Na jaře často pouštíme do nejrůznějších půstů, detoxů a očistných diet. Pamatujte ale na to, že drastické diety a detoxy nejsou to pravé – mnohdy našemu tělu spíše uškodí. Podívejte se na naše tipy, jak si nastavit odlehčený jarní jídelníček, který jednak prospěje vašemu zdraví, jednak vás bude bavit. Pro inspiraci přidáváme i dva recepty.

1) Vyvážený jídelníček si nejlépe připravíte doma

Opakuje se to stále dokola, ale je to základ: svůj jídelníček vybalancujte tak, že u určitých potravin uberete, u určitých přidáte. Omezit se vyplatí alkohol, cukr, bílou mouku a nezdravé tuky, přidat naopak zeleninu, ovoce, celozrnné potraviny, zdravé tuky a také fermentované potraviny. Co nejméně byste také měli jíst zpracované potraviny a polotovary, nejlepší je tedy vařit si jídla doma a z čerstvých surovin. Během pracovního týdne si připravujte výživné svačiny či obědy do práce nebo do školy do praktických krabiček.

2) Zredukujte porce

Pokud jste zaznamenali, že se vaše porce na talíři přes zimu zvětšily, je ideální čas je opět zmenšit. „Pomůže vám při tom jednoduchý trik: na servírování vytáhněte menší talíře a misky. Při přípravě jídel v troubě pak můžete používat menší průměry forem a menší plechy,“ dává tip Lenka Dulíková, vedoucí obchodního oddělení společnosti Blex, která provozuje e-shop nejen s kuchyňskými potřebami a dekoracemi pro váš domov Kulinaria.cz. A pozor, do 1. dubna na e-shopu běží akce Velikonoční nadílka s extra slevami až 45 %!

3) Pijte, pijte, pijte

Pitný režim je pro jarní očistu velmi důležitý. Ideálně byste měli vypít 2 až 3 litry vody denně. Pokud vám samotná voda nechutná, zkuste vodu infuzovanou, tedy ochucenou kousky ovoce či bylinkami, například osvěžující mátou. Vhodnou alternativou jsou i ovocné a zeleninové šťávy nebo čaje, nejlépe zelený nebo bylinkový. „Abyste na pití nezapomínali, pořiďte si domů hezké karafy či skleněné džbánky, do práce nebo školy zase praktické láhve nebo termosky,“ říká Lenka Dulíková.

4) Nevynechávejte snídani

Řada lidí běžně nesnídá, zejména v pracovní dny. Snídani se však ne nadarmo říká základ dne. Pokud to alespoň trochu jde, vždycky se nasnídejte. Správně zvolená a vyvážená snídaně vám poskytne energii na celé dopoledne a pomáhá udržovat příznivou tělesnou váhu. Pro jarní očistu jsou ideální detoxikační snídaně plné proteinů, vlákniny a dalších nutrientů.

5) Relaxujte, hýbejte se a dobře spěte

Nezapomeňte, že jarní očista organismu není jen o jídle. Svoje tělesné zdraví i psychickou pohodu podpoříte třeba saunováním, při kterém se navíc hezky prohřejete a podpoříte přirozené pocení. I to totiž umí zbavit naše těla toxinů. Snažte se také trávit co nejvíce času venku, na čerstvém vzduchu a slunci. V neposlední řadě posilujte svou fyzickou kondici a dopřávejte si kvalitní spánek.

Dva recepty pro vaši jarní očistu

Bezlepkové muffiny s borůvkami a řepou

I během očistné diety si můžete dopřát zdravou sladkost! Tyto bezlepkové muffiny jsou díky borůvkám a červené řepě nabité antioxidanty. Bezlepkové suroviny zase odlehčí vašemu trávení. Nenechejte se odradit netradičním složením, chutnají fantasticky!

