Rozpočet okomentoval místostarosta města Ostrova, Pavel Čekan: „Mojí prioritou je bydlení.“

Nástavba družinového pavilonu. | Foto: Město Ostrov

Město Ostrov schválilo výdaje pro rok 2024 ve výši 613,5 milionů korun a v rámci kapitálových výdajů počítá s částkou 133 miliónů. Postarat se musí hlavně o dvě velké investiční akce.

Tou první je dokončení výstavby hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Jde o projekt za 74 milionů korun a město jej plně hradí ze svého rozpočtu. Na zelené louce se začalo stavět na konci roku 2022, hotovo má být v březnu 2024. Druhou větší akcí je nástavba družiny na ZŠ Májová. Jde o dotační projekt za bezmála 44 milionů korun a město se podílí 12 miliony. V dubnu pak odstartují práce na modernizaci ostrovského domu kultury, ze kterého by mělo být do dvou let multifunkční kulturní a kreativní centrum se špičkovým scénickým osvětlením a ozvučením velkého sálu. „Město na projekt ve výši 75 milionů získalo evropskou dotaci. Projektová dokumentace už je v tuto chvíli hotová a město brzy vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby,“ upřesňuje místostarosta města Ostrova Pavel Čekan.

Šetřit se bude i díky střechám

Mandatorní neboli povinné výdaje, které musí tento rok město vynaložit, jsou ve výši 480 milionů korun. „Hledáme proto různá úsporná opatření, ať už jde o zeštíhlení personálního obsazení úřadu nebo snižování spotřeby za veřejné osvětlení. Město už si nechalo zpracovat příslušné studie na vybudování fotovoltaických elektráren na střechách budov města včetně úložišť a podané už máme čtyři žádosti o dotace. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Pokud ano, do budoucna ušetříme minimálně čtyři miliony ročně,“ domnívá se místostarosta, odpovědný na městě za investice a dotační politiku.

Místostarosta města Ostrov, Pavel Čekan.Zdroj: Město Ostrov

Miliony na bydlení

„V roce 2024 bych chtěl zároveň prosazovat to, co máme i ve svém volebním programu, to znamená výstavbu nájemních bytů. Ostrov se rozvíjí, máme dvě průmyslové zóny, kde začíná výstavba dalších průmyslových hal a pro město to znamená přísun nových obyvatel. Chtěli bychom začít bytovým domem místo bývalé hasičárny, která půjde k zemi už na jaře. Zatím však studii připomínkují památkáři a nevíme, jak dlouho budeme na jejich stanovisko čekat. A tak je ve hře i nová studie zastavitelnosti Jáchymovská – vlečka. Studie urbanistického řešení, které propojí centrum nového Ostrova s tím historickým, je již hotová a schválená zastupitelstvem,“ upozorňuje Pavel Čekan s tím, že i v novém roce bude město pokračovat také v rekonstrukci městských bytů, z nichž většina je v centru města v domech z 50. let. Zatím na jejich rekonstrukce vyčlenilo 8 milionů. Byty budou poté nabízeny obálkovou metodou občanům města k nájemnímu bydlení.

Peníze pro sportovce i místní části

Vedení města by rádo co nejdříve začalo i s rekonstrukcí zimního stadionu, jehož zázemí je už v tuto chvíli zastaralé a nevyhovuje ani z hlediska kapacity. „Také chceme v novém roce zrealizovat nově navržený mini biatlonový areál u FK Ostrov, kde by měla vzniknout střelnice a tréninkový okruh pro malé biatlonisty. V tom nás podpořila i opozice,“ dodává Pavel Čekan.

V rozpočtu města na rok 2024 je vyčleněno také 8,4 milionu korun na výměnu světelných zdrojů veřejného osvětlení – do budoucna by tak mohlo město díky používání úsporné technologie (LED) ročně ušetřit až 4 miliony korun. V roce 2023 město investovalo do oprav komunikací a mostků v místních částech města Ostrova, jako jsou Maroltov, Květnová nebo Hluboký, více než 5 milionů korun. V roce pak 2024 dojde na dlouho očekávánou rekonstrukci a výstavbu nové komunikace v další místní části – ve Vykmanově – za 12 milionů korun.