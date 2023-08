Kvůli blížícímu se zákazu neekologických kotlů či snaze uspořit náklady na vytápění mnoho domácností přechází na tepelné čerpadlo. Nejpoužívanějším typem je dnes čerpadlo vzduch-voda, které k vytápění využívá teplo z okolního vzduchu. Na jeho pořízení lze navíc získat dotaci.

Foto: acond.cz

Vyplatí se tepelné čerpadlo do starého domu?

Tepelné čerpadlo není určeno jen pro novostavby, ale stále častěji se v rámci rekonstrukce topného systému instaluje také do starších domů. Díky svému úspornému provozu může přinést poměrně výrazné úspory nákladů na topení a ohřev vody. Důležité ale je, zda má vybrané zařízení dostatečný výkon. „Jakýkoliv zdroj tepla, ať už je to tepelné čerpadlo nebo kotel, musí vždy být dostatečně výkonný, aby dokázal pokrýt tepelné ztráty domu. Ideální je mít tyto ztráty spočítané, případně znát alespoň předešlou spotřebu topiva,“ vysvětluje Vojtěch Janoušek, marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. To, kolik se s ním dá ušetřit, se pak odvíjí od mnoha faktorů a uspořená částka se tedy liší dům od domu.

Typy tepelných čerpadel

Tepelných čerpadel dnes existuje několik druhů, které se liší tím, odkud teplo odebírají a jak jej dále využívají. Pro vytápění a ohřev vody jsou nejpoužívanější čerpadla vzduch-voda, u kterých je výhodou dobrá účinnost i při nízkých teplotách, snadná instalace, dobrá přístupnost při kontrole nebo servisu a také možnost využít jej k letnímu chlazení nebo k ohřevu bazénu. Druhým nejrozšířenějším typem je čerpadlo země-voda, u něhož je nutné počítat se složitostí a finanční náročností instalace zdroje, tedy vrtu nebo plošného kolektoru. Nejméně používané je čerpadlo voda-voda, u kterého obvykle bývá problém s nedostupností zdroje vody. Posledním typem jsou čerpadla vzduch-vzduch. Jde v podstatě o klimatizační jednotky a používají se spíše jako doplňkový zdroj tepla. Problémem u nich může být hlučnost a proudění vzduchu v místnosti.

Na co se připravit

Pro vyšší úsporu za vytápění se vyplatí před pořízením tepelného čerpadla nejprve investovat do rekonstrukce domu. Starý nezateplený dům s původními okny bude mít větší tepelné ztráty a tedy i náklady na jeho vytopení budou vyšší. Aby mohlo tepelné čerpadlo vytápět co nejúsporněji, je v takových případech nejlepší nejprve dům zrekonstruovat, například zateplit střechu či stěny a vyměnit okna. Tepelné ztráty se po provedení těchto prací sníží a čerpadlo bude vytápět úsporněji. Navíc pak lze využít i méně výkonný stroj.

Dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce

Výměnu stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo navíc podporuje i stát. Důchodci a nízkopříjmové domácnosti mohou požádat o příspěvek z programu kotlíkových dotací, který pokryje až 95 % způsobilých výdajů. Dotaci mohou získat domácnosti, jejichž všichni členové pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně nebo ti, kdo čerpají příspěvek na bydlení. Příjem žádostí by měly jednotlivé kraje spouštět v průběhu letošního léta. Další možností je příspěvek z programu Nová zelená úsporám.

Tepelná čerpadla ACOND

Při výběru konkrétního typu čerpadla v rámci rekonstrukce je třeba zohlednit situaci a stav budovy a zvolit dostatečně výkonné zařízení. Moderní tepelná čerpadla jsou navíc navržená tak, aby dokázala vytopit dům i jen po částečné rekonstrukci. „Například naše tepelné čerpadlo ACOND PRO R, určené právě pro rekonstrukce, dosahuje výkonu 3 – 18 kW a zvládne tedy bez problémů vytopit drtivou většinu rodinných domů,“ doporučuje Vojtěch Janoušek z ACONDu. I při venkovní teplotě -15 °C dokáže ohřát topnou vodu na 70 °C a lze ho tedy použít i v domě se staršími radiátory, které bývají nastavené na vysokou teplotu vody. Investice do kvalitního zařízení se pak díky dosaženým úsporám může poměrně rychle vrátit. „Například jsme instalovali naše tepelné čerpadlo ACOND PRO N do staršího domu ze šedesátých let, původně vytápěného elektrokotlem a kotlem na dřevo. Protože dům prošel kompletní rekonstrukcí, stačilo pro jeho vytopení čerpadlo s nižším výkonem. Podle propočtů majitele klesnou náklady na vytápění minimálně o 55 % a investice by se po odečtení čerpaných dotací měla vrátit zhruba za 4,5 roku,“ popisuje konkrétní případ Vojtěch Janoušek z ACONDu. I starší dům se tedy dnes dá vytápět úsporně, stačí zvolit vhodný zdroj tepla, kterým může být například kvalitní tepelné čerpadlo.