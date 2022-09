On-line rozhovor s kandidátem na primátora Statutárního města Pardubic za Žijeme Pardubice Jakubem Rychteckým. Na dotazy odpovídal ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 16 hodin.

DOTAZ: Dobrý den, s kým byste šel do povolební koalice a s kým rozhodně ne?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, zdravím moc všechny čtenáře Pardubického deníku! Vážím si, že jste si na mě udělali čas a zajímáte se o dění a život ve městě! Začínáme tedy hezky z ostra. Ale k věci, jasně říkám, že si za Žijeme Pardubice nedovedeme představit spolupráci ve vedení města s SPD a KSČM ale také uskupením pana Sedláka. Nemám rád lidi, kteří jenom kritizují a hatery bez vize. Naopak potřebujeme primátora a vedení města s vizí. Nemůžeme být jenom údržbáři. Žijeme v turbulentní době a k ní musíme přistoupit s odvahou ale zároveň zodpovědností. Musí tady vzniknout tým pracovitých lidí a ne chlebíčkářů, kteří jsou jen rádi, že získali placenou funkci. U ostatních stran je pro nás tedy podstatnější než barva trička, aby jednotlivé gesce byly personálně a odborně kvalitně obsazeny a panovala shoda na klíčových programových tématech. Zároveň nevnímám překážky v další možné spolupráci se stávajícími kolegy z vedení města, myslím, že jsme udělali velký kus práce.

DOTAZ: Dobrý den, pane Rychtecký, plánujete postavit někde parkovací domy?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jedním z dílčích kroků, které mají napomoci složité situaci s parkováním ve městě, je stavba dvou parkovacích domů. S jedním počítáme u vlakového nádraží na dukelské straně kolejí, tento parkovací dům bude součástí terminálu Jih a bude navazovat na lávku. S dalším počítáme v ulici U Stadionu, tam stavbu zahájíme již v příštím roce. Třetí vhodným místem pro parkovák je území (stávající parkoviště) naproti Automatickým mlýnům, kde připravujeme projekt pro soutěž pro soukromé investory, kde by město mělo pro sebe a občany vyhrazen určitý počet míst.

DOTAZ: Jak hodnotíte dosavadní kampaň Žijeme Pardubice? Co takhle obytňáček a objíždět Pardubice?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, naše kampaň je určitě ta nejlepší v Pardubicích ;-) Máme v týmu spoustu šikovných a pracovitých lidí z nejrůznějších oblastí, kteří už pracují dlouhé roky a hlavně kvalitně pro město v nejrůznějších oborech a jsou platní. Proto nás nestojí ani tolik peněz a neutrácíme za hostesky a mraky billboardů jako jiní. I já osobně se jsem se vždy snažil být celých osm let v terénu mezi lidmi a naslouchat jejich problémům a námětům. Patří to k práci náměstka primátora. To nenahradí žádný obytňáček, navíc bychom tím ještě zatěžovali dopravu ve městě ;-). My Pardubicemi skutečně ŽIJEME a pracujeme pro ně. Jenom neslibujeme. Třeba se ale potkáme někdy ráno před prací (mezi 6:30 ráno až 8:00) s džusem, perníčkem a našimi novinami nebo odpoledne po práci (cca okolo 17 hodiny) v ulicích města. Rád popovídám, hezký den ;-)

DOTAZ: Blíží se prezidentské volby. Koho byste po Miloši Zemanovi viděl na Hradě nejraději?

ODPOVĚĎ: Ze stávajících kandidátů je mně nejbližší generál Petr Pavel. Ale uvidíme, kdo se ještě vyklube. Naše země si zaslouží osobnost typu Masaryka, ne loutku různých zájmových skupin nebo politických stran.

DOTAZ: Pane Rychtecký, jaký je Váš názor? Není na čase zrušit v Pardubicích městské obvody? Nebylo by to ekonomičtější?

