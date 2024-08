Ani ti největší otužilci si život bez teplé vody zřejmě neumí představit.

Foto: Pražská energetika, a.s.

S jakými druhy ohřívačů vody se můžete setkat? Jaké mají výhody a nevýhody? A co všechno můžete vyčíst z energetického štítku, který na nich najdete?

Ohřívače vody se dělí na dvě základní skupiny – na ohřívače zásobníkové a průtokové. V rámci těchto skupin pak můžete vybírat z bezpočtu dalších typů a velikostí. Při rozhodování stojí za to vzít v úvahu nejen počet lidí v domácnosti, ale také množství dalších odběrných míst (dřez, umyvadlo), spotřebu vody jednotlivých uživatelů a umístění ohřívače.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Zásobníkové ohřívače vody – malé, velké, s tepelným čerpadlem

Zásobníkové ohřívače neboli bojlery ohřívají vodu v zásobníku a udržují její teplotu. Volit můžete mezi různými objemy od 30 do 200 litrů. Menší bojlery jsou vhodné pro malé byty nebo pro uživatele, kteří využívají sprchu, zatímco větší bojlery jsou ideální pro rodiny a pro ty, kdo preferují koupání ve vaně.

Malé zásobníkové ohřívače o objemu 5–15 litrů se vám mohou hodit, pokud máte hlavní zdroj teplé vody daleko od umyvadla nebo dřezu a nechcete čekat, až teplá voda doteče.

Nevýhodou klasických větších bojlerů je, že patří do energetické třídy C, a pokud bojler umístíte do chladné místnosti, zvyšujete tím i jeho spotřebu. Problém může být také s nedostatečným prostorem. Oba nedostatky ale mají řešení.

„Na trhu jsou i bojlery s tepelným čerpadlem, které patří do energetické třídy A,“ vysvětluje Jiří Pištora z Centra služeb PRE. „Některé z nich mají oproti tradičním bojlerům o stejném objemu až cca čtyřikrát nižší spotřebu elektrické energie. Pokud bojujete s místem, můžete zvolit bojlery, které využívají koncept dvou nádob a nabízejí menší hloubku – už od 275 mm.“

Průtokové ohřívače vody – úspora pro vaši peněženku

Průtokové ohřívače vodu ohřívají pouze v okamžiku, kdy je třeba. Na rozdíl od bojlerů u nich také nemusíte čekat, až se voda ohřeje. Bývají energeticky úspornější (třída A nebo B) a obecně vhodnější do menších prostor. Dělí se na několik typů:

Malé průtokové ohřívače: Hodí se pro jedno odběrné místo s malou spotřebou vody o střední teplotě (např. pro malé umyvadlo). Mívají výkon od 3 do 7 kW.

Kompaktní průtokové ohřívače: Jsou vhodné pro jedno odběrné místo se střední spotřebou vody o vysoké teplotě (např. pro dřez). Jejich výkon bývá od 11 do 13 kW.

Komfortní průtokové ohřívače: Vodou o vysoké teplotě dokážou zásobovat několik odběrných míst v různých místnostech. Běžně mají výkon od 18 do 27 kW. Jsou vybavené technologií, která umožňuje nastavit požadovanou teplotu na stupeň přesně.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Co vám prozradí energetický štítek?

Na energetickém štítku ohřívače najdete mimo jiné tyto údaje:

Deklarovaný zátěžový profil: Udává vhodné využití. Například ohřívače s profilem M se hodí pro provoz sprchy a umyvadla, profil L stačí na vanu, sprchu a dřez v menším bytě a profil XL je vhodný pro vanu, sprchu a několik umyvadel a dřezů ve větším bytě.

Energetická třída: Důležitý ukazatel spotřeby. Je označovaný písmeny A (nejúspornější třída) až F (nejméně úsporná třída).

Hladina akustického výkonu: Udává maximální hlučnost (většinou bývá kolem 15 dB).

Roční spotřeba elektrické energie: Uvádí se v kWh.

„Při výběru ohřívače se na energetický štítek určitě zaměřte,“ radí Jiří Pištora. „Ohřívače nejsou příliš hlučné, takže údaj o hladině akustického výkonu není zas tak důležitý. Další údaje, jako jsou energetická třída, roční spotřeba nebo zátěžový profil, jsou ale zásadní.“

S výběrem ohřívače vám rádi pomůžeme

Pokud přemýšlíte o pořízení nového ohřívače vody, přijďte si pro praktické tipy do Centra služeb PRE. Najdete nás na adrese Jungmannova 747/28, Praha 1 každý všední den od 9 do 18 hodin.

Nemáte zrovna cestu do Prahy nebo věci raději řešíte na dálku? Napište nám na adresu tepelnestudio@pre.cz nebo zavolejte na 267 053 464.

A pokud už jste si mezi ohřívači vybrali svého favorita, můžete si ho koupit v našem e-shopu.