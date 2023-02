Strach z létání a blesků je přirozený, ale iracionální. Nevěříte? Čtěte dál, čísla vás přesvědčí.

Šance zásahu bleskem je nižší než jedna ku milionu

Americká Národní meteorologická služba to má přesně spočítané. Šance, že vás v roce 2023 zasáhne blesk, je 1 ku 1 222 000. To by musela být sakra smůla. A kdyby se vám to nedejbože opravdu stalo, pořád máte 90% šanci na přežití. Rada Rychlých šípů, ať si uprostřed bouřky raději lehnete na zem a zmoknete až na kost, tak ze statistického hlediska nedává moc smysl.

Mimochodem, strážce amerického národního parku Shenandoah Roy Sullivan přežil 7 zásahů bleskem. A nejspíš by bez úhony rozchodil i osmého božího posla, kdyby na to došlo. Dohnala ho ovšem mnohem zákeřnější zhouba. V 71 letech spáchal sebevraždu z nešťastné lásky.

Zabijete se spíš v taxíku cestou na letiště, než v letadle

Strach z létání je naprosto přirozený a běžný. Zhruba třetina cestujících v letadle pociťuje před odletem úzkost. Až 5,5 % světové populace dokonce trpí aviofóbií, panickým strachem z létání. Přitom jen zlomek lidí váhá před nasednutím do auta, na kolo nebo motorku, což by z hlediska pravděpodobnosti dávalo mnohem větší smysl.

Také patříte k lidem, kteří si kousají nehty už cestou na letiště? Možná vám aspoň trochu pomůže ujištění, že letecká doprava je vůbec nejbezpečnější a její spolehlivost se rok od roku zvyšuje. Šance, že se zabijete v letadle, je 1 ku 205 552, tedy zanedbatelná. Třeba ve srovnání s jízdou autem je létání 62krát bezpečnější.

Nechcete dvojčata? Tak neztrácejte čas

Zasloužilé maminky říkají: Jedno je málo, dvě jsou moc. Něco na tom bude. Už jen představa dvojčat je na míle vzdálená od komfortní zóny nejedné snažilky a těhulky. Oproti pádu letadla nebo zásahu bleskem je ovšem pravděpodobnost docela vysoká – plus minus 1 ku 250.

V praxi o vícerčatech rozhodují i další faktory – genetika, životní styl a strava, počet odrozených dětí nebo věk. Vůbec nejčastěji se dvojčata rodí ženám nad 35 let. Takže pokud přemýšlíte o dětech a na začátku by vám bohatě stačilo jedno, se zakládáním rodiny zbytečně neotálejte.

Čtyřlístky jsou vzácné, ale rostou pospolu

Čtyřlístek nosí štěstí, to se ví. Vždyť i jen to, že na ně narazíte, je jedno velké štěstí – na jeden čtyřlístek totiž připadá 10 000 trojlístků. Na průměrné louce nebo zahradě to znamená zhruba jeden na 1,2 čtverečního metru. To ale neznamená, že stačí kleknout a koukat. Musíte na to chytře.

Zkušení hledači vědí, že čtyřlístky nejsou rozmístěny rovnoměrně. Někde nejsou vůbec, jinde je jich, jak nastláno. Svou roli hraje genetika. Pravděpodobnost nalezení roste také na správném typu půdy s ideálním poměrem kyselosti, teploty a s nízkou koncentrací znečištění.

Šance na červenou v ruletě je kolem 50 %. I když předtím padla 10krát za sebou černá

Zatímco všechny předchozí pravděpodobnosti vycházejí z více či méně přesných dat, u hazardních her se dá šance na výhru spočítat naprosto přesně. Například když v evropské verzi rulety s jednou nulou vsadíte na červenou, šance na výhru je 18 ku 37 neboli 48,65 %. Při sázce na konkrétní číslo pak 1 ku 37, tedy 2,7 %.

Věda jménem statistika pak vyvrací častý omyl hráčů, že když padne mnohokrát za sebou černá, příště už musí přijít červená. Je-li ruleta poctivá a správně seřízená, nezáleží vůbec na tom, jaká čísla padala předtím. Při každém novém zatočení je pravděpodobnost úplně stejná.

