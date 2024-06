V září vstoupí kladenská činohra do své 110. profesionální sezony. A jelikož si takové jubileum zaslouží speciální péči, připravuje MDK jak zajímavý dramaturgický plán tak i řadu off-programových akcí.

Foto: Karel Greif, Archiv Magistrátu města Kladno

Divadlo právě spouští prodej předplatného na novou sezonu, a tak jsme se zeptali jednatele divadla Jana Krafky, co nás v příští sezoně čeká.

Kolik premiér má divadlo na příští rok v plánu?

Ve 110. divadelní sezoně připraví Městské divadlo Kladno pět premiér. Čistě sám pro sebe jsem si vymyslel podtitul „magická přitažlivost divadla.“ Protože výběrem žánrově rozmanitých titulů se snažíme oslovit co nejširší paletu diváků.

Jak rozmanité to tedy příští sezonu bude?

Velmi. Připravujeme například současnou dánskou komedií Kdo je tady ředitel, z vážnějších titulů chystáme třeba Radúze a Mahulenu, drama patřící do elitní skupiny těch nejlepších českých her. A v neposlední řadě nás čeká také Marvinův pokoj, což je hra neobyčejně vtipná, i když její příběh je vlastně docela smutný.

Divadlo slibuje samé hity, ale MDK obvykle přináší i českou premiéru.

V české — vlastně světové premiéře — představíme na malé scéně inscenaci Lidické matky. Režie se ujme Tomáš V. Hron, který měl možnost spolupracovat na finalizaci textu s autorem hry Jiřím Homolou. Prostor hlavního sálu nám zas umožní uvést premiéru české filmové klasiky Postřižiny, pro MDK vzniká nová dramatizace naší dramaturgyně Aničky Smrčkové a režiséra Pavla Kheka. Diváci se mají na co těšit.

Zdroj: Karel Greif, Archiv Magistrátu města Kladno

A na co se těšíte vy?

Na kolegy na jevišti. Doufám, že se jim s realizačním týmem podaří vytvořit opět něco neobyčejného, magického, překvapivého. Každá naše práce ale končí otázkou, co na to řeknou naši diváci. A mě těší, když mě po představení diváci zastavují a špitají, jak to bylo báječné. Divadlo má vzbuzovat emoce a to se nám, myslím, daří znamenitě.

Co byste divadlu popřál do dalších 110. let?

Stálou přízeň diváků. Také, přízeň politické reprezentace tak, jak je to dnes. Protože s jejich podporou, a tím pádem i uměleckou svobodou, je radost dělat divadlo. Za to je třeba vzdát hold a poděkování nynějšímu vedení kladenského magistrátu v čele s Mgr. Milanem Volfem.