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Souhlasím, že správa města je drahá a mohla by být efektivnější právě na obvodech. Respektujeme však referendum, kde se občané vyjádřili, že chtějí obvody zachovat (vyjma městského obvodu jedna). Proto přicházíme s vlastním řešením. Chceme mít otevřené obvodní úřady, kam se lidé nebudou muset bát přijít říct svůj názor, připomínky a nápady na zlepšení, a to i v odpoledních hodinách. Město s ohledem na opravdu malé kompetence nepotřebuje 12 plně placených politiků s osmdesáti tisícovými platy. Chceme neuvolněné starosty, kteří budou práci starosty vykonávat při civilním zaměstnání. Nestane se tak, že se v brzkém odpoledni za starostou zabouchnou dveře a občané po práci najdou jen prázdnou radnici, naši starostové naopak budou k dispozici i po 17. hodině. Navíc tím ušetříme dnes projídané prostředky, které naopak investujeme do rozvoje obvodů. Chceme je vložit do participativního rozpočtu, kdy lidé sami budou rozhodovat o tom, jaké projekty se zrealizují. Za jedno volební období se díky tomu podaří ušetřit 15 milionů korun. Za ty bychom mohli pořídit 1 000 laviček, 30 workoutových hřišť, 5 víceúčelových sportovních hřišť, 20 tisíc metrů čtverečních opravených chodníků, nebo 3 750 vzešlých stromů. A to rozhodně není málo.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, jaký máte názor na spalovnu v Pardubicích? Bydlíme v Rybitví a nechceme aby nám tu pálili odpadky.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, hnutí Žijeme Pardubice je zcela proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v blízkosti krajského města. Pro naše občany chceme co nejčistší ovzduší, proto znovuzprovoznění spalovny odmítáme a budeme se bránit a bráníme město všemi zákonnými prostředky. Zároveň stopneme udělování jakýchkoliv výjimek všem znečišťovatelům. Životní prostředí a ovzduší musíme chránit kvůli našim dětem.

DOTAZ: Dobry den, mam nekolik kamaradek, ktere bydli v mestskych bytech, panuje mezi nimi panika, ze dojde k vetsimu zvyseni najmu, vzhledem k tomu, jak vse zdrazuje, by se mohly dostat do opravdu tezke situace. Proto bych se chtela zeptat, planujete zvysovani najmu v mestskych bytech?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, nájem v městských bytech nezdražíme. Vláda zaspala a náklady na energie jsou obrovskou ranou (vedle zdražování potravin atd.) do rodinných rozpočtů. Čeká nás všechny a zejména rodiny s dětmi velmi složitá doba. I město ale může lidem ze své pozice pomoci a snažit se snižovat dopady drahoty na Pardubáky. Proto jsme připravili soubor opatření včetně oblasti bydlení, kterým chceme dát našim občanům aspoň nějakou jistotu a garanci, že je město nebude dřít z kůže, ale naopak jim pomůže. Chceme pro Pardubáky zajistit co nejdostupnější bydlení, proto garantujeme stávající výši nájemného v městských bytech a nezvýšíme ani daň z nemovitosti. Nedopustíme ani jakoukoliv privatizaci bytového fondu. Zajistíme další cenově dostupné startovací byty pro mladé pracující lidi a družstevní byty pro rodiny na Hůrkách a Masaryčkách. Navýšení bytového fondu městu umožní ovlivňovat ceny neustále narůstajících podnájmů, a zajistit tak cenově dostupné bydlení napříč Pardubicemi.

DOTAZ: Tyršáky a Špice se moc povedly, ale chtělo by to víc hezkých parků. Můžete prosím udělat další?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, park Na Špici chceme ještě vylepšit, proto odbahníme Čičák, díky čemuž zvýšíme biodiverzitu v této lokalitě, a položíme kvalitnější povrch na multifunkční hřiště. Připravujeme také rekonstrukci parku Na Špici II, kdy upravíme i část okolo občerstvení U Lupťáka. Také citlivě zrevitalizujeme bývalý vojenský areál Červeňák.

DOTAZ: Dobrý den, pane náměstku, naše dvojčata půjdou za dva roky do školy. Kamarádky v jiných městech mají problém děti umístit a vozí je třeba i do jiných měst. Bude v Pardubicích dostatek míst? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, paní Škodová, ve Strategii školství, kterou jsem v zastupitelstvu prosadil, se město zavázalo, že pro všechny malé Pardubáčky zajistí místo ve školkách a školách, a to včetně možnosti chodit do družiny. Proto jsme již s kolegy z odboru školství za poslední čtyři roky otevřeli 400 nových míst v MŠ a ZŠ napříč Pardubicemi. Postavíme novou základní školu v areálu Masarykových kasáren. Děti budou chodit do úplně nové moderní budovy s kapacitou minimálně 540 míst a s veškerým potřebným zázemím. Také vybudujeme dvě nové školky s kapacitou 175 míst, 100 míst přistavíme v MŠ Kamarád v ulici Teplého, druhou otevřeme v nové Trnové. Plánů na navýšení kapacity v MŠ a ZŠ ale máme více například v Pardubičkách, takže všechny Pardubické děti bez problému nastoupí do místních škol i školek. To Vám garantuji. Občanská vybavenost je pro nás na prvním místě.

