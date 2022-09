On-line rozhovor s kandidátem na senátora za hnutí ANO 2011 ve volebním obvodu 37 - Jičín Jaromírem Dědečkem. Na dotazy odpovídal v úterý 13. 9. 2022 od 10 hodin.

Jaromírm Dědeček, kandidát na senátora za hnutí ANO 2011 ve volebním obvodu 37 - Jičín | Foto: denik.cz

DOTAZ: Pětikoalice má většinu ve sněmovně i v senátu. Je podle vás reálné to změnit?

ODPOVĚĎ: To se musí změnit. Současní senátoři odmávají současné vládě všechno, co chce. A to i tehdy, když si tam ministři při projednávání zákonů třeba zrovna hrají počítačové hry. Ale to musí skončit. Není přece možné, aby náš region dál hájil člověk, který si tam zároveň lobuje za své dotace, s klidem hlasuje pro masivní škrty ve zdravotnictví a ani si nevšimne, že stát nepomáhá lidem s drahými energiemi. Jsem zvědav, jak to bude v listopadu.

DOTAZ: V kampani jste se hodně vymezil vůči stávajícím senátorům. Proč?

ODPOVĚĎ: Vůbec nezpochybňuji smysl senátu. Ale jakou logiku má, když senát ovládá stejná politická skupina, která je u vlády? Žádnou. Senát měl být protiváhou, a ne odkladištěm pro politiky, kteří vládě všechno odmávají a po práci si domlouvají s kamarády své kšefty a dotace. Vezměte si třeba takovou podporu lidem s drahými cenami energií. Česko je v tomto směru druhé nejhorší v Evropě. Míň než naše vláda pomáhají svým lidem tuším jen v Bulharsku. Veškerá pomoc už měla být před půlrokem. A co udělali senátoři? NIC.

DOTAZ: Někde jste mluvil o nějaké podpoře byznysu pana Cizernina současného senátora. Být v senátu přece podnikání moc nepomůže. Pan Czernin bere dotace, ale jistě bude říkat, že je všechno podle zákona.

ODPOVĚĎ: Říkat to bude, ale určující je § 4c českého zákona o střetu zájmů 159/2006 Sb.: „Je zakázáno poskytnout dotaci … obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář … nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %.“ Proč se tento zákon nevztahuje i na poslance dolní i horní komory parlamentu? Proč si to neodhlasovali? Odpovězte si sami. TOP09 proklamuje, že ostatní chodí do politiky kvůli dotacím, ale za zavřenými dveřmi sami berou plnými hrstmi. Jak říká lidové rčení – podle sebe soudím tebe? Více k této problematice naleznete uvnitř volebních novin.

DOTAZ: Co jste říkal na slova Olafa Scholza které pronesl v Praze. Na jeho výzvu odbourávat v evropském rozhodování jednomyslnost a nahrazovat ji kvalifikovanou většinou?

ODPOVĚĎ: Německý kancléř Olaf Scholz pronesl v Praze pro mne opravdu znepokojivý projev. Jeho výzva odbourávat v evropském rozhodování jednomyslnost a nahrazovat ji kvalifikovanou většinou mě zvedá ze židle! Pokud německý kancléř v Praze říká, že je třeba odbourávat jednomyslnost, míní tím, že státy jako Česko či Slovensko se mají vzdát posledních záruk ochrany svých národních zájmů a doufat, že v případě nouze se jich třeba Německo zastane. To jako vážně? Stačí se podívat, jak výrazně se v posledních letech rozcházejí německé zájmy s našimi a středoevropskými vůbec v tak důležitých oblastech jako migrace, klima, energetika atd… Z toho, že by něco takového mohlo projít bez referenda, mi jde úplně mráz po zádech. Na něco takového by se měli soustředit "hlídači demokracie" místo na zavírání "dezinformačních" webů.

DOTAZ: Co byste v současné době jako senátor prosazoval? Ekonomická a energetická krize je na vzestupu.

