Do čeho investovat?

Foto: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Když začínáte investovat, je potřeba si nejprve dobře rozmyslet, na jak dlouho chcete investovat a kdy budete chtít své peníze zpátky. Jednoduše si určit, zda se jedná o krátkodobou investici, kdy peníze budete potřebovat na příští dovolenou, střednědobou investici (vlastní bydlení) nebo na dlouhodobou investici (důchod, studium dětí atd.)

Mezi klíčové otázky patří „KDY“ a na „CO“. Dle odpovědí si pak můžete sestavit váš investiční plán. Následuje volba investiční strategie, která se odvíjí od typu investora, kterým jste. Obvykle investiční poradci rozdělují investory na tři následující typy.

· Konzervativní investor, který usiluje zejména o ochranu finančních prostředků. Sám preferuje zvyšování reálné hodnoty, a to bez významných výkyvů a s pravidelnými výnosy.

· Vyvážený investor pak očekává vyšší výnos a je také ochoten zařazovat i rizikovější investice. Konzervativní investice však stále činí základ, nicméně následuje nadstavba těch rizikovějších.

· Dynamičtí investoři si vybírají převážně rizikovější investiční příležitosti. Akceptují riziko ztráty a chtějí překonat inflaci o co nejvíce procent.

Zdroj: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Do čeho investovat?

Silní konzervativní investoři ocení investice do termínovaných vkladů velkých bank, případně do bezpečných a krátkodobých dluhopisů v rámci fondů peněžního trhu. Tyto fondy se splatností do 1 roku jsou těsně spjaty s úrokovými sazbami nepřesahující je o 1-2% body.

Konzervativní investoři v rámci všech tří investičních plánů mohou investovat do dluhopisů, kde emitentem je stát nebo veřejná správa. Konzervativní investicí jsou i investice do komodit, investice do cenných kovů jako je zlato a stříbro.

Vyvážení investoři mohou investovat krátkodobě do dluhopisů. Při dlouhodobých nebo u střednědobých investic investují do smíšených podílových fondů, kde dominuje konzervativní složka z 60 %.

Dynamický investor očekává vyšší výnos, přičemž snese i určité riziko. Při investici do akciových fondů je doporučováno volit dlouhodobý investiční plán. U střednědobé a krátkodobé investice je vhodné investovat do smíšených fondů a současně využívat diverzifikaci. Dynamičtí a vyvážení investoři mohou využít investiční platformu Bondster pro diverzifikaci svého portfolia.

Zdroj: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Představte si, že se rozhodnete investovat všechno pouze do jedné komodity, akcie nebo do jiného aktiva. Všechno může vypadat dobře až do doby, kdy začne jít cena nahoru. Pak si říkáte, že jste možná měli vsadit spíše do více „košíků“. Prostřednictvím diverzifikace je možné eliminovat rizika, která jsou spojená pouze s jednou investicí či například s tržním segmentem. Více o tipech, jak začít investovat se dozvíte na blogu Bondsteru.