Uherské Hradiště trpí obrovským nedostatkem parkovacích míst. Velmi dobře to znají především obyvatelé sídlišť, kde chybí nikoliv desítky, ale stovky parkovacích míst.

Uherské Hradiště trpí obrovským nedostatkem parkovacích míst. Velmi dobře to znají především obyvatelé sídlišť, kde chybí nikoliv desítky, ale stovky parkovacích míst. Podle Hradišťáků, nového seskupení ucházejícího se o důvěru voličů, proto není čas na kosmetická řešení. Radnice musí k řešení parkování přistoupit ihned, a to se bez zásadních investic a následného nastavení jasných pravidel neobejde.

„V první řadě musíme splatit historický dluh a zásadním způsobem navýšit parkovací kapacitu na sídlištích. Všichni dobře víme, že od doby jejich vzniku se počet aut mezi lidmi znásobil, a tento problém nevyřešíme jinak než investicí do moderních „zelených“ parkovacích domů. Ty nabídnou jak dostatečné množství parkovacích míst zdarma, kterých logicky musí být drtivá většina, tak možnost vyhrazeného, a tedy zpoplatněného parkování,“ uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků, podle něhož nejde o žádné „betonové hordy“, hyzdící sídliště. „Stačí se inspirovat v jiných městech a koncipovat parkovací domy tak, aby zapadly do dané lokality.“

Podle Hradišťáků je třeba začít na Východě a v Jarošově, kde je situace již absolutně neudržitelná. Svých parkovacích domů by se měly postupně dočkat i Štěpnice, Stará Tenice a další lokality. Odlehčit dopravě v centru by pomohl např. také parkovací dům u kina Hvězda.

Jakmile dojde k navýšení kapacity parkování pomocí zelených parkovacích domů, chtějí Hradišťáci najít s občany města shodu na nastavení nových pravidel pro parkování. „Asi nikdo nemůže očekávat, že když bude mít v jednom bytě tři auta, tak je zdarma zaparkuje pod okny svého bytového domu. Takže jakmile navýšíme kapacitu parkovacích míst, zavedeme také jasná a spravedlivá pravidla, do jejichž tvorby naplno vtáhneme občany města. Možností je celá řada, nicméně určitě chceme využít moderní technologie a pokud to bude alespoň trochu možné, propojit tyto systémy s "kartou občana", na které chceme shromáždit benefity pro občany s trvalým bydlištěm,“ říká Dalibor Machala, kandidát a člen dopravní komise města.

Podle jeho slov může být jednou z těchto cest např. stanovení počtu garantovaných veřejných parkovacích míst zdarma na každý byt, vyřešení parkování služebních dodávek nebo zavádění rezidenčního parkování tam, kde to dává skutečně smysl, jako např. v Rybárnách.

S tím souhlasí také zubní lékařka Eva Maříková. „Moderní technologie se staly normální součástí všedního života každého z nás. Tak proč je nevyužít také při řešení rébusu spojeného s parkováním, obzvláště, když v zahraničí, ale i u nás existuje řada inspirativních příkladů. Parkovaní by tak dostalo nejen jasný řád, ale bylo by pro každého přehlednější a v konečném důsledku by to usnadnilo také úhradu ať už jednorázového, nebo rezidenčního parkování,“ myslí si Maříková.

Jak zdůraznil advokát Mojmír Náplava, Hradišťáci si na druhou stranu rozhodně nebudou hrát na "sociální inženýrství" a myslet si, že donutíme občany města k tomu, aby méně cestovali osobními auty nebo si nekupovali více aut do domácnosti. „Do toho radnici nic není. Na druhou stranu občanům města nabídneme alternativu v podobě kvalitně a logicky fungující MHD a budeme společně hledat cesty k dlouhodobé udržitelnosti našeho města,“ domnívá se Náplava.

Podle Hradišťáků je také důležité zabránit tomu, abychom na jedné straně nespláceli historický dluh s parkováním a na straně druhé si ho nevytvářeli v důsledku bujaré developerské výstavby. „Na developery budeme ve vztahu k parkování velmi přísní, ale namísto házení klacků pod nohy s nimi najdeme shodu na dalším, zásadním posílení parkovacích kapacit. Soukromé a veřejné investice budeme rozumně spojovat tak, abychom docílili co největšího užitku pro občany města,“ říká Michal Dvouletý, který se o tom utvrdil mimo jiné u "hranatého stolu", ke kterému sezval zástupce architektů, projektantů i investorů ve snaze diskutovat o tom, jak dál žít a bydlet v Hradišti.

