Jarní prázdniny v Ostrově a jeho okolí

Komerční sdělení

Plánujete, kam s dětmi o jarních prázdninách? Zajděte třeba do ekocentra, bruslit, do bazénu nebo do sauny. A hory jsou Vám na dosah!

Zámecký park Ostrov | Foto: Město Ostrov