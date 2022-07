Pořízení elektromobilu je ve srovnání s auty na spalovací motory stále dražší záležitostí. Oblíbenost elektromobilů přesto stoupá. Pomalu, ale jistě. Je to dáno jednak stále rostoucím zájmem lidí o ochranu životního prostředí, jednak ekonomickými důvody.

Tesla | Foto: zadavatel inzerce

Provoz elektromobilu má oproti běžnému spalovacímu motoru nižší provozní náklady, a to až o polovinu. S elektromobilem ušetříte za pohonné hmoty, v případě vlastní dobíjecí stanice v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou na střeše vašeho domu jezdíte v podstatě zadarmo. Provoz elektromobilu nevyžaduje téměř žádnou údržbu, odpadají pravidelné prohlídky v servisu. Navíc mají elektromobily parkování v řadě měst, včetně centra Prahy, zdarma, stejně tak nepotřebují v Česku dálniční známku. Když ke všem těmto výhodám připočteme využití státní podpory z dotačního programu Nízkouhlíkové technologie, je pořízení elektromobilu jasnou volbou.

Aby jednotlivé země zvýšily podíl elektromobilů a obecně vozidel s ekologickým pohonem, pomáhají řidičům prostřednictvím různých státních podpor. Nákup elektromobilů je tak zvýhodňován, aby jejich cena byla v porovnání s běžným vozem konkurenceschopná.

Dotační projektZdroj: zadavatel inzerce

V Česku mohli podnikatelé žádat o dotaci na pořízení elektromobilu v roce 2020, a to prostřednictvím programu podpory Nízkouhlíkové technologie, aktivity Elektromobilita, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Cílem tohoto programu byla podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvyšováním počtu elektromobilů v podnicích a rozšiřováním nabíjecí infrastruktury dochází ke snižování provozních nákladů podniků, snižování emisí a hluku v dopravě a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Minimální výše dotace činila 250 tis. Kč a maximální do výše až 30 % způsobilých výdajů. Podporu bylo možné čerpat také na pořízení neveřejné nabíjecí stanice. Příkladem dotačního projektu může být projekt s názvem Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro Ing. Vladimíra Václavíková z programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V, realizovaný v letech 2020-2021. Dotace byla použita na nákup elektromobilu a nabíjecí stanice. Z celkových způsobilých výdajů ve výši 1 262 091 Kč činila dotace na projekt 378 627 Kč. Pomocí tohoto projektu bylo naplněno cíle, a to snížení emise CO2 a uhlíkové stopy při používaní vozidla, při současném využití energie z provozu fotovoltaických elektráren.

Povinné označení vozidla pořízeného s dotacíZdroj: zadavatel inzerce

V Česku neexistuje žádná podpora ani dotace na nákup elektromobilu pro soukromé osoby a ministerstvo životního prostředí tuto strategii neplánuje v letošním roce měnit. V současné době se dotace týkají pouze veřejné správy a žádat o státní podporu mohou obce, kraje, státní či národní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy a výzkumné instituce, církve a náboženské společnosti. Státní podporu na nákup elektromobilu včetně neveřejné dobíjecí stanice lze získat ve spolupráci s Agenturou API z programu Nízkouhlíkové technologie, Národního plánu obnovy a Národního programu Životní prostředí. Dotační titul nabízí např. 50% dotaci (max. však 300 tis. Kč) na osobní vozidlo, ostatní druhy vozidel nabízí jinou míru podpory. Žádosti je možné podávat od 6. 6.2022 do 15.12.2023.

Supercharger pro rychlé nabíjení elektromobilů TeslaZdroj: zadavatel inzerce

V sousedních zemích to mají jinak, tam mohou o dotaci zažádat i soukromé osoby. Například Německo poskytuje dotaci na nákup elektromobilu ve výši 9 000 eur, Rakousko pomáhá 5 000 eury a řidičům finančně přispívá také Slovensko, a to částkou 8 000 eur.

Tesla nabíjecí portZdroj: zadavatel inzerce

Ing. Vladimíra Václavíková