DOTAZ: Pane Rychtecký, četla jsem, že se opět nebude nic dělat v Masarykových kasárnách. Co ta škola, která tam měla vzniknout? To zase nic nebude?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, bude, to Vám garantuji. Nenechte se strašit vyjádřeními některých Pirátů. Na červnovém zastupitelstvu zvítězil zdravý rozum. Nedovedu si představit, že by si někdo mohl reálně dovolit tento projekt zastavit, byla by to hloupost, protože by to ohrozilo kapacity pro stovky rodin. Náš tým Žijeme Pardubice prosadil výstavbu nové základní školy v areálu Masarykových kasáren. Máme již hotový návrh stavby, schválený investiční záměr a pracujeme na přípravě všech stupňů projektové dokumentace nové školy v tomto místě pro 540 žáků. Má stát zhruba 550 milionů korun a budeme usilovat o udělení dotace z Ministerstva školství, kde přípravu projektu konzultujeme. Dotace by měla pokrýt 90 procent nákladů. Součástí školy, kde počítáme se zelenými střechami, budou vedle kmenových tříd i odborné učebny, třídy školní družiny, ale počítá se i se dvěma tělocvičnami a multifunkčním atletickým sportovištěm, které bude sloužit i veřejnosti.

DOTAZ: Pomůže město sportovním klubům, co budou mít problém uplatit energie a nájmy? Dekuji Suchoň

ODPOVĚĎ: Zdravím všechny sportovce! Dlouhodobě na území Pardubic podporujeme 110 klubů a 10 000 sportujících dětí. Sport potřebuje finanční prostředky a stabilitu. Čelí dnes největší krizi, jakou kdy zažil, a to nejen kvůli covidovým rokům, ale i kvůli stavu státního rozpočtu a vládě, která vůbec nerespektuje plán rozvoje sportu do roku 2025. My jsme byli i v covidových letech stabilizačním prvkem. Každý rok rozdělujeme z Programu podpory sportu cca 72 milionů korun. Podporujeme především spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, kde nám jde o to, aby se děti hýbaly, a je nám jedno, v jakém je to sportu. Na to je navázán dotační titul určený na provoz sportovišť, kdy se snažíme hradit náklady spojené s nájmem a energiemi a přispívat na trenéry. Úspěšným žadatelům, kteří splní kritéria hradíme až 70 % nákladů na provoz. Pardubice jsou městem sportu a my nenecháme sport vykrvácet. Chci, aby kontinuita této podpory byla zachována a abychom dali klubům alespoň nějakou jistotu, že mohou s nějakými penězi počítat. Navyšování peněz si z důvodu energetické krize dovolit nemůžeme, to bych byl populista, ale rozhodně mohu slíbit, že zde rozhodně nebudeme škrtat. Máme systém podpory sportu dobře nastavený. Částky je potřeba stabilizovat a fixovat na další dva roky, které budou z pohledu energií velmi těžké. Ve státním rozpočtu je na sport rekordně nízká částka, která tvoří zhruba jen polovinu toho, co se do sportu dávalo v 90. letech, a do toho je třeba brát v potaz vezměte inflaci a ceny energií. Ptejte se také našich vládních poslanců, co s tím hodlají dělat!

DOTAZ: Vážený pane náměstku, Převelice Vám děkuji za službu senior taxi. Ve svém věku už mám problémy s chůzí a mé děti žijí v Praze, takže mě nemohou vozit k lékaři. Senior taxi mi několikrát měsíčně pomáhá se bezpečně a včas dostat k lékaři. Pevně doufám, že tato skvělá služba bude i po volbách dále fungovat. Děkuji. Linhartová

ODPOVĚĎ: Vážená paní Linhartová, velmi vám děkuji za milou zprávu. To byl důvod, proč jsem za prosazení služby Senior taxi tolik bojoval. Službu Senior taxi budeme provozovat i nadále, abychom usnadnili cestování po městě našim seniorům. Na více než 250 000 najetých kilometrů, které vozidla urazila, vidíme, že služba je ve městě potřebná a seniory a lidmi s hendikepem velmi využívaná. Nejčastěji je využívaná právě k jízdám do nemocnice, na polikliniky nebo k lékaři. Zároveň Vám za Žijeme Pardubice mohu garantovat, že cena pro seniory 25 Kč za jízdu zvyšovat nebudeme. Přemýšlíme i o rozvoji služby, že bychom místo čtyř jízd měsíčně nabídli seniorům o jednu jízdu měsíčně navíc, tedy 5.

