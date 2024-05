Chystáte se pořídit si do bytu nebo rodinného domu nové dveře? Nenechávejte to na poslední chvíli a výběr nepodceňujte, radí odborníci. Zvolit správné interiérové dveře totiž vzhledem k množství typů a vlastností není rozhodně jednoduchou záležitostí.

Foto: SAPELI

Nákup dveří v hobby marketech. Pro řadu lidí je to stále první volba, podle odborníků ale skýtá svá rizika, především pro ty, kteří od dveří očekávají o něco více než jen zajištění jejich základní funkce. Ač se to na první pohled nemusí zdát, výběr dveří je skutečně komplexní disciplínou. „Dnes se na trhu nabízí množství variabilních řešení, ať již jde o funkčnost, estetiku či vzhled a je škoda se o tyto možnosti volby ochudit,“ říká Tomáš Albrecht manažer marketingu a produktového managementu ve společnosti SAPELI, která je největším tuzemským producentem dveří a zárubní. V Českých Budějovicích lze z široké palety dveří SAPELI vybírat v novém showroomu PRO-K, v showroomu ČEČETKA Interier a v INTERIER SERVIS CB.

Zdroj: SAPELI

SAPELI nabízí hned několik typů otvírání. Jde o běžné otočné dveře, reverzní, posuvné na stěnu nebo do pouzdra. Zajímavou alternativou otvírání může být i pokročilý systém skládacích dveří, nazývaný Compack, který posunul svět skládacích dveří na novou úroveň. Klasické skládací dveře totiž zmenšují průchod, což je jejich výrazným omezením. Oproti tomu tento moderní systém má tu výhodu, že se dveře složí vedle otvoru na stěnu. Tyto dveře navíc mají kliku a lze je dokonce zamykat. „Na první pohled vypadají jako klasické otočné dveře a stejně snadno se ovládají,“ podotýká Tomáš Albrecht

Alternativní způsoby otvírání jsou vhodné do každého interiéru. Ocení je ale především ti, co se potýkají s nedostatkem místa. Pro ně jsou optimální volbou posuvné systémy. Ty jsou k mání ve dvou variantách, a to buď jako posuvný systém na stěnu, nebo posuvný systém do pouzdra. „Systém na stěnu je jednodušší, je využitelný prakticky kdekoliv. Systém do pouzder je elegantnější, důmyslnější a efektivnější co se týká prostoru,“ říká Albrecht s tím, že se systémy do pouzdra jsou spojeny další funkce, například zvukový útlum. K dostání je dokonce i varianta pouzdra, které je zcela zvukově odolné. Hodí se například do ložnice nebo do pracovny, tedy všude tam, kde je zvýšený požadavek na soukromí.

Zdroj: SAPELI

Vede dub

Pro mnohé zákazníky je novinkou, že i „obyčejné“ dveře, mohou mít řadu dalších funkčních vlastností. Jde například o zvukový útlum. „Ten zvyšuje komfort v obývaném prostoru. Spousta lidí pracuje na home office a potřebují klid a soukromí. Dveře se zvukovým útlumem zajišťují lepší a funkčnější oddělení jednotlivých místností,“ dodává Tomáš Albrecht. Pořídit si lze i dveře odolné proti teplu nebo vlhku. Takovéto dveře jsou optimální volbou k oddělení prostor s odlišnou teplotou a vlhkostí, ať již jde o koupelny nebo sklepy. „Tyto prostory vyžadují dveře, které jsou odolné, protože ty běžné jsou vlivem těchto podmínek náchylnější na poškození. Časem se se mohou prohýbat, může dojít k poškození povrchové úpravy a celkově nebudou dobře fungovat,“ vysvětluje Albrecht.

SAPELI nabízí i široké portfolio materiálů, povrchových úprav a různých typů designového provedení dveří. Společnost sleduje trendy, a to i za hranicemi. To, co je tam módní pak často přináší i na český trh. V současné době mají zákazníci největší zájem o dekor dubu, a to v jakékoliv variaci. Do luxusních interiérů, například v hotelech, se vrací ořech. Na ústupu jsou naopak dekory rustikální s výraznými suky, prasklinami a trhlinami, které byly populární zhruba před dvěma lety. „Prosazují se jednoduché kresby dřeva s jemnými liniemi, elegantní, s méně výraznými prvky,“ popisuje Tomáš Albrecht s tím, že se nyní hodně sází na matnou povrchovou úpravu, což je patrné jak u dýhy, tak u umělých materiálů.

Zdroj: SAPELI

Již delší dobu je nejpopulárnější barvou dveří bílá. SAPELI v prvním čtvrtletí letošního roku vyrobilo 40 procent všech dveří v bílé barvě. S nadsázkou lze říci, že tak byl pokořen historický milník. Objevují se ale i různé alternativy bílé. Mnoho klientů volí buď z odstínů blízkých bílé barvě, jako je šedá či béžová, nebo si pořizují sice bílé dveře, ale s nějakou strukturou. „V interiérech převládají hřejivé tóny. Lidé si chtějí doma vytvářet příjemné prostředí a hřejivé tóny k tomu napomáhají,“ tvrdí Tomáš Albrecht.

Zdroj: SAPELI

Lamináty v ceně dýhy

U zákazníků, kteří nejsou limitovaní cenou, jsou oblíbené dýhované dveře ošetřené olejem, který dojem z přírodního materiálu ještě umocní. Cenově dostupnějším materiálem než dýha, je laminát. Díky moderním technologiím jsou ale na trhu i lamináty, které jsou od přírodních materiálů nerozeznatelné, a zároveň poskytují výhody umělých materiálů - všechny dveře vypadají stejně, povrch se jednoduše čistí, je odolný a dlouho vydrží. Takovéto lamináty jsou ale cenově srovnatelné s dýhou.

Stále velmi populární je také kombinace dveří se sklem. I když jeho využití se během let podstatně změnilo. Dříve se v bytech a rodinných domech všude běžně používaly prosklené dveře, a to i tam, kde nešlo o optimální volbu, například v ložnicích. „Dnes se prosklené dveře instalují jako designový prvek, nebo tam, kam chtějí lidé dostat cíleně světlo,“ upřesňuje Tomáš Albrecht. V nabídce SAPELI je speciální sklo Santinato Prodelux. Na první pohled působí jako čiré, ale není přes něj vidět a zajistí tak dokonalé soukromí jako sklo mléčné. Prosklené i celoskleněné dveře je možné pořídit se zvukovým útlumem.

Zdroj: SAPELI