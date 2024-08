Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše? Experiment ilustruje postoj k životu, vzdělávání a hodnotám.

V květnu 2024 realizoval Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s czeXperiment průzkum formou sociálního experimentu. Během něj položil účastníkům řadu otázek, které poodhalily jejich názory na život, vzdělávání a evropské hodnoty – často i v méně komfortních situacích.

Do experimentu se zapojili jak zkušení „Erasmáci“ tak ti, kteří na svůj první mezinárodní výjezd teprve čekají. Výsledky jsou jasné – výjezdy pozitivně ovlivňují znalosti, dovednosti, postoje a mezilidské vztahy. Ať už jde o to, že se účastníci domluví s kolegy anglicky, zapojí se bez váhání do dobrovolnictví nebo zvolí raději holuba na střeše, protože se nebojí riskovat – je to investice, která se mnohonásobně vyplatí.

Tato autentická forma ukázala, že účastníci Erasmus+ věří, že mají život ve svých rukou, nebojí se o budoucnost, jsou otevřenější evropským hodnotám a sebejistější na pracovním trhu. Zahraniční zkušenost ovlivňuje celé spektrum znalostí, dovedností, postojů a vztahů.

Nejen pro vysokoškoláky

Účast na Erasmus+ není jen o studiu na zahraniční univerzitě. Podporuje základní i střední školy, odbornou přípravu, mládež a sport, vzdělávání dospělých a přináší řadu benefitů. Ti, kteří získají zahraniční zkušenost, zaznamenají nejvýraznější rozdíly v pracovní oblasti, kompetencích a hodnotách, které zastávají.

Díky zahraničnímu výjezdu získává člověk vyšší plat, lepší pozici na trhu práce a konkurenční výhodu oproti těm, kteří zahraniční zkušenost nemají. Průměrný příjem účastníků univerzitních výjezdů je o 6,5 % vyšší, zatímco u těch, kteří vyjeli už na střední škole, je vyšší až o 12 %. Účastníci zažívají rychlejší kariérní růst, vyšší pracovní spokojenost a rozšířené kompetence nezbytné pro úspěch v dnešním globalizovaném pracovním trhu. Práce v mezinárodních firmách je u nich o 10 % častější a jsou o 9 % lepší ve vytváření nových kontaktů.

Chcete zažít změnu?

Do zahraničí na zkušenou můžete vyjet v rámci studia, odborné praxe, dobrovolnictví a dalšího vzdělávání, nebo realizovat vzdělávací projekt se zahraničními partnery. Dům zahraniční spolupráce – váš průvodce mezinárodním vzděláváním – spravuje nejen Erasmus+, ale nabízí širokou škálu dalších programů podporujících mobilitu a partnerství mezi jednotlivci a organizacemi.

Neváhejte – mezinárodní zkušenost může změnit i váš život.