ODPOVĚĎ: Po zastropování cen voláme ¾ roku to se snad od listopadu stane, ale opět je to jen na ½ cesty. Na Slovensku se dohodli s výrobci energie na ceně 1 490 Kč za MWh u nás máme 6 000 Kč za MWh plus budeme rozdíl výrobcům energie společnostem doplácet, protože se držíme burzy jak nějakého svatého grálu. Z rozpočtu se jim kvůli tomu bude vyplácet minimálně přes 130 miliard. Takže výrobci bouchli šampaňské a my? Všichni daňoví poplatníci budou platit jak mourovatí.

DOTAZ: Zdravotnictví je velké téma. Vzhledem ke zdražování energií a vstupů vůbec jak toto téma vnímáte? Zajisté napíšete zajistím více lékařů těch či těch ale jak to udělat?

ODPOVĚĎ: Toto bude delší. Zajisté bude plno kandidátů, co budou slibovat zlepšení zdravotnictví atd… Ono zlepšení je možné, ale na to musíte mít finance. Pokud současná vláda sebrala zdravotnictví téměř 20 miliard korun, tak to půjde těžko. Nejen já vůbec netuším, jak to chtějí udělat. A měli byste vědět, že náš pan senátor s tímto škrtem souhlasí a podpořil ho. Jemu je asi jedno, že již nyní se opět prodlužují čekací lhůty na operace. Jemu nevadí, že se zhorší dostupnost lékařské péče, protože on to má asi nějak zařízené. Ale já s obavami sledují nápady ministra z TOP09, který tu navrhne, že by lidé měli za ubytování a stravu v nemocnici platit extra, protože nemocným lidem v zásadě nemocnice poskytuje hotelové služby! Ano slyšíte dobře. Tato šílená vláda si myslí, že když jdete do nemocnice, tak si tam snad jdete odpočinout. Jim asi vůbec nedochází, že do nemocnice chodí nemocní lidé. Ale pojďme zpět k onomu slavnému škrtu z pera současné vlády. Částka, kterou jen tak sebrali. Tak přesně ta by stačila nemocnici v Jičíně na 10 let provozu. Již dříve si přitom nechal Válek (TOP09) vzít téměř 8 mld pro ministerstvo zdravotnictví a jím zřizované organizace včetně zdecimované hygieny. A ještě se tím chlubil. Jenomže teď už začíná téct zdravotnictví do bot. Nejenomže nemají nemocnice často na zaplacení drahých energií, ale chybí peníze na vznik malých zdravotních středisek i specializovaných oddělení, které měly stavět nemocnice z fondů EU. Jenomže podmínka Evropské unie je, že Česko se bude na investici pár desítkami procent podílet také. Jenomže teď Vlastimil Válek nemá peníze a všechna práce předchozí vlády a úředníků bude asi zmařená. Jen proto, že vláda chtěla ušetřit. Už nastínili prodej všeho, co není přibité hřebíkem včetně Budvaru! Zavedou se poplatky a základní zdravotní síť bude snaha zprivatizovat? Prostě jedeme přesně podle modelu devadesátých let. Takže až budeme u doktora platit i za to, že nám řekne dobrý den, nedivte se … a asi tušíte na koho se obrátit. Na STAN, Piráty, ODS, TOP09 a KDU-ČSL.

DOTAZ: V Česku máme druhé nejdražší energie v Evropské unii. Co s tím?

ODPOVĚĎ: Pamatujete si? V projevu Fialy jsme se dozvěděli že budeme a musíme se stát energeticky suverénním státem. Pravda je trošku jiná, protože v minulosti prodaly strany jako je ODS, ČSSD, KDU-ČSL nebo politici z TOP09 skoro vše, co „nebylo přibité hřebíkem“: 30% akcií ČEZ prodáno Transgas prodán Rafinérie prodané Polsku Čerpací stanice jsou Rakouské, Polské a Maďarské Innogy - 40% distribuce je Maďarská Kdo vše prodal si doplňte sami. Tak buď má pan Fiala vytipovaná nová domácí naleziště zemního plynu a ropy, nebo tomu nerozumím. Tzv. úsporný energetický tarif bude jen dalším dluhem. Žádejme systémová řešení, opodstatnitelná válkou: ČEZ ať dodává na burzu jen přebytky elektřiny Kupujme ruský plyn bez německé přirážky Pozastavme poplatek na obnovitelné zdroje a účast v systému emisních povolenek EU A je to … není nic jednoduššího! Prakticky všechen plyn, jejž v Česku využíváme, je z Ruska, od Gazpromu. Tvářit se, že ruský není, když nám jej přeprodal německý Uniper, je pokrytecké. To si můžeme odpustit a potřebným tím pomůžeme víc než úsporným tarifem. Ceny energií a plynu dopadají na domácnosti i firmy a nikdo opravdu nikdo nepochopí, proč se například aktuální gigantické zisky ČEZu nevyužijí okamžitě pro podporu podniků i rodin.

