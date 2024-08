„Do voleb jdeme s cílem vyhrát, protože jen tak můžeme ukončit téměř tříletou nečinnost současného vedení. Plzeňský kraj a lidé, kteří zde s námi žijí, si zaslouží víc než být jen krajem montoven, určitě máme na víc. Proto chceme lidem přinést nové, lepší příležitosti, zajistit lepší dopravní dostupnost a lepší zdravotní péči,“ říká Jan Šašek, zkušený krajský zastupitel a kandidát na hejtmana Plzeňského kraje.

Jan Šašek | Foto: ODS

Máme na víc je vaše hlavní heslo do letošních krajských voleb. Co si máme pod tím představit?

Jsme skvělý kraj a žijí u nás skvělí lidé. Vedení kraje jim musí vytvářet takové podmínky, aby neodcházeli za lepším životem jinam, aby u nás stále chtěli žít. A to se dnes neděje. Současné vedení kraje, tedy Piráti, STAN a ANO, náš kraj nerozvíjí, neposouvají nic dál. Přitom jsou krajské rozpočty nejvyšší v celé jeho historii. Neznamená to ale, že by tak dobře hospodařili. Naopak to znamená, že neumí investovat do rozvoje. Stal se z nás kraj montoven a agenturních pracovníků. Kraj s ucpanými silnicemi a nedostatečnou zdravotní péčí.

Kde vidíte největší problémy?

Podívejte se na nedávnou debatu o výstavbě Gigafactory v Líních, která zde, z mého pohledu naštěstí, nevznikne. Opravdu chceme, abychom byli jenom krajem montoven a průmyslových hal, jak se to bohužel do velké míry děje? Určitě nechceme. V Plzni a v celém Plzeňském kraji je řada firem, které vyvíjejí produkty a služby a prodávají je do celého světa. K nim mají navázaný vývoj a výzkum. A to je přesně, co chceme podporovat a dostat k nám takových firem mnohem víc. Firmy, jež nabízejí kvalifikovanou práci a podporují vývoj a výzkum.

S tím ale souvisí kvalitní vzdělání.

Určitě. Kraj má školy provázat s firmami, aby studenti dostávali atraktivní nabídky práce. Máme navíc v kraji špičkovou univerzitu. Pokud má tady přece jen vzniknout průmyslová hala, tak to musí být provoz s přidanou hodnotou. Tedy takový závod, který nabídne kvalifikovanou práci v sektoru, jenž přežije průmyslovou transformaci, která čeká nejenom nás, ale celé Česko. To je to, co myslím tím, když říkám, že máme na víc.

Co teď nejvíc trápí Plzeňský kraj?

Ukázkovým příkladem je zdravotnictví. Tomu se u nás skoro tři roky prakticky nikdo nevěnuje. Ubývá lékařů, nemocnice omezují péči, čekací doby jsou šíleně dlouhé. Potřebujeme okamžitě připravit programy, které nám kvalitní a dostupnou lékařskou péči udrží na všech potřebných místech. Asi už jste slyšeli o nemocnici v Hořovicích anebo rehabilitační klinice v Berouně. To jsou soukromníkem vlastněné nemocnice, kam za ošetřením, které hradí standardně pojišťovna, jezdí lidé z celé republiky. Soukromý sektor je často flexibilnější, ale musí mít pro své fungování podmínky. To je pak na nás politicích je vytvořit. Hlavním úkolem bude vrátit do formy naše krajské nemocnice, které pro nás jsou a vždy budou jasnou prioritou.

Jan ŠašekZdroj: ODS

Vedle toho, o čem jsme mluvili, jaké jsou konkrétní věci, které chcete lidem v kraji nabídnout?

Mojí velkou prioritou je bezpečnost. Jak v okolí průmyslových zón, tak ve městech. Dalším tématem je doprava. Tady by měl kraj přidat při výstavbě obchvatů, aby kamiony nejezdily centrem měst a obcí. Otravuje to nás všechny. Stejně jako musíme zrychlit modernizaci železniční sítě. A bez silné podpory vzdělání, včetně toho základního, se daleko nedostaneme. Samozřejmě ne všude v tom má kompetence kraj. Neznamená to ale, že s tím nemůžeme nic dělat. Musíme přinášet svá řešení a nápady a ostatní přesvědčit, že právě naše řešení jsou pro kraj ta nejlepší.

Mluvil jste o odcházení lidí z kraje za lepšími podmínkami jinam. Vy sám tady ale zůstáváte a jste tady aktivní.

U nás v kraji jsem se narodil, vystudoval a teď tady podnikám a jsem aktivní v komunální politice. Osm let jsem byl místostarostou v Rokycanech a teď už 12. rokem působím jako zastupitel na kraji. Zároveň provozuji kavárnu a krámek s regionálními rukodělnými produkty a potravinami a podporuji místní dodavatele. Moje srdce sem patří a nikdy to nebude jinak. Proto chci, abychom žili v nejlepším kraji v Česku. Protože si to zasloužíme.

https://www.facebook.com/regionplzensky

https://www.facebook.com/jan.sasek.rokycany

zadavatel: Občanská demokratická strana (ODS), zpracovatel: VLM a.s.