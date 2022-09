On-line rozhovor s kandidátem na primátora Statutárního města Pardubic za koalici SPOLU Janem Mazuchem.

Jan Mazuch, kandidát na primátora Statutárního města Pardubic za koalici SPOLU. | Foto: Zadavatel.

DOTAZ: Máme dva boláky na těle našeho krásného města. Areál Hůrka a kasárna T.G.M. Jak byste tyto areály v případě vítězství ve volbách chtěl smysluplně využít?

ODPOVĚĎ: Jedná se dva největší brownfieldy a současně rozvojové plochy v majetku města. Naší hlavní ambicí je co nejrychleji umožnit v obou areálech bytovou výstavbu včetně možnosti získání dalších startovacích bytů pro mladé lidi a sociálních bytů.

DOTAZ: Z předvolebních diskusi jasně vyplývá že většina volebních stran volá po zavedení rezidentního parkování. Je skutečností že Pardubice mají aktuálně díky Vaší práci ve fázi nasazování jeden z v EU nejrozsáhlejší chytrých parkovací systému. Parkovací kartičky jsou již konečně minulostí. Když je ale tento systém tak chytrý jak je složité spuštění režimu rezidentního parkovaní pokud je na něm takto široká shoda ?

ODPOVĚĎ: Zřízení nových parkovacích zón, které by výrazně zvýhodnily bydlící v této lokalitě (rezidenty) s sebou nese ještě obrovský kus práce. Kromě praktických úkolů, jako je kompletní revize a stanovení nového dopravního značení, je to úkol politický. Nalézt shodu nad parametry parkovacího systému. Určit počty pro návštěvnické, smíšené a čistě rezidentské parkoviště. Hlavním úkolem je ale spolu se všemi pardubickými poslanci změnit zákon, který stanoví současně nutnost trvalého bydliště a provozovatele vozidla. Našim cílem jsou pravidla, která by se vztahovala na bytovou jednotku.

DOTAZ: Řekněte, proč jste se rozhodl znovu kandidovat v komunálních volbách a co na to říká vaše rodina?

ODPOVĚĎ: Sedět v hospodě, nadávat a říkat, že politika je svinstvo a všichni kradou, případně to psát na facebook není můj styl. Proto jsem se rozhodl aktivně ovlivňovat dění ve městě, kde žiji celý život. Moje žena i děti mě v tom podporují.

DOTAZ: Doba si žádá úsporná opatření. Nechtěl byste třeba zrušit městské obvody? Máte spočítáno, kolik by se tímto ušetřilo z městské pokladny?

ODPOVĚĎ: Spočítáno to mám, ale zrušení obvodů nepovažuji za dobrý návrh. Městské obvody mají mnohem blíže k občanům, což názorně dokládá např. množství drobných investičních akcí, které se realizují v každém roce – dětská hřiště, chodníky atd. Pokud ve volbách uspějeme, budeme se zabývat revizí rozdělení kompetencí mezi velkou radnicí a obvody.

DOTAZ: Jak chcete vy osobně pomoci občanům města řešit energetickou krizi? Jak může město pomoci obyvatelům i firmám?

ODPOVĚĎ: Na ceny elektřiny a plynu nemá město žádný vliv. Politici, kteří tvrdí něco jiného, neříkají pravdu. Město se může a musí snažit o to, aby jeho vlastní spotřeba byla co nejmenší. Proto prosazujeme maximální úspory v městských objektech a městských společnostech. Chceme usilovat o zajištění částečné energetické soběstačnosti městských objektů.

DOTAZ: V Pardubicích jsou plošně vyměněny semafory. Došlo díky tomu je zlepšení bezpečnosti v silničním provozu? Pokud ano, lze říci kde konkrétně? Děkuji

ODPOVĚĎ: Semafory mají bezesporu vliv na plynulost silničního provozu (samozřejmě, že ve špičce je tato schopnost omezena kapacitou křižovatek). Ale, ano máte pravdu na křižovatce u Anenského podjezdu, kde byly dříve každý měsíc vážné dopravní nehody se po instalaci nových semaforů dopravní nehody staly minulostí.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, jak hodnotíte nedělní projev premiéra Patra Fialy k národu a co říkáte vyjádřením opozice, především SPD a ANO?