DOTAZ: Pokud za pobírání dotací kritizuje TOP09 ostatní neměl by náš pan současný senátor Czernin hlavně začít u sebe?

ODPOVĚĎ: Ano tak to dopadne, když senátor sedí na dvou židlích – jako politik má vliv na rozdělování dotací a zároveň z nich sám profituje. 2 navázané společnosti na osobu Tomáš Czernin dostaly xy dotací v celkové hodnotě přibližně 80 000 000 Kč. Vše je veřejně dohledatelné na webu hlidacstatu.cz Pokud za pobírání dotací kritizuje TOP09 ostatní, neměl by pan senátor hlavně začít u sebe? Kdy jeho kamarádka Markéta Adamová Pekarová nechá vyvěsit billboardy s jeho tváří a informací, že je hrozbou pro Česko? Anebo začne teď snad úderka TOP09 vytvářet aplikace, kde bude varování, že obsahují dřevo nebo jiné suroviny od Czernina? Asi těžko, že. To je magie dvojího metru. To, co jim vadí u jiných, u sebe bohorovně přejdou. S tím se pojí jeden velký problém současné vlády. Ta je totiž neumí z EU získat. Jen subvence pro zemědělce spasou 40 % unijního rozpočtu. A místo toho, aby se naše vláda snažila z této částky získat co nejvíce, tak schvalují to, co si okolní státy vylobbují. Těžko se pak divit, že v obchodech místo domácích jablek máme polské. Že místo české cibule máme dovezenou z Polska nebo Německa. Proč dovážíme brambory z Itálie? To všechno je důsledek dotací. Pod praporem ušlechtile znějících argumentů, jako je solidarita, rozvoj občanské společnosti, boj proti diskriminaci, podpora drobných podnikatelů atd. si jen někteří politici domlouvají podmínky tak, aby vyhovovaly hlavně jim. Přitom zásadní otázka, zda by to nešlo i bez dotací? Asi ale ne, protože téměř 80 000 000 Kč od státu je prostě téměř osmdesát milionů korun bez práce. A co je doma to se počítá že. I proto jsem přijal výzvu a rozhodl se kandidovat do senátu ve volebním obvodu 37 – Jičín/Nymburk.

DOTAZ: Myslíte, že postoupíte do druhého kola? A koho byste tipnul jako svého soupeře?

ODPOVĚĎ: Omlouvám se, ale nad tím jsem zatím nepřemýšlel. Volič je suverén a volič rozhoduje.

DOTAZ: Jak hodnotíte válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou? Na čí straně stojíte a je třeba dále v ČR pomáhat běžencům z Ukrajiny?

ODPOVĚĎ: Určitě. Pokud někomu bouchají bomby za barákem, je naší povinností pomáhat. Na druhou stranu si musíme upřímně říct, že pomáháme, ale vůbec netušíme kde, kdo je a zda tu vůbec je atd… To je obrovský problém a potažmo je to i problém bezpečnostní. Každá mince má dvě strany, a to že to pan Rakušan nezvládá, asi vidí každý. Nebýt krajů a obcí za což jim patří obrovský dík, jinak by se to nezvládlo. A tak upřímně alespoň zde – děkujeme.

DOTAZ: Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu PS PČR?

ODPOVĚĎ: V posledním roce sleduji, kam se řítí naše země bez jakéhokoli řízení. A i právě proto jsem přijal výzvu a rozhodl se kandidovat do senátu ve volebním obvodu 37 – Jičín/Nymburk. Mám na věc jiný názor než současný senát, to jeho nicnedělání mi vadilo, a tak jsem se rozhodl do toho jít.

