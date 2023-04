Odborné firmy, sami obyvatelé, a dokonce i lidé bez domova. Do jarního úklidu se ve třetím městském obvodu pustili téměř všichni. Veřejnost se může zapojit například prostřednictvím oblíbených pytlomatů.

Foto: MO Plzeň 3

Pytlomaty mohou využít občané obvodu už potřetí

Také v letošním roce se budou moci obyvatelé třetího městského obvodu zapojit do úklidu okolí jejich bydliště nebo oblíbených výletních cílů. Akce Pytlomat odstartovala na Nové Hospodě posledního března, pak se přesune na Valchu.

Zdroj: MO Plzeň 3

Pytlomat zavedl třetí městský obvod před dvěma lety jako ojedinělou novinku. Použít ho může každý, komu vadí nepořádek v jeho okolí. Jedná se o stanoviště s nápisem „PYTLOMAT“, kde si každý dobrovolník před procházkou v lese vezme rukavice s pytlem na odpadky a při návratu ho zanechá naplněný opět tam, kde jej vyzvedl. Obvod pak zajistí jeho odvoz.

„Výzva ke společnému úklidu životního prostředí se setkala s velkým ohlasem, a já mám obrovskou radost, že se tak z Pytlomatů stává tradice. Chtěl bych připomenout, že za tento nápad vděčíme obyvatelům Nové Hospody, kterým vadily přibývající odpadky v nedalekém lese, a proto iniciovali akci, kdy si svépomocí budou les uklízet,“ popisuje vznik Plytlomatů starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Obvod také podle minulých ročníků vyhodnotil, na kterých místech se lidé nejvíce zapojují, kde má akce smysl a kde připravené pytle a rukavice jen zmizí. Podle toho stanoviště letos vybral. Najdete je tedy od 31. března do 11. dubna na čtyřech místech Nové Hospody: na rohu ulic K Plzni a Konečná, u vchodů do lesa v ulicích K Merfánům x K Lesu, K Merfánům x Prostřední a u stezky u Vejprnického potoka v Prostřední ulici.

Pytlomaty Trojka rozmístí také na Valše, kde jich najdete hned pět, a to u vstupu do lesa v ulici K Zelené louce, u kruhového objezdu na opačné straně této ulice, na křižovatce ulic Sulkovská x Sedlákova, v Osikové ulici a uprostřed ulice U Čertovy díry. K dispozici tu budou od 12. do 24. dubna.

Lidé bez domova uklidili centrum města

Na stráních, v keřích, kolem plotů, prostě všude tam, kam se běžné úklidové firmy nedostanou, vyčistili prostor od odpadků dobrovolníci ze spolku K Srdci. Ten sdružuje lidi bez domova, kteří se ocitli na okraji společnosti a pomáhá jim se do ní opět vracet. Třetí městský obvod spolupracuje se spolkem dlouhodobě.

Zdroj: MO Plzeň 3

„Momentálně se zhruba dvacítka lidí bez domova pustila do úklidu prostoru po bývalém domu kultury na Americké třídě, vyčistili i všechna místa podél tohoto parkoviště a schody vedoucí k obchodnímu domu,“ říká místostarosta MO Plzeň 3 Ondřej Ženíšek.

Skupinka se pak přesunula také na druhou stranu, kde uklidila prostor od konce Pařížské ulice směrem ke garážím, kolem nich i za nimi a také celý přilehlý svah.

„S úklidem jsme začali 9. března, scházíme se za tímto účelem dvakrát až třikrát týdně. Odměnou je lidem bez domova nejen 95korunová stravenka, za kterou si koupí něco k jídlu, ale zejména pocit, že nejsou zbyteční, cítí, že opět někam patří,“ vysvětluje koordinátor prací s lidmi ve spolku K Srdci Roman Nikodém.

Třetí městský obvod poskytl dobrovolníkům rukavice a pytle potřebné k úklidu. Spolek K Srdci podporuje ale i jinak. „Pomohli jsme spolku přizpůsobit objekt bývalých veřejných toalet nedaleko kulturního domu Peklo k jeho činnosti. Nyní je tam malá místnost, kde se mohou lidé, kteří se ocitli na okraji společnosti setkat, promluvit si, dát si čaj. V prostorách je možné si také vyprat a usušit prádlo nebo provést základní hygienu,“ říká místostarosta centrálního plzeňského obvodu Ladislav Nový.

0čista čeká po zimě všechna hřiště

Krásnější, ale hlavně bezpečnější budou herní prvky po důkladném vyčištění. Stejně jako každý rok, také letos na jaře nechává třetí městský obvod vyčistit všechna dětská hřiště na svém území, a to včetně těch, která se nacházejí v areálech mateřských škol.

Trojka se stará celkem o zhruba devadesátku hřišť a pískovišť. A každé z nich je třeba před jarní sezónou vyčistit, aby byla zaručená bezpečnost pro všechny malé obyvatele obvodu, kteří si na nich hrají.

Centrální obvod využívá k čištění páru o teplotě 90 stupňů, která odstraní z atrakcí a laviček nečistoty jako je špína, lišejník nebo grafity, ale současně herní prvky termálně vydezinfikuje. Čištění probíhá pomocí vroucí vody a páry pod tlakem v rozmezí 70 až 180 barů, při kterém se nepoužívá žádná chemická látka.

„Nezapomínáme ani na hřiště v areálech našich mateřských škol. I ta pravidelně prochází důkladným úklidem a čištěním. U všech herních prvků se také pravidelně kontroluje jejich technický stav, abychom pro děti zajistili bezpečné a čisté prostředí,“ vysvětluje 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Všechna hřiště také prochází pravidelnou kontrolou, která se provádí i pomocí detektoru kovů. Pracovníci zde často nacházejí například víčka od nápojů, baterie, zbytky hraček a pomocí detektorů třeba dráty, šrouby nebo hřebíky.