ODPOVĚĎ: Projev premiéra Fialy hodnotím pozitivně. Po vlně strašení bylo potřeba lidi uklidnit. Vyjádření SPD a ANO mě nepřekvapují. Chaotické projevy a kroky předchozí vlády v době covidu si jistě pamatujete. Tato vláda určitou dobu váhala, ale nyní má jasný směr – zastropování cen energií je asi jediným řešením. Rozdavačné návrhy stínové vlády ANO by vedly k úplnému rozvrácení národního rozpočtu a obrovskému nárůstu inflace.

DOTAZ: Jak hodnotíte vstup pana Dědka do HC Dynamo Pardubice?

ODPOVĚĎ: Jako zcela zásadní. Město nemá většinově vlastnit jakýkoli sportovní klub. Má jej podporovat - umožnit mu využívat městské objekty a zejména vytvářet podmínky pro sportování mládeže. Pan Dědek přinesl do hokejového klubu nový elán a neméně potřebnou finanční stabilitu. Jsem přesvědčen, že výsledky nového nastavení jsou vidět již nyní. A věřím, že 100 let pardubického hokeje naši skvělí fanoušci oslaví ziskem medaile. Ideálně té zlaté.

DOTAZ: Zřizovatelem pardubické nemocnice je Kraj, ale co říkáte na situaci ve zdravotnictví? Jde mi hlavně o to, jak byste řešil nedostatek personálu a může vůbec město nějak pomoci?

ODPOVĚĎ: Ano, máte pravdu, zřizovatelem Pardubické nemocnice je Pardubický kraj. V covidové pandemii jsme s ním úzce spolupracovali a byli nápomocni v oblasti očkování. V některých oborech je personální nedostatek napříč nemocnicemi v celé České republice. Je to komplexní problém - řešením je navýšení počtu studentů lékařských fakult, zjednodušení postgraduálního vzdělávání, mzdová politika a mnoho dalšího. Město může být nápomocno vytvářením podmínek, aby se zde lékařům a zdravotním sestrám dobře žilo. Ke zvážení je i přidělování městských bytů do nájmu klíčovým zaměstnancům Pardubické nemocnice. Můj kolega radní Vít Ulrych se aktivně podílel i na řešení lékařské pohotovosti pro dospělé, v čemž pokračuje i nadále.

DOTAZ: V minulém období byl v Pardubicích nainstalován rozsáhlý kamerový systém pro vyšší bezpečnost a pro sběr dat o dopravě. Kolik případů kriminality napomohl tento systém řešit a mají Pardubice konečně k dispozici reálná data o dopravě ?

ODPOVĚĎ: Městský kamerový systém byl nabídnut všem složkám IZS a ty jej dnes aktivně využívají na všech krajských operačních střediscích policie, záchranné zdravotnické služby a hasičů. Jediná Policie ČR je oprávněna požádat o stažení záznamů a jen za loňský rok využila pro odhalování trestné a přestupkové činnosti záznamy z kamer ve více než 550 případech. Pro všechny aktivní uživatele městské mobilní aplikace, kterých je mimochodem více než 13 tisíc, je uvolněno z kamerového systému 9 dopravních kamer, takže se kdykoliv mohou podívat jaká je dopravní situace na hlavních křižovatkách ve městě. Samozřejmě, že tyto kamery máme i na novém webu města.

DOTAZ: Včera první domácí zápas s Třincem a skoro vyprodáno. Co vy a váš názor na novou hokejovou arénu? A když ano, tak kde v Pardubicích?

ODPOVĚĎ: Když někdo s kvalitní podnikatelskou historií přijde s návrhem investovat v našem městě více než tři miliardy korun, je naší povinností se touto nabídkou vážně zabývat. Nechápu zastupitele, kteří navrhují, abychom ji rovnou odmítli. Musíme zvážit všechna pro a proti a potom se kvalifikovaně rozhodnout. Budeme klást důraz na respektování zájmů města a zachování všech funkcí dostihového závodiště včetně možnosti jeho budoucího rozvoje. Pokud přijde pan Dědek s nabídkou umístění v jiné části města, budeme ji rovněž posuzovat. Nemyslím si, že by bylo moudré, abych dopředu říkal, kde bych nejraději halu viděl já.