DOTAZ: Co chcete udělat s příšernou situací okolo parkování? Zaparkovat na Skřivánku je tragédie, jezdíme kolem domu půl hodiny než najdeme místo a stejně stojíme daleko od baráku. Parkují tu lidi, co pak jdou pěšky do centra aby nemusely platit za parkování.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, vážnost situace okolo parkování, které ztěžuje život našim občanům, si uvědomujeme. Naším cílem je chránit především rezidenty. Toho chceme dosáhnout rozšířením placených zón do celého města, které rezidentům zajistí dostatečný počet volných míst. Při zdražení parkování v centru se ukázalo, že problém se jen posunul o kousek dál. Proto je třeba systém rezidenčního a placeného parkování po celém městě. Zatímco přespolní řidiči budou muset uhradit poplatek za parkování, rezidentům umožní stání parkovací karta pořízená za symbolický manipulační poplatek. Druhá by naopak měla být výrazně dražší, než je dnes. Zároveň prosadíme vybudování systému záchytných parkovišť a parkovacích domů (viz odpověď dříve) napojených na kvalitní síť MHD a sdílené dopravní prostředky, aby mimopardubičtí nechali své auto na kraji města a do centra pokračovali hromadnou dopravou.

DOTAZ: Co budete dělat s branfíldem na Hůrkách?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, s kolegy chceme pro Pardubáky zajistit co nejdostupnější bydlení, proto chceme postavit další cenově dostupné startovací byty pro mladé pracující lidi a družstevní byty pro rodiny. Ideální lokalitou pro tento účel jsou právě bronwfieldy vlastněné městem, jako jsou Hůrka a Masarykovy kasárny, kde jsme již také také prosadili novou školu pro 540 dětí. Nebudeme podporovat nekoncepční prodeje celých areálů brownfieldů s cílem maximalizace zisku. To není role města. Je třeba využít potenciálu území pro družstevní a další formy nájemního bydlení, a to za aktivního vyhledávání dotačních příležitostí ale i ve spolupráci se soukromými investory ve formě tzv. PPP projektů.

DOTAZ: Co může město nebo vy osobně udělat pro zlepšení bytové situace hlavně mladých rodin v Pardubicích? A má vůbec město stavět startovací byty nebo byste to raději nechal na developerech?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, město v tom musí být i nadále aktivní. Náš projekt startovacího bydlení je u mladých pracujících rodin velmi populární a máme obrovský převis poptávky nad nabídnout. Pomohli jsme již tak 200 mladým párům a nyní běží výzva na další byty. Město musí stavět byty, ale může i ve spolupráci se soukromým sektorem např. cenově dostupnější družstevní byty.

DOTAZ: Hezký den, pane Rychtecký, moc díky, že jste do Pardubic dotáhl sportovní park. Každý rok tam s dětma strávíme několik dní a pořád nás to baví. Je to součást našeho léta na kterou se vždycky moc těšíme. Myslíte, že se park bude konat i po volbách?Ještě jednou moc díky! Přeji vám krásný den. Skalický

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Skalický, dělá mi obrovskou radost číst, že naše projekty mají smysl. Sportovní park je pro mě srdcovka a musím poděkovat celému organizačnímu týmu, dobrovolníkům, sportovním klubů a partenrům, že tenhle projekt tak skvěle funguje a je rok od roku lepší! Pokud nám Pardubáci dají ve volbách svůj hlas, jsme zárukou pokračování našeho projektu Sportovního parku Pardubice, který je nejlepší náborovou činností dětí ke sportu, a budeme pokračovat ve víceletém financování nejvýznamnějších a nejatraktivnějších akcí města z pohledu cestovního ruchu prostřednictvím našeho Programu podpory Pardubičtí tahouni, mezi které Sportovní park rozhodně patří.

DOTAZ: Bude se zdražovat MHD?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v našem souboru opatření proti drahotě, kterými chceme napomoci Pardubákům v těžkých časech, myslíme i na to, že MHD musí zůstat cenově dostupná. Zachováme náš projekt MHD pro seniory zdarma. Nebudeme zvyšovat ani zvýhodněné roční jízdné pro žáky pardubických škol. Garantujeme také cenu 25 korun pro seniory a lidi s hendikepem za jízdu v Senior taxi. Musíme chránit nejslabší. Na jednání Rady Statutární město Pardubice jsem prosadil usnesení, které vyzvalo vládu České republiky k okamžitému řešení situace likvidačního nárůstu cen energií na trhu, neboť hrozí reálné riziko ohrožení rozsahu a dostupnosti veřejných služeb na území měst a obcí České republiky. Jsem rád, že to vláda konečně řeší (i když měla již na jaře jako v jiných zemích), uvidíme s jakým výsledkem. Omezování MHD, chodu škol a školek a dalších veřejných služeb nemůžeme dopustit. Obzvláště po dvou hrozných covidových letech.

