Víno, burčák, cimbálka, koncert. Tak nějak se dají shrnout body, které každoročně do Mikulova lákají desítky tisíc lidí.

Pálavské vinobraní | Foto: Mikulovská rozvojová s.r.o.

Řeč je samozřejmě o jednom z největších vinobraní v celé České republice. Pálavské vinobraní v Mikulově se letos představí již po šestasedmdesáté ve dnech 8. až 10. září, tradičně jako každý rok druhý víkend v září. I letos si pořadatelé připravili pro návštěvníky více než půl druhé stovky stánkových prodejců, desítky vystoupení umělců, hektolitry vína a burčáku. Pokud do Mikulova míříte opakovaně, jistě dobře znáte Národní soutěž vín mikulovské podoblasti, na které se v zámeckém sále představí několik stovek vzorků těch nejlepších vín. A aby se návštěvník o víně i něco zajímavého dozvěděl, měl by se zúčastnit tzv. „panelové diskuze“ na letošní téma „Zlaté české ručičky“, během které může diskutovat se vzácnými hosty, kteří přijali pozvání do malebného města na jihu Moravy.

Ale teď už zpět k tomu hlavnímu gró, velkým jménům hvězd na českém a slovenském hudebním poli aneb největší lákadla Pálavského vinobraní. A na koho konkrétně se můžeme letos těšit? „Do Mikulova letos přijedou zvučná jména jako je Viktor Sheen, No Name, Jelen, Čechomor, Katarína Knechtová, Anna K, Slza, Eddie Stoilow, IMT Smile a spousta dalších skvělých účinkujících. Každý si zkrátka a dobře přijde na své,“ komentuje hlavní program Pálavského vinobraní ředitelka akce Petra Eliášová a doplňuje, že umělci se představí na celkem šesti hudebních scénách po celém Mikulově.

Zdroj: Mikulovská rozvojová s.r.o.

Produkční akce Irma Konešová láká na historický program, který bývá každým rokem tím vůbec nejnavštěvovanějším v rámci celého Pálavského vinobraní. „I letos se návštěvníci mohou těšit na příjezd krále Václava IV. a jeho královny na mikulovské Náměstí,“ a doplňuje, že chybět nebudou na zámku ani šermířské a kejklířské hry nebo oblíbená audience, řeckého boha vína, Bakchuse.

Jestli stále váháte, zda se na Pálavské vinobraní do Mikulova vydat, berte na vědomí, že pouze do konce června si můžete zakoupit třídenní permanentku za 850 korun a užívat si programu bez omezení. Permanentka při nákupu na místě v době konání akce vás vyjde na 1200 korun, proto se brzký nákup rozhodně vyplatí.

Kompletní informace o Pálavském vinobraní naleznete na webových stránkách www.palavske-vinobrani.cz, které v letošním roce dostaly zcela novou podobu.