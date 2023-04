Druhá květnová neděle patří těm nejúžasnějším bytostem na světě – našim maminkám. Slaví se totiž Den matek. Už od pradávna byly ženy uctívány jako dárkyně života a mateřství bylo oslavováno. Jistě bychom jim ani v tento den neměli zapomenout vyjádřit vděčnost za všechno, co pro nás dosud udělaly, ale hlavně za to, že nám daly život. Někdy neumíme slovy vyjádřit, co pro nás znamenají. Ale originálním dárkem můžeme říct hodně.

Nejlepší dárek pro mámu tričko s vlastním potiskem

Na webu najdeš spoustu nápadů, jak svoji mámu obdarovat. Nejlepší dárky ke Dni matek, které mají maminky obecně rády a které dokážou ocenit nejvíc, jsou originální, vlastnoručně vytvořené dárky napr. tričko s vlastním potiskem, takže s nimi nemůžeš udělat chybu. Nemusíš vytvářet růži z papíru nebo kreslit a zdobit přání. Můžeš ale tvořit originální dárky s originálním potiskem v našem KREATORU nebo si vybrat z našich předpřipravených designů ke Dni matek. Jak ale vybrat něco, co ji opravdu potěší? Nápadů je tolik, že stačí popustit uzdu fantazii, protože kreativitě se meze nekladou. Zkus se třeba zaměřit na to, co má nejradši, co ráda dělá, a nezapomeň tomu dodat originální šmrnc. Tady je několik tipů, kterými se můžeš nechat inspirovat. Možná ti vnuknou nějaké nové skvělé nápady.

Potisk Mikiny pro mámu

Téměř nikdy není doma, a když je, neustále hledá tipy na výlety. Miluje volný prostor venku a ráda si užívá všechno, co jí svět nabízí. Pro takovou mamu je skvělý dárek potisk mikiny, díky které ji nikdo nepřehlédne a každý si ji zapamatuje. Možná má oblíbené místo, kam se často vrací nebo na něj má pěkné vzpomínky. Což takhle jí ho zvěčnit potiskem na tričko? Může tak mít svůj ráj kdykoli nablízku. Kdyby se chtěla na své oblíbené místo vydat, když je venku škaredě, obleče si tohle tričko. Pomoz jí aspoň z části přenést dálky, kamkoli bude chtít.

Napadlo ti někdy Potisk triček s kyticí? Všechny ženy rády dostávají květiny, ale vždy je rozesmutní, když zvadnou. Pokud jí daruješ takovouto kytici, vydrží jí dlouho, a dokonce si ji může vzít kamkoli s sebou. Přidej k tomu příjemný parfém s vůní květin a bude mít na dlouho přímo pod nosem kytici jako živou.

Mamince, která si každé ráno připravuje svůj hrnek kávy, přes den zajde s kamarádkami do kavárny a večer si dopřeje horký čaj u dobrého filmu nebo knihy, se určitě bude hodit jedinečný hrnek s vlastním potiskem. Ne jen tak ledajaký hrnek, protože si svůj horký nápoj vychutná několikanásobně více, když jí ho vytvoříš, potiskneš a věnuješ originálním motivem, například společnou fotkou nebo nápisem, který jí připomene, že je tou nejlepší mámou na světě.

Vaření ji prostě baví. A možná i pečení koláčků. Ráda vaří tradiční recepty nebo experimentuje a zkouší něco nového. Pěkná zástěra pro mámu se v kuchyni určitě bude hodit a ona pak bude vařit s ještě větším nadšením a láskou. Se správným designem se navíc určitě bude cítit sebevědoměji a práci v kuchyni povýší na další úroveň. Pokud patří spíš mezi ty, kteří nechávají tyto činnosti raději na někom jiném, stylová zástěra může její názor změnit.

Nejlepší vtipné nápisy jako dárek ke Dni matek

Tvoje máma miluje humor a smích. Když ji na Den matek rozesměješ vtipným nápisem na tričku, určitě ti poděkuje. Tady je několik tipů na potisk vtipným nápisem pro mámu, kterými se můžeš inspirovat.

Proč? Protože jsem to řekla.

Mě už nevyděsíte, mám tři děti.

Moje dítě má skvělou mámu.

Jsem ta nejlepší máma na světě a hotovo.

Když se podívám na svoje děti, řeknu si: Sakra, ony mají vážně štěstí.

Originální láskyplné nápisy na mikinu, polštář nebo hrnek ke Dni matek

Nemusí být tak těžké dojmout svou maminku k slzám, když na mikinu, hrnek nebo polštář použiješ na Den matek ty nejlepší nápisy. Jako například tyto:

Máma nahradí každého, ale nikdo nemůže nahradit mámu.

Takhle vypadá anděl strážný v civilu.

Přesně takhle vypadá dokonalá máma.

Máma – nejlepší žena široko daleko.

Vím, že má rodina mě miluje.

Nemusí to být obyčejné nápisy, i báseň je skvělý nápad, zvlášť když ji vymyslíš ty.

Tipy na dárky pro mámu – Vzpomínka

Jestli se ti žádný z tipů na dárek pro mámu ke Dni matek nelíbí, nic jiného tě nenapadá nebo je toho pro změnu až příliš a nevíš, co si z toho máš vybrat, máme jeden speciální tip na dárek pro mámu: Vzpomínka. Nejen tvoje máma, ale všichni máme nějakou nezapomenutelnou krásnou vzpomínku, kterou je možné přenést na dárek. Každý se při vzpomínání rád usměje a při pohledu na tvůj dárek se prostě usmát musí. Oživ její vzpomínku, určitě bude mít radost. Pokud chceš být kreativnější, můžeš to taky použít jako nápovědu. Řekněme, že má nejkrásnější vzpomínku na to, když jste byli s celou rodinou na výletě v Jeseníkách. Určitě tam vznikla nějaká pěkná fotka. Věnuješ jí hrnek s touto fotkou a řekneš jí: „Sbal si věci, mami, zopakujeme si ten výlet.“

Fotodárky pro mámu

V krajním případě, pokud nevíš, co má nejraději a k jaké vzpomínce se ráda vrací, máme ještě jeden tip – fotodárky pro mámu. Všechny mámy mají rády dárky s fotkou celé rodiny. Určitě nic nepokazíš tím, že dáš na hrnek, tričko, mikinu, polštář, tašku nebo cokoliv jiného společnou fotku. Vytvoříš tak skvělý dárek – fotodárek s fotkou pro celou rodinu.