DOTAZ: Co na vaše rozhodnutí kandidovat do Senátu říká rodina?

ODPOVĚĎ: Upřímně? V manažerských pozicích jsem skončil před pěti lety, a i tak jsem se od té doby nezastavil. Pracuji celý život vždy jsem byl jak se říká krizový manažer a řešení neřešitelného byla moje práce. Má rodina je na to zvyklá, ví že nevydržím sedět na místě, tak to prostě je.

DOTAZ: Lze dle vás sladit v případě vítězství funkci senátora s funkcí krajského zastupitele?

ODPOVĚĎ: Nejen sladit, ale také dobře využít. Přenášet celostátní politiku a podněty na krajskou úroveň je nutné. Vždyť všechny zákony, co se schválí, se dotýkají nejen nás, ale rozpočtů krajů i obcí. To je naopak výhoda. Vemte si našeho hejtmana, to je senátor a hejtman a proč? Jednoduše celostátní politika jasně ovlivňuje krajskou, a tak z mých úst nikdy neslyšel, že by měl jako senátor skončit.

DOTAZ: V jakém výboru Senátu byste v případě vítězství ve volbách chtěl působit?

ODPOVĚĎ: Tak to je jasné. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Případně výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. To jsou moje priority podle mého odborného ekonomického zaměření.

DOTAZ: Myslíte, že jste dostatečně mezi občany Jičína známá osobnost? A co ve zbytku obvodu na Nymbursku, znají vás tam občané?

ODPOVĚĎ: Myslím že ne dostatečně, ale je to škoda, snažím se. Neměl jsem jako pan senátor Czernin tolik možností projevit své názory, to je zkrátka handicap. Nic není jednoduché, a i proto jsem do toho šel. Nerad se vzdávám. Ale to je asi DNA z podnikání. Nic nevzdávat, dokud to není zcela ztraceno.

DOTAZ: Není podle Vás Senát v současnosti tak trošku zbytečná instituce?

ODPOVĚĎ: To je chybná dedukce, ale rozumím tomu. Teď řada senátorů chodí do práce jen zvedat ruku a pohlídat si své dotace. Všechny návrhy zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, který projednává pouze Poslanecká sněmovna, jsou po schválení v dolní parlamentní komoře postoupeny Senátu. Senát může předlohu schválit, zamítnout, vrátit s pozměňovacími návrhy. A to je přesně moje parketa, kde mohu být pro voliče také užitečný.

DOTAZ: Pomáhá vláda dostatečně občanům ČR v této složité situaci? Myslím tím inflaci, energetickou krizi a celkovou nejistotu? Jak byste tuto krizi chtěl řešit osobně?

