On-line rozhovor s kandidátem na primátora Statutárního města Pardubic za hnutí ANO 2011 Janem Nadrchalem.

Jan Nadrchal, kandidát na primátora Statutárního města Pardubic za hnutí ANO 2011. | Foto: Zadavatel.

DOTAZ: Jak vidíte souboj o senát v Pardubicích? Kdo podle Vás zvítězí?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji Pardubickému deníku za možnost online rozhovoru a těším se na Vaše otázky. Myslím si, že souboj o senát je složitý, má svá specifika, protože se týká poměrně nesourodé oblasti, která zasahuje i do sousedního kraje. Věřím, že náš kandidát Martin Charvát má velkou šanci uspět, a to i v prvním kole. Cítím z něj velké odhodlání a snahu bojovat v senátu za náš region.

DOTAZ: Jak hodláte vyřešit katastrofální dopravní situaci v Pardubicích?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, začnu pozitivní zprávou a to tou, že generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl potvrdil, že do měsíce bude zahájena výstavba severovýchodního obchvatu. Za našeho volebního období se podařilo zprovoznit inteligentní řízení dopravy pomocí světelné signalizace. My jako město jsme nápomocné státu při výkupu pozemků nyní hlavně pro jihovýchodní obchvat. Situace u jihozápadního je složitější, neboť má vést v blízkosti vojenského letiště. K řešení: nejprve je nutné postavit alespoň severovýchodní a jihovýchodní obchvat, poté můžeme postupně přicházet s úpravami pro zklidnění dopravy v centru města, např.: zákaz průjezdu kamionů okolo nádraží a přes rychlodráhu může pomoci. Město musí motivovat občany k maximálnímu využití městské dopravy, pomůže i pokračování budování cyklistické infrastruktury. Nedílnou součástí je také doprava v klidu, tedy parkování.

DOTAZ: Jaký projekt byste nejraději viděl místo ohyzdného areálu kasáren Hůrka?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, na Hůrkách by do budoucna mohla vzniknout nová moderní čtvrť s kvalitní občanskou vybaveností (drobné obchody, škola, školka, zdravotní středisko…).

DOTAZ: Blíží se prezidenstké volby. Koho byste nejraději na hradě viděl po M.Zemanovi?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, já si počkám, kdo všechno bude kandidovat :-) Umím si představit, že by Česká republika nemusela mít prezidenta, ale mohla by nás reprezentovat prezidentka.

DOTAZ: Jaký je Váš názor na ruskou agresi na Ukrajině? Pomáhá město Pardubice uprchlíkům z Ukrajiny dostatečně?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, s ruskou agresí na Ukrajině zásadně nesouhlasím. Město se postaralo a stará, ale nemůže se tak dít na úkor vlastních obyvatel. Zřídili jsme sbírku, zařídili jsme ubytování ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, opravujeme byty v Husově ulici. Naše možnosti jsou omezené.

DOTAZ: Proč jste se rozhodl kandidovat na primátora?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v okamžiku, kdy Martin Charvát oznámil svou kandidaturu na senátora, tak mě i oslovil. Moc dobře totiž ví, že nerad odcházím od rozdělané práce. Hnutí ANO se povedlo za osm let ve vedení města dovést do úspěšného konce spoustu projektů a jsem rád, že v posledním období jsem mohl být aktivně u toho. Mým cílem je na tuto práci navázat. Dostaneme-li důvěru, posuneme Pardubice zase o kus dál.

DOTAZ: Nebojíte se, že Vás M. Charvát z druhého místa přeskáče?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, to se klidně může stát a vůbec by mi to nevadilo, ba naopak by to bylo důkazem, že odvedl kus fakt kvalitní práce. Každopádně platí a podali jsme si na to ruku, že nebude usilovat o uvolněný post. Získáme-li důvěru a budeme-li součástí nové koalice, počítám s Martinem Charvátem jako neuvolněným radním (tuto práci by vykonával ve svém volném čase) a předem se na tuto případnou spolupráci těším.

DOTAZ: Jak vidíte povolební vyjednávání? S kým byste šel do koalice nejraději?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, spolupráce současné koalice fungovala. Naším hlavním přání je, aby nová koalice byla silná, aby měla nejméně 25 hlasů. Opírat se o křehkou většinu je složité a přináší to problémy. Myslím, že je fér bavit se v podstatě se všemi, kteří ve volbách uspějí. Asi nemá cenu hrát si ve městě o velikosti Pardubic na nějakou velkou politiku. Spíše bychom měli hledat společně cesty, jak město posouvat. Věřím, že budeme tak silní, že bez nás rozumnou a fungující koalici sestavit nepůjde. Samozřejmě záleží hlavně na tom, jak volby dopadnou, a pak i na tom, s čím půjdou do jednání koalice, které jsou složené z více často docela rozdílných stran.

