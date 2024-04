Jarní období vždy přináší optimistickou náladu a radost z pohledu na probouzející se přírodu. Jaro zavítalo také do plzeňských domů se zvláštním režimem, kde se po celý březen konala řada tematických akcí. Vše vyvrcholilo o svátcích jara. V DZR „Petrklíč“ si třeba užili velikonoční koncert v jurtě, klienti DOZP „Nováček“ zase pro změnu byli v roli účinkujících a za vystoupení v Měšťanské besedě sklidili velký potlesk publika. Pozadu nebyl ani „Čtyřlístek“, kde slavnostně požehnali kapli a klientky DZR „Sněženka“ si užily velikonoční pečení. Zkrátka jaro, jak má být!

Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Žehnání kapli svatého archanděla Rafaela

U nás ve „Čtyřlístku“ je pro některé klienty jejich víra nadmíru důležitá a stala se součástí jejich života. Proto v domově pod vedením paní Bc. Markéty Jeslínkové vznikla kaple svatého archanděla Rafaela, který je označován za Božího léčitele těl i duší a patronem lékařů, zdravotníků a pečovatelek. Slavnostní události se zúčastnili: Ing. Irena Batystová z Magistrátu města Plzně, ředitel MÚSS Mgr. František Šampalík, vedoucí domova Lenka Rundová a autor projektu Ing. arch. Jan Trčka ze společnosti Atelier Soukup. Celou dobou žehnání a následné bohoslužby nás provázeli bratři františkáni a vše bylo zakončeno osobními modlitbami. Jménem našich klientů děkujeme za vybudování pro ně tak důležitého místa.

PetrklíčZdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Velikonoční koncert v jurtě

Na slavnostní velikonoční koncert, který se konal 26. března 2024 v DZR „Petrklíč“ v naší zahradní jurtě budeme jistě rádi vzpomínat.

Společně jsme si zazpívali lidové i country písničky, zaposlouchali jsme se do biblického velikonočního příběhu doprovázeného duchovními písněmi a také jsme si pochutnali na muffinech, které jsme k této slavnostní příležitosti sami upekli. Program plný zpěvu a mluveného slova si pro náš domov připravil pan farář Jan Libotovský a skupina hudebníků, kteří se postarali o laskavou a milou atmosféru v tomto velikonočním období. Našim klientům se společně prožitý čas ve sváteční atmosféře líbil a každý si mohl ze společného setkání odnést to, co ho nejvíce oslovilo.

PetrklíčZdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Velikonoční pečení

Modré pondělí, po Květné neděli, jsme si vybrali pro velikonoční pečení. „Kuchařinky“ se sesedly ke stolům na jídelně, kde už na ně čekalo linecké těsto, které rozvalovaly na pláty a z nich vykrajovaly tvary velikonočních motivů. Ty pak skládaly na plechy, na pečicí papír.

Zanedlouho byly plechy posázené vajíčky, beránky, kuřátky, ptáčky a srdíčky. Pak už plechy putovaly do trouby a za chvíli už se jídelnou linula podmanivá vůně. Dopoledne při té práci uteklo jako voda. Odpoledne se naše „Kuchařinky“ sešly ještě jednou a to na zdobení upečených tvarů čokoládovou polevou. Společné dílo se zdařilo a všichni měli radost z dobře vykonané práce! Dobroty byly uloženy do chladu a budou rozdány při velikonočním posezení na Zelený čtvrtek.

SněženkaZdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Vystoupení UMÍ!

Dne 16. března 2024 hned dvakrát přesvědčili naši klienti DOZP „Nováček“ publikum Měšťanské besedy, že opravdu UMÍ!

Poprvé vystupovali s představením „Akvabely z Nováčku“, kde se ukázalo, co všechno vás může potkat v plaveckém bazénu. Druhé vystoupení, s názvem „Country po našem“, bylo pod nácvikem ZŠ speciální a to ve stylu známých country písní. Rádi bychom poděkovali pořadatelům Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně za pozvání, organizaci i výborné občerstvení. Budeme se těšit na příští ročník festivalu umění zdravotně postižených Umí!

NováčekZdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