ODPOVĚĎ: V Česku máme druhé nejdražší energie v Evropské unii. A zároveň máme vládu, která je v pomoci lidem a firmám s placením drahých energií druhá nejhorší v EU. A to je opravdu vražedná kombinace. Bude zastropování stačit? Nevím. Musíme to propočítat. Současná vláda za mocné podpory poslanců a vládních senátorů již od února lidem vzkazuje, že pokud si tento problém mají vyřešit sami. Jak říká předsedkyně TOP 09 a ideová kamarádka Tomáše Czernina Markéta Pekarová Adamová – stát tu není od toho, aby někomu pomáhal. Česká vláda nebyla schopná za tři čtvrtě roku připravit vůbec nic. Vůbec nezareagovala na energetickou krizi. To i předchozí vláda alespoň snížila DPH na energie, aby lidem zmírnila dopady razantního růstu cen. Jenomže od té doby uteklo již více než 8 měsíců a nová vláda stále jen čeká, kouká a pozoruje signály. Zatímco okolní státy zásadně navýšily třeba podporu domácnostem, které si na střechy instalují sluneční elektrárny, tak česká vláda neudělala nic. Okolní státy již na začátku prázdnin jasně definovaly svojí strategii tak, aby se lidé mohli s dostatečným předstihem připravit. A Česko? Nic. Nikdo neví, zda bude lepší topit plynem, elektřinou nebo pevnými palivy. Ministři mlčí. Vláda a její politici neudělali nic. Stále jen ukazují, kdo za co může, ale řešení problému nikdy. Terminál na zkapalněný plyn je príma, ale nejsou vyřešené ještě dvě další maličkosti. Kdo ten plyn přiveze do toho terminálu a jak sem pak ten plyn dostaneme. A to už vůbec nemluvím o tom, že doteď neznáme ani přibližnou cenu tohoto plynu. Protože pokud bude astronomická, tak je nám to stejně na nic. Ale zpět k elektrice. Jednou z variant, kterou mohl stát již dávno udělat je zestátnit ČEZ a přimět ho, podobně jako třeba ve Francii, aby část své produkce dodával napřímo dodavatelům domácnosti. Tedy bez prostředníka na Lipské burze. Tento krok, který by napravil jednu z hloupostí vlád ODS a ČSSD by byl podle mého na místě. A byl by to první jejich rozumný krok. Jenomže s touto vládou je všechno na dlouhé lokte. Vezměte si takovou Francii, která podobný krok udělala. Zatímco tady se stále přemýšlí, tak ve Francii je již všechno v podstatě hotovo. A to s tím nápadem přišli později. Jenomže rozdíl mezi tamní vládou a naší je, že i tam jsou schopní pracovat rychleji. A je fér říci, že to, že ČEZ vydělává desítky miliard korun ročně je hlavně proto, že my všichni platíme ty nehorázné účty za energie. A bylo by prostě normální, kdyby stát buď část z těchto peněz vrátil zpět lidem anebo aby alespoň přestal na lidech vydělávat prostřednictvím DPH. Protože přes 20 procent ceny, kterou platíme dáváme státu v DPH! Jinými slovy, kdyby stát snížil tuto sazbu třeba na 5 procent, tak si stále přijde na své, ale my bychom platili za účty daleko méně. Jenomže to se pánům z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a od pirátů nechce. Proč nechtějí pomoc lidem a firmám nikdo neví. Nejen podle mého je to obyčejná přezíravost. Je to netrápí, tak to prostě neřeší.

DOTAZ: Jaký je váš názor na předsedu Senátu pana Vystrčila?

ODPOVĚĎ: To je bez komentáře. Vůbec svou funkci nezvládl. To i Milan Štěch z ČSSD byl persona, jasně že neměl vyhraněný názor, ale o tom to je, předseda senátu má být nadstranický. To zvládl skvěle. Pan Vystrčil začal dělat svou mezinárodní politiku, a to nemá ani Markéta Pekarová Adamová ani on dělat. To je špatně.

DOTAZ: Jaký je váš vztah k předsedovi hnutí ANO panu Babišovi? Podporuje vás nějak konkrétně ve volbách do Senátu?

ODPOVĚĎ: Potkal jsem ho xkrát a jako bývalý podnikatel obdivuji, co vybudoval a kolika lidem jeho firmy daly práci. Umí bouchnout do stolu, což je v některých případech potřeba. To, co se dnes kolem něj děje, je smutné, ale je to naše realita politického života.

DOTAZ: Setkal jste se osobně s panem Babišem při jeho cestě v létě po Jičínsku?

ODPOVĚĎ: Ano, byl jsem s ním po celou dobu. Bylo to opravdu velmi vzrušené. Někdy mi připadalo, že naše země není na dosavadní diskuzi připravena. Ale není to tak. Když jezdím po kraji, lidé chtějí diskutovat a vnímají, kam je žene současná vláda.

DOTAZ: Jaké jsou vaše koníčky a jaký máte vztah ke sportu?

ODPOVĚĎ: Jsem vášnivý cyklista. A když je Tour de France, nikdo nemá sílu mě odtrhnout od televize. Je to jedna z věcí, kterým jsem doopravdy propadnul. A z kolektivních sportů je na prvním místě fotbal. Jsou věci, které se dají změnit, ale tohle nezmění nic. A pak sportovní rybaření. Má žena to moc nechápe, ale sednout si k vodě, to ticho a čekání na záběr…není nic úžasnějšího.

