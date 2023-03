Kulturní program Novoměstské radnice nabídne každému něco!

Bohatý program jedné z nejkrásnějších pražských kulturních památek přiláká usedlíky metropole i mimopražské turisty nejen na zajímavé akce, koncerty, výstavy i festivaly.

Příchod jara oslaví Novoměstská radnice Festivalem delikátních chutí. Akce navazuje na tradici neformálního setkání sousedů z blízkých i vzdálenějších koutů Prahy, výletníků z celé České republiky i návštěvníků ze světa, kteří si na Novoměstskou radnici již zvykli přicházet vychutnat širokou škálu delikátních chutí, lahodných pokrmů i osvěžujících nápojů. Neděle si oblíbila jak radnice, tak její návštěvníci, tak proč u nich i nadále nezůstat? Sezonu food festivalů zahájí tedy 19. března. Ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta říká: „Jarní vydání našeho festivalu ukázalo, že neděle je pro takovou akci ideální den. Lidé si rádi zajdou na sváteční oběd procházkou do centra Prahy, nebo se u nás zastaví po cestě z víkendu. Událost v sobě navíc spojuje skvěle dostupnou lokalitu hlavního města, jedinečnou historickou atmosféru Novoměstské radnice a kulturní vyžití v rámci metropole.“ Dramaturg a produkční festivalu Zuzana Menhartová dodává: „Nabídka na street foodových akcích se rok od roku zpestřuje, a to nesmírně vítáme. Nabídku již několik let sestavujeme tak, aby si na své přišel každý. Milovník masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého konce světa. Velkým tématem je pochopitelně i veganství, celková udržitelnost a alternativní směry ve stravování…“

Po gastronomickém festivalu hned v pondělí 20. března v první jarní den se probudí ze zimního spánku radniční téměř sedmdesátimetrová vyhlídková věž. Pohled na stověžatou Prahu z jejího ochozu je skvělým zážitkem. Je zajímavé, že odsud neuvidíte řeku Vltavu, ale dohlédnete až na Pražský hrad. Během výstupu nahlédnete i do kaple, která byla po bitvě na Bílé hoře zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi a užijete si tu i výstavy. V bývalém bytě věžníka se nachází stálá expozice o historii Nového Města pražského a panoramatické Praze, věžní galerie bude od 29. 3. do 13. 4. hostit výstavu fotografií Photocontest a budou následovat další výstavy. V pokladně věže je umístěna putovní výstava Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, na kterou je vstup zdarma.

Na dlážděném nádvoří je možné posedět v kavárně Café Neustadt a prohlédnout si i obří betonové polštáře sochařky Veroniky Psotkové a barevnou „Sedící postavu“ Alexandry Koláčkové. Ve 2. patře radnice se již od roku 2011 nachází Neviditelná výstava ukazující návštěvníkům, jaké to je žít bez. Zajímavé výstavy se konají po celý rok i v Galerii v přízemí, většinou obrazů. Nyní až do 26. března si zde však mimořádně užijete Doteky krásy dřeva, výstavu soustružnického ateliéru, během které budou probíhat za účasti autorů i ukázky soustružení a od 30. 3. do 23. 4. zde uvidíte výtvarná díla žáků ZUŠ Šimáčkova na výstavě Rozmanitost.

V historickém Velkém sále Novoměstské radnice, z jehož oken byli kdysi vyhozeni na Karlovo náměstí konšelé, se konají zajímavé koncerty a na své si přijdou během nich příznivci různých hudebních žánrů. Na jaře zde vystoupí mj. Josef Suk Piano Quartet s Magdalénou Borovou, saxofonistka Melissa Aldana se svým quartetem, komorní orchestr Harmonia Praga během dalších Stylových večerů, portugalská zpěvačka MirAnda, kytarista Lubomír Brabec s hobojistou Vilémem Veverkou či Trio Clavio. Chystá se i koncert Mira Costa High School Choir (USA), v plánu jsou hudební večery společnosti Lieder Company Prague a pro rodiče s nejmenšími ratolestmi do tří let jsou připraveny koncerty s Filharmoništěm.

S dětmi si můžete přijít na radnici užít i doprovodný program rodinného festivalu Struny dětem a prodejní Pražskou výstavu nožů a luků. Přijít s nimi můžete i na jednu z komentovaných prohlídek radnice s poutavým výkladem, na kterou je nezbytné si pro velký zájem předem rezervovat místo a během níž vystoupí i na ochoz věže a vybrat si mohou dopolední termín či prohlídku při západu slunce. Pokud budete chtít udělat dobrý skutek, přijďte na benefiční aukci pro chráněnou dílnu Lemniskáta a jestli máte rádi starožitnosti, můžete se již nyní těšit na další čtyřdenní prodejní veletrh starožitností Antique. Slyšeli jste někdy o tom, že i žáci základních škol se mohou stát reportéry? Je to tak a s jejich audioreportážemi a animacemi se budete moci seznámit během Příběhů našich sousedů z Prahy 2.

Novoměstská radnice však nenabízí návštěvníkům jen kulturní zážitky či dobré pochutnání. To, že je i místem setkávání, zjistíte též během společné sousedské oslavy sezónních produktů od známých zemědělců, jednou měsíčně se už po několik měsíců stává výdejním místem pro ty, kdo si objednali lahodné řecké ovoce přes Výdejnu chutí.

