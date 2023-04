Možná i na vaší zahrádce už mají bylinky svoje čestné místo a dřív, než přijde čas na první zeleninu, obohacujete svůj talíř čerstvou pažitkou, medvědím česnekem, kopřivou dvoudomou a dalšími jarními bylinkami. Mnohé z nich však ani nemusíte pěstovat, rostou samy, třeba i tam, kde jste si jich dosud ani nevšimli. Všechny tyto rostlinky jsou plné vitamínů a minerálů.

Medvědí česnek. | Foto: bujonka.cz

Přinášíme Vám 5 nejlepších receptů s využitím jarních bylin.

JARNÍ MUFFINY

Jarní muffinyZdroj: bujonka.czPotřebujete:

300g toustového chleba

450g cukety

2 PL Zeleninová/Medvědí česnek Bujónka

6 ks vejce (žloutky + bílky vyšlehané do sněhu)

4 stroužek česneku

čerstvé byliny



Jak na to?

Nejprve si na malé kousky nakrájejte toustový chléb a opečte na plechu při teplotě 220°C přibližně 5-10 minut (dokud nebudou křupavé). Mezitím si nastrouhejte nahrubo neoloupané cukety, přidejte Bujónku, nakrájené zelené listy (můžete použít jak medvědí česnek, kopřivy, ale i špenát či jiné zelené byliny), prolisovaný česnek, žloutky a důkladně promíchejte. Do takto připravené směsi vmíchejte opečené kostičky pečiva a nakonec lehce vmíchejte bílky vyšlehané do sněhu. Vláčné těsto vložte do sádlem vymazané a strouhankou vysypané formy na muffiny či jiné formy. Pečte v troubě předehřáté na 190°C přibližně 15 minut.

TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM

Tvarohová pomazánka s medvědím česnekem.Zdroj: bujonka.cz

Potřebujete:

1 vaničku polotučného tvarohu

1 PL lžíci Bujónky Medvědí česnek

pečivo

Jak na to?

Do menší misky vyklopíte celý obsah tvarohu, důkladně smícháte s Bujónkou Medvědí česnek. A je hotovo! Skvěle chutná namazaná na celozrnném pečivu.

VAJEČNÁ OMELETA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM

Vaječná omeleta s medvědím česnekem.Zdroj: bujonka.czPotřebujete:

( 2 porce)

4 vejce

2 PL vody

1 PL Bujónky Medvědí česnek

čerstvý mletý pepř

lžíci másla

Jak na to?

Do mísy si nalijte studenou vodu, na kterou vyklepnete čtyři vejce. Přidáte Bujónku, opepříte a důkladně rozmícháte.

Na mírném plameni v pánvi rozehřejte lžíci másla. Ještě předtím než začne máslo bublat, vlijte připravená vejce. Vaječnou směs ponechejte na pánvi tak dlouho, dokud se neutvoří na spodní straně krusta. Poté omeletu vyjměte, zabalte a ozdobte nasekanými bylinami.

OPEČENÁ BAGETA S BYLINKAMI

Opečená bageta s bylinkami.Zdroj: bujonka.czPotřebujeme:

bagetu

Bujónku Medvědí česnek

čerstvý mletý pepř

čerstvý sýr

olivový olej

čerstvé byliny

Jak na to?

Bagety podélně rozřízněte a zprudka opečte na rozpálené pánvi s velmi malým množstvím

oleje. Po té potřete malým množstvím Bujónky medvědí česnek, posypte čerstvým sýrem,

opepřete, ozdobte nadrobno nasekanými bylinami a podávejte. Skvěle chutnají jen tak, nebo podávané se zeleninovým salátem, červenou řepou, ale i jako příloha k míchaným vajíčkům či omeletě.

POLÉVKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM

Polévka s medvědím česnekem.Zdroj: bujonka.czPotřebujete:

2 střední brambory

2-3PL Bujónky s medvědím česnekem

1l vody

150 ml smetany (vhodná je i jakákoliv rostlinná smetana)

mletý muškátový oříšek

čerstvě mletý pepř

chléb či toust

čerstvé byliny

Jak na to?

Brambory nakrájejte na kostičky a vařte je ve vodě s Bujónkou. Ochuťte pepřem a mletým muškátovým oříškem. Nakonec vmíchejte smetanu, nasekané byliny dle chuti, nechte krátce provařit a polévku rozmixujte dohladka. Zatímco se polévka vaří, nakrájejte chleba/toust na kostičky a ty osmahněte nasucho či na kousku másla. Polévku můžete ozdobit čerstvými nasekanými listy medvědího česneku.



TIP: Ještě chutnější je varianta s přidaným strouhaným parmazánem.

Jarní byliny a jejich využití v kuchyni.Zdroj: bujonka.cz