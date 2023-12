Nestává se často, aby se jedinému oslavenci sešla tři významná výročí najednou. Táborská průmyslovka je důkazem toho, že se to může stát.

Před rokem uplynulo 70 let od jejího oficiálního vzniku, když na podzim roku 1952 byla zahájena výuka v nově založené Vyšší průmyslové škole pro mechanizaci stavebnictví, jejímž přímým pokračovatelem je právě Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Ta dodnes sídlí na Maredově vrchu v areálu bývalých Masarykových škol práce, který letos oslavuje 90 let od svého slavnostního otevření v roce 1933. A když tato dvě výročí sečteme, dostaneme se k číslu 160, tedy k třetímu důvodu k oslavám, protože před 160 lety v roce 1863 tehdejší místodržitelství v Praze umožnilo městu Tábor zahájit činnost tzv. průmyslové školy, poskytující potřebné vzdělání řadě živností včetně několika technických.

Oslavy byly velkolepé a trvaly několik dní. O zahájení se ve čtvrtek 23. listopadu postarala večerním koncertem ve školním sále pražská rocková kapela Monte Carlo Strippers. Následovala páteční přehlídka projektů, s nimiž studenti táborské průmyslovky dosáhli významných úspěchů v celostátních odborně technických soutěžích, spojená s představením a prezentací převážné většiny partnerských firem školy z oblasti strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. V sobotu 25. listopadu se škola otevřela veřejnosti při Dni otevřených dveří, určeném především uchazečům o studium aktuálně nabízených maturitních i učebních technických oborů.

Vyvrcholením oslav bylo večerní představení v malém sále táborského divadla. To se uskutečnilo v pondělí 27. listopadu a v rámci komponovaného programu se mohli přítomní zaměstnanci školy i pozvaní hosté vrátit do oněch oslavovaných 90 let technického vzdělávání v Táboře, tak neoddělitelně spojených s táborskou průmyslovou školou. Mezi hosty nechyběli ani zahraniční partneři ze Slovenska, Chorvatska nebo Německa, s nimiž škola v současnosti spolupracuje na několika důležitých evropských studentských projektech.

Poděkování za vynikající organizaci po celý týden patří všem zapojeným pedagogům průmyslové školy i Základní umělecké škole v Táboře a táborskému Divadlu Oskara Nedbala za podíl na důstojném průběhu oslav.

Ing. Marcel Gause

ředitel SPŠ Tábor