DOTAZ: Dobrý den, s kým chcete utvořit povolební koalici? Šel byste do spolupráce třeba i s ANO, SPD nebo komunisty?

ODPOVĚĎ: V první řadě záleží na tom, jak dopadnou volby. Koaliční spolupráci s SPD a KSČM vylučujeme. O jednotlivých problémech budeme samozřejmě jednat se všemi zastupiteli.

DOTAZ: Kandidujete jako jednička za koalici SPOLU. Senát vás neláká?

ODPOVĚĎ: Abych pravdu řekl, tak příliš neláká. Pardubice mám nesmírně rád a nic mi tu nechybí. Každý den navíc mohu „na vlastní oči“ vidět kroky, které se nám daří realizovat. Obávám se, že s prací v Senátu by tomu tak nebylo. Šlo by o množství nejrůznějších schůzí a jednání s dosti nejistým výsledkem. Do Prahy se rád zajedu párkrát do roka podívat a to mi tak asi stačí ?

DOTAZ: Co dle vás opravdu trápí občany a Město Pardubice nejvíce? Doprava, bytová situace či jiné neduhy?

ODPOVĚĎ: Doprava je v Pardubicích stejně jako v každém podobně velkém městě velký problém. Za poslední čtyři roky, kdy má tuto oblast na starosti náš kandidát č. 2 Petr Kvaš, jsme pro vylepšení dopravy podle mého názoru udělali více než se udělalo v předchozích deseti letech. Jedná se zejména o dopravní dispečink, kompletně nový systém řízení křižovatek, parkovací systém, rekonstrukci nadjezdu Kyjevská, mostu Zeleňák a most v Pardubičkách. Do dalšího období připravujeme vybudování nového mostu kapitána Bartoše a výstavbu několika parkovacích domů. Nejenom mladé lidi trápí problémy s dostupným bydlením. Řešením je podle nás maximálně podpořit bytovou výstavbu.

DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal na Váš názor, poslední celostátní předvolební průzkumy hovoří jasně – vede ANO a druhé je SPD. Co to podle vás vypovídá o náladách ve společnosti? Děkuji

ODPOVĚĎ: Vypovídá to o tom, že mnoho občanů není se současnou situací spokojeno a má strach. Ostatně není se čemu divit – jen co skončil covid, tak přišla válka na Ukrajině a jí vyvolaný růst energií. Když k tomu připočteme celosvětově rostoucí inflaci, jde opravdu o nebezpečnou kombinaci. Občanům, kteří mají obavy, se vůbec nedivím. Jsem však přesvědčen, že tuto dobu zvládneme a vyjdeme z ní ještě silnější. Budeme žít ve svobodné Evropě, kde se ctí hranice národních států, a bez energetické závislosti na Rusku.

DOTAZ: Krásný den, pane Mazuchu, v aktuální situaci, kdy vše je dražší a dražší, jak moc mohou pomoci občanům Pardubic evropské dotace v jeho lepším fungování a zkrášlování? A co vy osobně uděláte pro maximální čerpání těchto dotací? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: V minulém plánovacím období naše město úspěšně čerpalo více než 500 mil. Kč a Dopravní podnik města Pardubic dalších více než 160 mil. Kč. V současné době se připravuje strategie pro nové období ITI 2021+ (aglomerace Pardubice + Hradec Králové). Naší ambicí je maximálně využít všechny smysluplné dotační tituly, tedy takové, které město opravdu potřebuje a jsou pro něj výhodné. V tom vidím svou hlavní úlohu.

DOTAZ: Jak moc ovlivnila nemoc Covid 19 podporu města v oblasti kultury a sportu?

ODPOVĚĎ: Město v době covidu pomáhalo v rámci programu podpory kultury i sportu. Pomohli jsme finančně i pořadatelům akcí, které musely být kvůli covidovým restrikcím zrušeny. Vnímáme totiž význam kultury a sportu pro naše město a chceme, aby Pardubice zůstaly premiantem v tomto ohledu i nadále.

