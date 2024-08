Do současné SOCDEM přichází nová generace, a hlavně řada mladých lidí, kteří chtějí změnu a zasadit se o lepší život nejen v našem kraji.

Ján Chlebo | Foto: SOCDEM

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Byl jsem osloven Sociální demokracií (SOCDEM) a přijal jsem nabídku ucházet se jako nezávislý kandidát do zastupitelstva kraje. Myslím, že mohu nabídnout voličům získané vzdělání a dlouholeté zkušenosti, které jsem schopen uplatnit jako zastupitel kraje. Co se týká vzdělání, tak jsem vyučen a úspěšně jsem absolvoval střední a vysokou školu. Celý svůj život pracuji s lidmi, a hlavně pro lidi. Absolvoval jsem profesní dráhu od dělnické profese, přes technické povolání, podnikatele až po funkci generálního ředitele pojišťovny. Byl jsem u zakládání České asociace pojišťoven, kde jsem byl několik let členem prezidia. Vedle toho jsem více než 50 let aktivním zásahovým dobrovolným hasičem. Jsem velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Pracoval jsem v různých oborech, řídil jsem kolektivy lidí, zasahoval u tisíců zásahů, a tak jsem měl možnost osobně poznat různé osudy lidí. Je to nenahraditelná zpětná vazba ze života. Proto vím, jak život dovede být někdy k lidem krutý. Zkušenosti chci využít v zastupitelstvu tak, abych svým hlasem přispíval k přijímání rozhodnutí ve prospěch lidí žijících v našem kraji.

Proč zrovna za SOCDEM?

Jsem přesvědčen, že Sociální demokracie, která za svoji dlouhou existenci toho hodně pamatuje, najde zase cestu ke svým tradičním voličům. Musí proto razantně nastolovat témata, která jsou životně důležitá pro většinu poctivých občanů. Není přece normální, aby lidé svědomitě pracovali a jejich příjmy jim nestačily na běžné živobytí, nemohli zaplatit dětem obědy ve škole nebo museli zvažovat, zda jejich dítě pojede na školní výlet. Zvyšuje se počet lidí, kterým hrozí ztráta střechy nad hlavou. Jak ale mohu pozorovat, tak do současné SOCDEM přichází nová generace, a hlavně řada mladých lidí, kteří chtějí změnu a zasadit se o lepší život nejen v našem kraji.

Co je podle Vás na Mělnicku největším problémem, který by se měl řešit/změnit a co pro to chcete a můžete udělat?

Obecně většina lidí na Mělnicku má podobné problémy, jako většina občanů v Česku. Drahé energie, potraviny a ostatní životní náklady, inflace likvidující úspory, zvyšující se počet lidí v chudobě, nedostatek míst ve školkách a školách, nedostupné bydlení, chybějící lékaři a zdravotní sestry, nedostatek řemeslníků, pracovníků technických oborů atd. Většina současných problémů jde bezesporu za vládou. Ale Středočeský kraj má možnosti, jak zmírnit tento negativní vývoj. Je to otázkou priorit, kam bych zahrnul třeba podporu mladých rodin například rozšiřováním míst ve školách a školkách nebo rozvinutím výstavby obecních bytů.

Čím je pro Vás Mělník tím nejlepším místem na žití?

Mělnicko je region na soutoku dvou největších českých řek, Labe a Vltavy a z mnoha míst s krásným pohledem na horu Říp. Je to oblast s několika zámky, bohatou historií, vinařskou tradicí, krásnou přírodou, místem pro sportovní a turistické vyžití. Mělnicko nabízí pro život mnoho a každý si zde může najít to své.

Co Mělníku jako zastupitel můžete přinést?

Jak jsem již uvedl, více než padesát roků pomáhám lidem v nouzi. Chtěl bych se mimo jiné zabývat touto oblastí. My, zásahoví dobrovolní hasiči, vykonáváme službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (SDH), které zřizují obce. Vedle svých běžných pracovních a občanských povinností ve dne i v noci zachraňujeme životy, zdraví a majetek občanů. Většinou zasahujeme v době, kdy jsou lidé v ohrožení. Prožívají nelehké chvíle a my se jim snažíme poskytnout pomoc, a to i za cenu vlastního nebezpečí a vysokého rizika. Možná si daňový poplatníci ani neuvědomují, že pro obce zabezpečujeme výkon služby s minimálními výdaji, protože většina z nás ji vykonává bezúplatně. Problémem ale je, že v ČR dobrovolných hasičů ve výkonu služby za posledních dvacet pět let ubylo skoro 40 tisíc. Chtěl bych, aby kraj našel cestu k jejich personální stabilizaci, protože občanům se to vyplatí. A pokud to bude třeba, tak i formou legislativních návrhů.

Jste viceprezident Komory velitelů dobrovolných hasičů – jak k tomu došlo? Co dobrovolní hasiči na Mělnicku potřebují k tomu, aby mohli pracovat co nejlépe?

Komora velitelů je dobrovolná profesní organizace. Jejím cílem je pomáhat jednotkám SDH a jejich zřizovatelům zkvalitňovat podmínky výkonu služby. V Komoře hledáme, navrhujeme a aplikujeme řešení pro velitele jednotek.

Zajišťování těchto potřeb je primárně záležitostí obcí, které odpovídají za zabezpečení podmínek výkonu služby. Dobrovolní hasiči zabezpečují personálně výkon služby v těchto jednotkách. Nejedná se proto o spolkovou činnost, ale o výkon služby ze zákona. Obce však mají mnoho povinností a omezené finanční prostředky. Stát by měl obcím více pomáhat, protože jednotky SDH obcí zařazené v plošném pokrytí jsou součástí čtyř základních složek IZS (HZS, Policie, ZZS a jednotky SDH obcí) a přenáší svoji působnost na obce a kraje. Vedle toho má krajský úřad ze zákona povinnost hradit náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zabezpečením plošného pokrytí území kraje a podílet se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Krajský úřad však hradí jen malý zlomek nákladů spojených se zabezpečením plošného pokrytí. A navíc obce musí žádat o úhradu uvedených nákladů formou dotace. Je absurdní, když operační středisko kraje povolá jednotku obce k zásahu a obec po roce musí žádat o dotaci, kterou nemusí získat nebo ji nezíská ve výši skutečných nákladů. To by se mělo změnit. Další oblastí je podpora akceschopnosti jednotek. Vedle funkční techniky a prostředků požární ochrany jsou v jednotce důležití schopní a odborně způsobilí hasiči. Aby technika vyjela k zásahu, je nutné mít v jednotce dostatek strojníků (řidičů). Dříve byl dostatek strojníků v jednotkách přirozený, protože existovaly předvojenské kurzy. Nyní je však nutné řešit tento generační problém. Proto by pomohlo, aby kraj podpořil obce v získávání řidičských oprávnění pro hasiče vykonávající odbornost strojník v jednotkách.

Ve Středočeském kraji bylo ke konci roku 2023 celkem 820 jednotek SDH obcí s minimálním předepsaným počtem 8460 zásahových dobrovolných hasičů, kteří každý rok přinášejí občanům kraje nemalé hodnoty z pohledu zabezpečení výkonu služby i z hlediska uchráněných hodnot. Proto péče o jejich podmínky výkonu služby je důležitá.

Více na https://zpravaprokraj.cz/

Zadavatel: SOCDEM, Zpracovatel: SOCDEM