DOTAZ: Co dle Vás trápí Pardubice nejvíce?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, samozřejmě velkým tématem je doprava, potřebujeme se ale zaměřit také na oblast školství, aby nám nedocházely kapacity. Jsem rád, že poprvé od roku 1989 se povedlo postavit novou školku, v mašličkách je projekt nové školy v areálu Kasáren T. G. M. Chceme navázat na tuto práci.

DOTAZ: Jaký je Váš názor na stavbu nové hokejové arény a bude se tentoprojekt vůbec realizovat?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, za prvé chci říci, že si vážím nabídky pana Dědka a že chce investovat miliardové finanční prostředky v našem městě. S jeho záměrem obecně souhlasíme, ale ještě nás čeká dlouhá cesta případných jednání: je nutné si říci, co bude se stávající halou, musíme si povědět, jak vyřešíme dopravní situaci u závodiště, pokud by nová aréna stála tam, a to samé platí i pro jednání se světem dostihových koní, aby i on vnímal tuto investici jako výjimečnou příležitost rozvoje Dostihového závodiště Pardubice. Zda se projekt bude realizovat, závisí především na panu Dědkovi. Za hnutí ANO říkám, že budeme-li se spolupodílet na vedení města, budeme aktivně jednat stejně, jako jsme tak činili při jeho vstupu do hokejového klubu.

DOTAZ: Podpořil Vás A. Babiš v předvolební kampani? A sešel se s Vámi vůbec?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano, viděli jsme se společně při jeho setkání s primátory a starosty našeho hnutí. Popřál mi hodně štěstí a že se těší na případnou spolupráci.

DOTAZ: Masarykova kasárna - jak chce řešit hnutí ANO komplexně tento areál?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, naší vizí je jít po podobné cestě, jako se jde v areálu Tesly v Kyjevské ulici. Zde je cílem najít silného partnera, který za striktně daných podmínek od města areál promění v novou čtvrť. V Masarykových kasárnách jsme prosadili výstavbu nové školy pro 540 dětí. Mezi další podmínky chceme zařadit: získání určitého počtu bytů do městského bytového fondu, aby zde mohlo vzniknout startovací i sociální bydlení. Formou PPP projektu zde může vzniknout i dostupné bydlení. Dbáme na to, aby nová čtvrť v Masarykových kasárnách byla kvalitně založena se spoustou zeleně a dalších prvků. Podle našeho názoru by v Masarykových kasárnách měly být komerční prostory pro drobné obchody, ordinace praktického lékaře a další.

DOTAZ: Dobrý den, pane Nadrchale, jak hodláte řešit energetickou krizi a pomoc občanům a firmám z Pardubic? Děkuji!

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jsme v podobné situaci jako Vy a hlavně tedy očekáváme pomoc na státní úrovni. Je sice hezké, že vláda v tomto týdnu zastropovala ceny, což naše hnutí navrhovalo už v únoru, ale na konkrétní pomoc stále čekáme. Město má zadaný audit energetické náročnosti svého majetku a ten nám odpoví, jak a kde můžeme ušetřit a nebo změnit chod budov tak, aby byl jejich provoz energeticky náročný. Určitým řešením může být vybudování městské fotovoltaické elektrárny. Zpět k Vaší otázce: jsme pro zachování současné výše jízdného v MHD s tím, aby pro seniory zůstalo zdarma, jak jsme ostatně prosadili, a jsme pro rozšíření slevy žákovského ročního jízdného ve výši 490 korun i pro studenty do 18 let. V souboru městských poplatků zvažujeme sloučení poplatku za svoz komunálního odpadu a za bioodpad s tím, že občanům chceme nabídnout třídění přímo u nich doma a svoz bioodpadu rozšíříme po celém městě. Nebudeme tedy zvyšovat výdaje občanů vůči městu. Při konkrétních pomocích podnikatelům chceme spolupracovat s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, aby taková pomoc byla co nejefektivnější.

DOTAZ: Krásný pátek, pane Nadrchale, jak plánujete, v případě vítězství ve volbách, pomoci mladým rodinám se zajištěním bydlení? Ať se vám daří.

ODPOVĚĎ: I Vám krásný pátek, naším cílem je při developerských projektech získávat byty do městského bytového fondu. Podporujeme projekty startovacího a sociálního bydlení a chceme je nadále rozšiřovat. Chceme podporovat družstevní bydlení: buď město do družstva vloží pozemky a o výstavbu se postarají družstevníci; nebo že podmínku družstevního bydlení přeneseme na developera, který chce od města koupit pozemek. Další možností podpory je vznik tzv. dostupného bydlení, které má různé formy. Jedním z příkladů je, že město poskytne investorovi pozemek nebo projekt na bytový dům, ten dům postaví, provozuje a vlastní, ale město rozhoduje o nájemnících a cena nájemného je na zhruba 80 % běžného komerčního nájmu. Tato varianta je vhodná například pro služební byty. Dívám se, že tato otázka je v našem on-line rozhovoru poslední. Chtěl bych Vám za všechny poděkovat a popřát Vám pěkný víkend.