Suroviny na 12 muffinů:

2 vejce

1 a ½ hrnku pyré z červené řepy

1 hrnek borůvek

¼ hrnku javorového sirupu

1 lžička vanilkového extraktu

1/3 hrnku kokosového cukru

¼ lžičky mořské soli

1 a ½ lžičky jedlé sody

½ lžičky mleté skořice

¼ hrnku kokosového oleje (rozpuštěného)

1 hrnek mouky z hnědé rýže

½ hrnku ovesné mouky

1/3 hrnku mandlového mléka

1 lžíce chia semínek

2 lžíce kokosového cukru (na povrch muffinů)

Nakrájejte asi 3 velké nebo 6 malých červených řep a uvařte nebo upečte je do změknutí. Poté je rozmixujte v kuchyňském robotu nebo vysokorychlostním mixéru. Do velké mísy dejte ovesnou mouku, mouku z hnědé rýže a chia semínka. V kuchyňském robotu nebo mixéru smíchejte kokosový olej, javorový sirup, vanilku, kokosový cukr, vejce, pyré z červené řepy a jemně rozmixujte dohladka (asi 30 sekund). Poté přidejte mandlové mléko, jedlou sodu, mořskou sůl a skořici a promíchejte. Směs nalijte do mísy s moukami a semínky. Poté lehce postupně vmíchejte hrnek borůvek. Těsto by mělo být husté.

Předehřejte troubu na 190 stupňů. Připravte si formu na 12 muffinů a vymažte ji kokosovým olejem. Každou formu na muffiny naplňte asi do 3/4. Povrch posypte kokosovým cukrem. Pečte 16 minut, případně vyzkoušejte stav upečení špejlí. Před vyjmutím z formy nechte muffiny 20 minut vychladnout.

Žlutá superšťáva

Smoothies či ovocné a zeleninové šťávy jsou skvělým způsobem, jak si dopřát pořádnou porci nutričně hodnotných látek v kondenzované formě. Tento žlutý džus je bohatý na vitamín C, paprika a tuřín zase nastartují trávení, protizánětlivý zázvor nakopne imunitu. Zeleniny v receptu se nelekejte, výsledek je díky jablkům a hrušce lahodně sladký.

Suroviny:

2 žluté sladké papriky

1 tuřín

2 jablka (ideálně odrůda Golden Delicious)

1 hruška

2 citrony

Čerstvý zázvor (asi 5 cm)

Papriky nakrájejte a odstraňte semínka. Tuřín oloupejte a nakrájejte na kousky. Jablka a hrušky zbavte stopek a jádřinců a pokrájejte na menší kousky. Oloupejte a nakrájejte citron. Zázvor očistěte a nakrájejte na kousky. Všechny suroviny zpracujte v mixéru nebo smoothie makeru.

Užijte si jarní očistu s praktickými pomocníky

Svačinový box Monbento Jungle 1,7 l

Designový a praktický svačinový box Monbento Original oceníte do školy, do práce či při cestování. Dvoupatrové provedení vám poskytne prostor jak pro hlavní pokrm, tak chutný snack v podobě křupavé zeleniny nebo lahodného ovoce. Součástí je také mistička na dresing. Do horní části je možné uložit příbor, který však není součástí balení. Box je 100% vzduchotěsný, udržuje tak potraviny vždy čerstvé.

Skleněná karafa 18 cm

Designová Karafa na vodu od značky Original Home, která je vyrobena z recyklovaných láhví od vína, bude skvělým doplňkem na vašem stole. Příjemný minimalistický design, v němž vynikne každý nápoj, vás skvěle namotivuje k dodržování pitného režimu.

Sklenka na vodu Leopard and Love 250 ml

Stylové skleničky na vodu v minimalistickém designu si oblíbí celá vaše rodina. Mají vystouplý proužek, který zajistí pohodlnější držení skleničky, a tím i samotné pití. Neotřelý vzor se bude na stole i v polici krásně vyjímat.

Plech na 12 muffinů Guardini Bon Ton, 27x35x3 cm, zelená

Plech na muffiny od firmy Guardini z řady Bon Ton vám umožní upéct až 12 muffinů najednou. Navíc je vyroben z Hi-Top oceli a je potažen dvěma vrstvami nepřilnavého materiálu Skandia Xtreme Plus, který nejenže usnadní následné čištění, ale také zajistí, aby šly vaše muffiny perfektně vyklopit. Plech je dostupný v několika barvách, zkuste třeba svěží jarní zelenou, která krásně prozáří vaši kuchyň.