DOTAZ: Pardubice si zaslouží víc stromů. Budete někde sázet? HLavně v centru?

ODPOVĚĎ: Zdravím. Rozhodně. Nechali jsme zpracovat tepelné mapy města, které nám ukazují, která místa v Pardubicích se nejvíce přehřívají. Nejhorší je situace například na náměstí Republiky, Masarykově náměstí nebo v prostoru před hlavním nádražím. Abychom minimalizovali přehřívání ulic, vysázíme ve městě více zeleně. Na třídě Míru zrušíme málo využíváné linky MHD a vysázíme a třídě Míru nové stromy, zazelená se také prostor před divadlem na náměstí Republiky. I v jiných lokalitách budeme pokračovat v intenzivní výsadbě stromů, jejichž druhovou skladbu zaktualizujeme, a posílíme jejich údržbu.

DOTAZ: Pane Rychtecký, kandidujete na primátora krajského města. Máte na to ve svém věku vůbec zkušenosti a předpoklady?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, nerad se hodnotím, to musí udělat asi jiní. Ale myslím si, že za osm let náměstkování se v mých gescích i díky spolupráci s kolegyněmi a kolegy na úřadě udělal kus práce. Například školství má za sebou rekordní investice a máme za sebou spoustu konkrétních a kvalitních projektů. Zkušeností mám věřím tedy dost, nepotřebuji žádných sto dnů hájení, je třeba okamžitě pokračovat v práci pro město, doba je skutečně velmi složitá. Navíc mám v zádech skvělý tým zkušených lidí napříč oblastmi, o které se mohu kdykoliv opřít. Jsem týmový hráč! Mou motivací jsou i projekty, které jsme již započali, jako je například investice do Automatických mlýnů nebo dokončení přípravy Dukly sportovní či výstavby nové školy a školek atd. Uvědomuji si, že práce pro město není pravá nebo levá, ale řešení jsou dobrá nebo špatná, koncepční nebo nekoncepční. Je mně 38 let, cítím se být na vrcholu pracovních sil. S manželkou Veronikou máme dvě krásné děti Vojtu s Emčou. Myslím tedy, že jsem už docela zodpovědný chlapík ;-)

DOTAZ: Hezký den, máte zajímavě poskládanou kandidátku. Někteří vaši kandidáti ale prošli v minulosti jinými politickými subjekty. Nejsou to tak trošku političtí turisté?

ODPOVĚĎ: Také přeji hezký den, děkujeme za kompliment :-D Jsme tým lidí sdružující pardubické osobnosti, jež jsou rodilými pardubáky, nebo s Pardubicemi spojili dlouhodobě svůj profesní či občanský život, a záleží jim na tom, kam bude město Pardubice směřovat i kvůli příštím generacím. Jsme tým lidí, kteří nemají potřebu hrát si na celostátní politiku, nikdo nám nemusí radit z Prahy, jaké máme uzavírat koalice. Spojují nás také společné hodnoty, podaná ruka u nás platí. Komunální politika není o barvách ale konkrétních řešeních, v tom máme jasnou shodu. Těší mě, že v týmu máme lidi, kteří už mnohé profesně nebo ve veřejném či spolkovém životě v Pardubicích dokázali a jsou odborníky v oblastech, kterým se věnují. Můžeme se opřít o ředitele a odborníky z oblasti školství, sociálních a zdravotních služeb, ekonomy, šikovné živnostníky, kteří poskytují služby, ale také zástupce spolků, sportovních klubů, mladé lidi i seniory. V tom je naše síla. A je příjemným bonusem, že máme na kandidátce většinu žen. Ne však kvůli kvótám, ale protože jsou kvalitní a pracovité. Všechny nás spojuje naše motto: Zkušenost, odvaha, rovnováha - takové chceme Pardubice, takoví jsme i my - Žijeme Pardubice. Tímto se s vámi, milí čtenáři Pardubického deníku, loučím a moc děkuji za diskuzi a zájem o budoucnost našeho krásného města. Žijeme Pardubice. Žijte je s námi ;-) Kuba Rychtecký

