Jan Šašek: Záleží mi na tom, kde žiji

Není to tak dávno, kdy jsme byli tím nejlepším krajem v zemi. Byli jsme úspěšní, investovalo se, všude byl vidět rozvoj. Skvělá dostupnost lékařské péče, skvělé vzdělaní a prosperující firmy. To všechno byl Plzeňský kraj. Bohužel v posledních letech už to tak úplně neplatí. Proč tomu tak je? Protože náš kraj nyní vedou lidé, kteří se o něj neumí řádně starat a nevyužívají jeho potenciál. Nejsou schopni připravit kvalitní projekty a ty už připravené neumí dotahovat.