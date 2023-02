Po sdělení vážné diagnózy dítěte pomáhá Lenka Kohoutková rodičům překonat nejtěžší okamžiky.

Lenka Kohoutková | Foto: Archiv Lenky Kohoutkové

Lenka Kohoutková je vedoucí Centra provázení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Centrum nabízí podporu rodinám velmi vážně nemocných dětí. Lenka Kohoutková se s rodinou potkává obvykle v úplném začátku, mnohdy ještě před stanovením diagnózy dítěte, navazuje s ní těsný kontakt a pomáhá jí projít touto náročnou situací.

O děti s jakými diagnózami se obvykle jedná?

Jsou to jednak děti, které se narodí hodně předčasně, s nízkou porodní hmotností, nebo děti s vrozenou vývojovou vadou, vzácným nebo onkologickým onemocněním a také děti, které utrpěly vážný úraz nebo rozsáhlou infekci, ze kterých plynou trvalé následky.

V čem je role průvodce Centra provázení pro rodiče užitečná?

Mozek pod vlivem stresu přepíná do jiného režimu, z výzkumů vyplývá, že rodiče si z rozhovoru s lékařem při sdělování takhle vážné diagnózy dítěte pamatují jen asi 5 % informací. Úplně tomu rozumím. Mám to tak i já, když se ocitnu v nemocnici jako máma nemocného dítěte, budu vyděšená úplně stejně jako každá máma, budu vděčná za milý úsměv, za jakoukoli podporu a za to, když mi někdo vysvětlí, co se bude dít. Tuhle podporu se snažíme rodinám poskytnout.

Tento rozhovor je další ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Jak se dá v takhle těžké chvíli pomoci?

Pomoc má několik fází. Je velmi dobré, když nás lékaři přizvou už na začátku, kdy se rodiče o vážném stavu svého dítěte dozvídají. V té chvíli provádíme krizovou intervenci, aby rodina ustála ty první nejtěžší hodiny a dny. Pokud je dítě v nemocnici dlouhodobě hospitalizované, rodině to od základu změní život. Jeden z rodičů, obvykle maminka, zůstává s dítětem v nemocnici. Pomáháme jí projít situací, v klidu se vracíme k informacím, které jí řekl lékař, vysvětlujeme, jak to klinice funguje, co se děje na oddělení, probíráme, jak mluvit o tom, co se děje, s dalšími příbuznými, řešíme, jak se vypořádat s pobytem v nemocnici, nedostatkem soukromí. Mluvíme i o tom, jak to funguje doma, jak druhý rodič zvládá zajistit chod domácnosti, péči o zdravé sourozence a řadu dalších úkolů. Rodiče si s námi mohou kdykoli o čemkoli promluvit, zeptat se, na co potřebují. Často ale úmyslně odskočíme od těžkých témat a mluvíme o úplně obyčejných věcech.

Pomáháte rodině i poté, co odejde domů?

Ještě při pobytu v nemocnici mluvíme o tom, co je čeká doma a jak budou moct péči zvládat. Přemýšlíme i nad tím, jak uzpůsobit domácnost, jak s péčí pomůže rodina, jaké mohou využít služby, pomůcky a kde čerpat finanční pomoc. Vídáme se několikrát týdně, postupně témata probíráme a hledáme cestu, která bude pro rodinu nejlepší. Snažíme se, aby měli dopředu doma všechno nachystané. V předstihu domlouváme služby, které budou využívat. Nejlepší je, když se rodiče mohou se zástupcem služby, například rané péče, potkat ještě tady u nás a seznámit se. Je fajn, když přijdou domů a mají vše připravené a domluvené a nemusí být v nejistotě a teprve zjišťovat a obvolávat.

Co ve vaší práci považujete úspěch?

Mám vždy velkou radost a na rodiny se dívám s velkou úctou a respektem, když se jim podaří nastavit správně péči o nemocné dítě doma. Když rodina dobře pozná, co chce, co může a kolik sama zmůže a dobře celou situaci nastaví. Když se od začátku ví, že děťátko má rozdané karty pro náročnou hru, že mají jako rodina omezený čas a čeká je náročná péče a zvládají to, jsem na ně pyšná. Mám radost, když dokážou péči nastavit tak, že jsou schopni myslet i na sebe, na sourozence, a zároveň na potřeby nemocného dítěte, aby jim bylo společně dobře.

Cílem péče o vážně nemocné děti je pokrýt všechny potřeby, které nemocné dítě a pečující rodina mají. Jedná se o péči v oblasti medicínské, psychologické, sociální i duchovní. Díky správné péči rodiny mají k dispozici odborníky z různých oblastí, na které se mohou v těžké situaci obrátit. Nadace rodiny Vlčkových usiluje o to, aby byl těchto odborníků dostatek pro každou potřebnou rodinu a aby se tato péče v České republice rozvíjela a patřila k nejlepším na světě.