DOTAZ: Jak jste prožíval zlomové roky 1968 a 1989? Jaké jsou vaše vzpomínky na tyto události?

ODPOVĚĎ: Studoval jsem Vysokou školu chemicko – technologickou v Pardubicích a poté jsem přešel na pražskou Vysokou školu ekonomickou. Osudové setkání s profesorem Lubomírem Cyhelským, který mně jako "politickému" vyvrheli pomohl konzultacemi k dokončení školy, a který hluboce ovlivnil můj osobní i profesní život. Později jsme se stali dobrými přáteli. Jeho pohled na makroekonomické analýzy a interpretace nudných statistických čísel byla fascinující. Hned po škole následovala povinná vojna, po které jsem se vrátil do rodného kraje. A potkal se s tvrdou realitou. S diplomem ze slavné VŠE jsem v roce 1982 nastoupil jako obráběč kovů k soustruhu do JZD Sedmihorky. Od soustruhu jsem po dvou letech přešel na pozici ekonoma a postupně se vypracoval na vedoucího přidružené výroby. V Sedmihorkách jsem působil až do roku 1990. Pád komunistického režimu mě zastihl na pozici vedoucího přidružené výroby v JZD Sedmihorky. Konečně. Teď vysvětlím toho politického vyvrhela, kterým jsem byl na VŠE. Mé babičce komunisté zabavili v Turnově cihelnu. Moji maminku vystěhovali ze statku a otec byl syn živnostníka. V padesátých letech neprošel prověrkami a jako inženýr ekonomie mohl pracovat pouze v dělnických profesích – a to jen na nočních směnách. Navíc se v roce 1968 angažoval jako tajemník Společnosti pro lidská práva. V roce 1990 jsem tak konečně mohl naplno využít znalostí, které mi dala Vysoká škola ekonomická, a které jsem získal praxí v zemědělství. Stal jsem se ředitelem firmy SECO, kterou jsme založili společně s dvanácti kolegy. V roce 1996 jsme vstoupili do Agrostroje Jičín. A začali každý den doslova bojovat o budoucnost celého podniku. Kdo to nezažil, dnes už neuvěří. Náš trh byl ze dne na den zavalen zbožím věhlasných značek ze západního světa a naše značky a fabriky začaly padat jako mouchy. A to jsme nechtěli v Jičíně dopustit. I za cenu propouštění, které bolelo stejně mě, jako zaměstnance, se nám podařilo fabriku zachránit a dovést zdravou do nového tisíciletí. V letech 2013–2016 bylo 95 % motorů nákladních vozidel a autobusů SCANIA osazeno vloženými válci z Jičína. Když se dneska podívám, jak jičínské traktory sekají fotbalové trávníky na Spartě i Slavii, v Hradci i v Jablonci, jsem fakt hrdý.

DOTAZ: Čeho byste chtěl v Senátu během šesti let dosáhnout ? Na co byste se chtěl hlavně zaměřit ? Co podle Vás nejvíce trápí náš region ?

ODPOVĚĎ: Pouze rozumné zákony reagující na skutečné aktuální problémy společnosti. Pokud se chceme ze současné krize ven, musíme okamžitě začít něco dělat ne pouze vysílat signály. Zasadím se tedy o to, aby se naše peníze neutrácely za nesmysly. Nebudu hlásat hesla typu: V Senátu hodlám především chránit a pěstovat naši svobodu. Je to samozřejmost pro každého politika, a není to třeba psát na všechny sloupy. V horní komoře Parlamentu chci zastupovat občany z Jičína a severní části Nymburka, Lysé nad Labem, Milovic, Lázní Bělohrad, Hořic a spousty dalších krásných obcí kraje, kde žiju a znám tady spoustu lidí. Vláda Petra Fialy potřebuje kvalitní oponenturu. Nezaslouží si žádné zvláštní zacházení, protože jedině tvrdá a věcná kritika snižuje riziko, že bude dál selhávat. Což se teď bohužel děje. Pětikoalice má většinu ve sněmovně i v senátu. Nezvládá uprchlickou krizi. Nedokáže řešit korupční aféry, do kterých jsou zapojeni členové vlády.

