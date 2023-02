Hned několik jedinečných zážitků nabídne letošní Mezinárodním hudební festival Leoše Janáčka, který už zahájil prodej vstupenek. Ty rychle mizí.

Daniel Müller-Schott | Foto: Uwe Arens

V Ostravě a na několika dalších místech Janáčkova rodného kraje se od 1. června do 1. července setkají rozhlasoví filharmonici ČR a Norska, uznávaný a obdivovaný mistr violoncella Daniel Müller-Schott, klavírní virtuos světového formátu Christian Ihle Hadland a hvězdy české klasiky.

„Daniel Müller-Schott, rezidenční umělec letošního festivalu, vystoupí dvakrát. Jednou v ostravském Domě kultury Poklad se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který bude řídit jeho šéfdirigent Petr Popelka. Podruhé v kostele sv. Valentina v Příboře. Můžeme se těšit na mimořádný zážitek, a to špičkovou hru na bezmála 300 let starý nástroj. Christian Ihle Hadland rozezní v programu s názvem Pozdrav evropského severu klavír doslova perleťovým zvukem, jak s uznáním říkají jeho recenzenti. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor se sólisty a dirigentem a prezidentem festivalu Tomášem Netopilem provedou Dvořákovu emotivní kantátu Stabat mater, a to navíc v krásné ostravské katedrále Božského Spasitele,“ vyjmenoval letošní TOP koncerty ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek.

V působivých kulisách chrámů, kostelů, klášterů i industriálních budov se v Ostravě, Hukvaldech, Opavě, Ludgeřovicích a Příboře rozezní i jedinečné varhanní recitály Evy Bublové a Pavla Svobody či viola Kristiny Fialové, která je absolutní vítězkou a laureátkou řady mezinárodních soutěží. A nebudou chybět ani navýsost moderní hudební přesahy – jazz v podání Cenou Anděl ozdobené Nikol Bókové a hudebně-taneční performance Vrány s Terezií Kovalovou.

„K překvapivým premiérám bude letos určitě patřit Daniel Matejča. Houslista, který jako vůbec první Čech zvítězil v Eurovision Young Musicants – Evropské televizní soutěži mladých hudebníků. Ještě náctiletý mimořádně talentovaný mladý muž, bude společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a jejím šéfdirigentem Vasilijem Sinajskim zahajovat letošní ročník festivalu. V jeho podání uslyšíme Dvořákův Koncert pro housle a moll,“ říká ředitel J. Javůrek.

Mimořádně silné je podle ředitele J. Javůrka letošní zastoupení mladých žen interpretek. Od zmíněné Kristiny Fialové, přes Evu Bublovou, která publiku představí liturgická i světská varhanní díla, až po Kateřinu Kněžíkovou. Ta společně s mistrem klavírní hry Ivo Kahánkem povede mistrovské interpretační kurzy vokální a klavírní tvorby Leoše Janáčka.

„Pokud jde o nepřehlédnutelné zastoupení dechového nástroje, velmi výrazný bude klarinet Karla Dohnala,“ míní ředitel Janáčkova festivalu Javůrek. Karel Dohnal je laureátem řady významných mezinárodních soutěží, během své dosavadní kariéry koncertoval po celém světě. Spolupracoval například s Tokyo String Quartet, hostoval jako první klarinetista v BBC Symphony Orchestra v Londýně a vystupoval s mnoha dalšími orchestry a soubory.

K dalším programovým „bonbónkům“ a zajímavostem bude patřit komorní koncert Wroclaw Baroque Ensemble, vynikajícího polského orchestru hrajícího na historické nástroje především skladby baroka a raného klasicismu. V krásném prostředí opavského kostela sv. Václava tato hudba nalezne ideální prostor pro své vyznění. Tradičně atraktivní je program také v prostředí obory v Hukvaldech. Na návštěvníky tam letos čeká například Harafica Symphonic – překvapivé propojení mistrně interpretované lidové hudby, Janáčkova díla, originální cimbálové muziky Harafica a Moravské filharmonie Olomouc.

Kompletní program včetně možnosti rezervace vstupenek je dostupný na: www.mhflj.cz/program

Zdroj: Archiv