DOTAZ: Dobrý den, vzhledem k současné složité situaci v ČR bych se chtěl zeptat, zdali si bude město moci dovolit nové investice? Díky za odpověď! JH.

ODPOVĚĎ: Bude. Budeme se z hlediska investic chovat odvážně a zodpovědně. Nezastavili jsme je ani v době covidových restrikcí ani nyní v této složité době. Více než dříve platí, že zdroje jsou omezené a je potřeba se chovat rozpočtově odpovědně. Nepřipustíme další zadlužování města, neboť jej chceme zachovat finančně zdravé i pro budoucí generace.

DOTAZ: Jak vypadá aktuální situace na letišti Jana Kašpara? Není to tak dávno, co zaznívaly informace, že je těsně před zavřením. Bude se z něj ještě létat?

ODPOVĚĎ: Máte pravdu, tyto návrhy zaznívaly. Ve spolupráci s Pardubickým krajem se nám však podařilo letiště stabilizovat. Stabilizace přitom není žádným klišé. Díky ní se na vedení letiště obrací největší tuzemské cestovní kanceláře a jedná se o nových linkách s významnými světovými dopravci. Podařilo se dojednat prázdninové spoje do Španělska, Řecka, Egyptu či Černé Hory. Nadějně vypadají také jednání o pravidelných linkách do top evropských destinací. Z pochopitelných důvodů však nemohu v tuto chvíli prozradit více.

DOTAZ: Dobrý den, zdravím pana Mazucha, a mám na něj jednu otázku, která mne velmi zajímá, protože jsem milovnicí dostihových koní a dostihového sportu obecně. V jaké kondici se nyní nachází Dostihový spolek, který pořádá Velkou pardubickou? Jeden z akcionářů navrhoval v minulém roce jeho likvidaci. Děkuji. Lenka Studená

ODPOVĚĎ: Ve výrazně lepší než za mnoho předchozích let. Pod vedením mého kolegy z ODS Petra Kvaše a nového ředitele Jaroslava Müllera se podařilo fungování Dostihového spolku výrazně zefektivnit a také nasmlouvat nové obchodní partnery. Dostihový spolek tak rok 2021 zakončil s nejlepším hospodářským výsledkem za celou dobu své existence. Myslím, že právě to byla nejlepší odpověď těm, kteří chtěli Dostihový spolek v minulém roce zrušit. Velká pardubická je stěžejním symbolem Pardubic a zůstane jím i nadále.

DOTAZ: Koalice SPOLU je složená za tří parlamentních stran. Jak často se např. stane, že Vám předseda ODS nebo někdo jiný řekne, jak se máte v Pardubicích chovat?

ODPOVĚĎ: ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou demokratické strany, takže veškerá jednání nechávají na nás. Vedení našich stran pouze formálně schválilo naši předvolební koaliční smlouvu. Za sebe mohu říci, že mi kvůli komunálním volbám nikdo z vedení ODS nevolal, a ani já jim. Někteří naši konkurenti se chlubí tím, že se v Praze nemusí na nic ptát. To my také nemusíme. Na rozdíl od nich ale při řešení konkrétních problémů můžeme navštívit „svého“ ministra nebo poslance a požádat je o spolupráci.

DOTAZ: Usilovali byste o zdražení některých služeb, které město zajišťuje?

ODPOVĚĎ: Otázkou není, jestli zdražit chceme, ale zda tak budeme či nebudeme muset učinit. Inflace je vysoká a má mnoho sekundárních efektů, např. v podobě pochopitelných požadavků na růst mezd. Tomu se nelze vyhnout, nechceme-li služby omezovat a nechceme-li Pardubice více zadlužit. Pokud ceny všeho rostou, nelze to ignorovat. Takové chování by bylo populistické a hlavně nezodpovědné. Zdá se, že jsem již odpověděl na všechny otázky. Chtěl bych poděkovat vám - čtenářům Deníku a ujistit vás, že pokud dostaneme vaši důvěru, budeme se chovat ekonomicky zodpovědně.