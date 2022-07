Vaše dítě jde poprvé do školy. Co nezapomenout a jak si první školní den užít společně? Poradíme.

Foto: gettyimages

První školní den se obejde bez stresu

Pokud budete nervózní vy, bude nervózní i vaše dítko. A přitom není proč. Ukažte dítěti, že se není čeho bát. Zjistěte si už dopředu, co všechno bude malý školák potřebovat a školní potřeby obstarejte společně už dopředu. Vyhnete se tomu, že budete den před prvním školním dnem panikařit, že nemáte koupené školní přezůvky.

Ještě v létě si pročtěte na webových stránkách školy, co všechno potřebují malí školáci. Sepište si seznam a nakupujte školní potřeby podle seznamu. Pokud máte ve svém okolí známé, kteří nedávno posílali své děti na první školní den, poproste je, aby se vám svěřili se svými zkušenostmi. Budete se tak cítit lépe připraveni – díky tomu se bude na první školní den těšit i vaše dítě.

Jakmile načerpáte dostatek informací o tom, co děti ve škole čeká, nezapomeňte si popovídat i se samotnými dětmi. Některé děti mohou mít lehkou obavu z nového prostředí a neznámých lidí. Vysvětlete jim proto, jak to ve škole chodí, co všechno se naučí a klidně jim i u večeře převyprávějte veselé historky z dob, kdy jste chodili do školy vy. Díky tomu bude vaše prvňáček vědět, co ho čeká a nic jej nepřekvapí.

V některých oblastech si nosí děti na první školní den kornout plný sladkostí a malých předmětů. Nezapomeňte se proto raději poptat maminek nebo učitelů, jak to obvykle chodí zrovna ve vaší škole.

Nachystejte si všechno předem

Věci na první školní den si nachystejte společně s dítětem už den předem. Předejdete tak rannímu shonu a shánění věcí na poslední chvilku. Do aktovky sbalte jen přezůvky, notýsek a tužku. Nic dalšího nebude potřeba. První školní den je určen na seznámení s paní učitelkou a novými spolužáky. Nikdo nečeká, že se děti hned první den naučí psát celou abecedu.

Nezapomeňte připravit večer před prvním dnem i oblečení. Pokud vaše dítě nechodí na soukromou školu, kde musí nosit školní uniformu, může si na sebe obléci prakticky cokoliv. Na druhou stranu je první školní den považovaný za sváteční den. A tak si vaše holčička může vzít ty nové hezké šaty a chlapeček košili. Vyberte hlavně pohodlné oblečení, ve kterém se bude dítě cítit dobře. A pokud má svůj malý talisman pro štěstí, nezapomeňte jej také připravit.

Připravte školáčka na pravidelný režim

Abyste svému prvňáčkovi co nejvíce usnadnili první školní chvíle, připravujte jej na pravidelný režim už během prázdnin. Naučte jej, aby si samo nastavilo budík tak, abyste vše ráno stihli tak, jak máte. Zrovna pravidelný režim vstávání může být pro některé malé milovníky spánku docela problém. Klidně si i společně nanečisto vyzkoušejte, jak dlouho vám zabere cesta do školy. Jen tak dopředu odhadnete, v kolik hodin musí vstát celá rodina, abyste vše ráno hladce stihli.

Svačinky do školy připravujte společně už večer před školou. Klidně si dopředu sestavte seznam svačin na celý týden. Díky lepší organizaci budete přesně vědět, co je třeba připravit ve středu večer a co nakoupit po práci na další den. Zapojte do přípravy svačiny i děti. Vysvětlete jim, že si sice mohou koupit čokoládovou tyčinku ve školním bufetu, ale že to není zrovna ta správná varianta svačiny. Pokud chcete, aby se děti naučily zdravě jíst, musíte jim jít sami příkladem.

Procvičte si počítání do desíti, nezapomeňte osvěžit zavazování tkaniček a určení času podle hodinek. Děti nemusí umět psát a počítat už v předškolním věku. Ale měly by poznat základní geometrické obrazce, barvy a zvířata.

Užijte si první školní den

Nezapomeňte si první školní den opravdu užít. Klidně si na první školní den vezměte volno. Vyražte společně do školy a počkejte na děti před školou. Vyfoťte si pár fotek a pak už se plně věnujte tomuto slavnostnímu okamžiku. Vždyť první školní den je jen jeden a byla by škoda o takový milník v životě vašeho dítěte přijít.

TIP: Počkejte na dítě před školou a vezměte jej pak třeba na zmrzlinu nebo na dortík. Nechte jej, ať vám povypráví první dojmy. Docílíte tak toho, že se bude malý prvňáček do školy opravdu těšit.