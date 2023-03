Ubytovat se za nejlevnější ceny v sezóně, zaplatit méně za skipasy, u lanovky nečekat ve frontách a brázdit sjezdovky bez davů. Jarní hory nabízejí spoustu výhod, které uspokojí i náročné návštěvníky, na něž čekají skvělé sněhové podmínky a dlouhé prosluněné dny s opalovačkou na sjezdovce. Vítejte v Krkonoších, kde je jaro, jak ho zažíváte v nížinách, stále ještě v nedohlednu. Tady si i teď užijete spousty sněhu na sjezdovkách a pohodovou dovolenou.

Březen, za kamna vlezem. I tak se dá popsat počasí na horách, kde stále vládne zima. Místní obyvatelé moc dobře vědí, že v březnu napadne další várka sněhu, se kterou byste vy už určitě nepočítali. Díky tomu si po ránu užijete sjezdovku s kvalitou závodního svahu, a celé dopoledne tak můžete řezat oblouky jako Ester Ledecká. Když slunce začne přidávat na síle, vy můžete zpomalit a na sjezdovkách už jen odpočívat. Dopřejte si aprés ski v alpském stylu a zasloužený relax na sluníčku, dokud nezačne zapadat za přilehlé vrcholky. Tip na jedinečný západ slunce přidáváme níže.

Lyžování bez davů a lanovky bez čekání

Jarní prázdniny školáků se chýlí ke konci a množství lidí ve středisku pomalu, ale jistě klesá. Fronty na lanovkách mizí, na sjezdovkách je více prostoru na precizní oblouky i větší klid na učení nových dovedností - zkuste třeba vyměnit lyže za snowboard nebo telemarky. Lyže s volnou patou vám zaručí nový zážitek ze sjezdu. V každém větším středisku je navíc řada půjčoven a lyžařských škol, kde se o vás rádi postarají. Vypůjčí vám kompletní výbavu a na kopci vás naučí nové techniky nebo pomůžou s vylepšením těch stávajících.

Kolečkové brusle si tedy zase sundejte, zahradní náčiní ukliďte zpátky do kůlny a vyrazte na hory, kde ke konci sezóny klesají ceny. Pokud zakoupíte skipasy s předstihem a online, můžete ušetřit až 30 procent. Levněji seženete také většinu ubytování a veškeré služby. V Peci pod Sněžkou bude od 20. 3. do 30. 4. 2023 v Dopravním terminálu P1 akční cena parkovného 100 Kč za celý den.

Největší lyžařské středisko SkiResort Černá hora – Pec navíc nabízí až 50 kilometrů sjezdovek, a tím přemíru možností jak a kde si zalyžovat, ať už jste lyžař zkušený, začátečník nebo hledáte ideální místo pro výuku dětí. V Peci pod Sněžkou se letos bude lyžovat až do Velikonoc a pokud sjezdovky vydrží, tak i déle. Společně se sjezdovkami jsou otevřené všechny potřebné služby: dětské školičky, obchody a půjčovny, restaurace, bary i wellness.

Nejkrásnější západ slunce

Pokud zrovna nemáte v plánu strávit celý den na sjezdovce, můžete si v Peci pod Sněžkou vypůjčit sáňky nebo vyjet lanovkou na Sněžku a kochat se výhledy na široká a daleká panoramata. Bystré oko tak může zahlédnout například Ještěd, ale pozor, nespleťte si ho s vysílačem na Černé hoře, tak blízko přeci jenom není.

Nejkrásnější západ slunce na horách zažijete u Pražské boudy, kde se otevírá výhled do údolí až ke zřícenině hradu Trosky a slunce v něm vykouzlí pestrou škálu barev, ze které přechází zrak. Podobný dojem vyvolá pohled na nebeské moře pod vámi. Obojí bývá skvělou tečkou za výletem na běžkách nebo skialpech, na kterých Pražskou boudu neminete. Na lyžích se tam dostanete jednoduše z vršku sjezdovky Mulda, se sáňkami vyjeďte lanovkou na Hnědý Vrch a odtamtud už je to jen z kopce a po rovině. Pokud dáváte přednost chůzi pěšky, dovedou vás na Pražskou turistické značky. Až slunce zapadne, můžete si užít dobrodružný sjezd s čelovkou zpátky do Pece pod Sněžkou, tak si ji nezapomeňte přibalit s sebou.

