Starosta města Čáslav je kandidátem do zastupitelstva kraje za SOCDEM. Problematiku komunální politiky tak dobře zná a tyto letité zkušenosti může přenést na krajskou úroveň.

Jaromír Strnad | Foto: SOCDEM

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Kraje představují důležitou součást samosprávy a rozhodnutí jejich zastupitelstev výrazně ovlivňují život v obcích, které pod ně spadají. Jako dlouholetý zastupitel a starosta desetitisícové Čáslavi dobře vím, co obce podobného typu trápí, na co by měl být kladen větší důraz a co je naopak zbytečně zatěžuje. Svoji více než dvacetiletou praxi z komunální politiky, stejně jako zkušenosti ze dvou volebních období v pozici senátora, bych proto rád využil také v pozici krajského zastupitele.

Proč zrovna za SOCDEM?

To je velmi jednoduchá otázka a mám na ni stejně jednoduchou odpověď. V roce 2000 jsem vstoupil do tehdejší České strany sociálně demokratické (dnes SOCDEM), v níž jsem dodnes. Je proto logické, že kandiduji právě za tuto stranu.

Co jste ze své praxe jako starosta města Čáslav zjistil o fungování kraje?

Z mého pohledu je nezbytné, aby v krajském zastupitelstvu zasedali lidé, kteří rozumí problémům komunální politiky. Přesvědčil jsem se, že pokud to tak není, mohou vznikat mnohá nedorozumění a problémy, které se potom odrážejí i ve fungování samotných obcí. Kraj tedy může “svoje” obce velmi podpořit, ale případnými neuváženými nebo nekompetentními kroky jim také může obrazně řečeno třeba i nevědomě házet klacky pod nohy. Krajská podpora je nezbytná v mnoha oblastech života, ať už je to školství, zdravotnictví nebo péče o komunikace a další. Proto je třeba, aby se v zasedacím sále krajského úřadu scházeli skuteční odborníci a lidé s praxí v péči o obce.

Co jako zastupitel můžete přinést Středočeskému kraji?

Domnívám se, že odpověď vlastně již vyplývá z mého předchozího vyjádření. Středočeskému kraji mohu přinést dlouhodobé zkušenosti z různých úrovní politiky, ale také aktuální pohled na problémy zdejších lidí, kteří chtějí žít nejen v klidu a pohodě, ale také v upraveném a přívětivém kraji s dostupnou infrastrukturou. Mohu přinést postřehy z oblastí, které jsou pro kraj velmi důležité, a to z Kutnohorska a Čáslavska ležících na jeho samé hranici. I o tyto části kraje se musíme dobře starat a jejich hlas i potřeby jsou důležité, což si uvědomuji, a to bych také chtěl v krajském zastupitelstvu zastávat.

Jaká z priorit volebního programu SOCDEM je Vám nejblíže?

Jako stavaři je mi nejblíže ta část volebního programu, která se týká mého zaměření. Jde tedy například o stav komunikací v kraji, ale také o budovy, které jsou v jeho majetku. Nyní mám na mysli třeba objekty škol, které jsou leckdy ve velmi špatném stavu. Znám školy doslova výstavní, ale na druhou stranu je zde také mnoho takových, které si opravdu již zaslouží důkladnou rekonstrukci. Tomuto tématu bych se rád také věnoval.

Co se Vám podařilo za Vašeho působení na místě starosty města?

Starostou města jsem nyní již potřetí, jen s přestávkou minulého volebního období. Těžko bych asi vyzdvihoval některý projekt nad ostatní, ale jsem rád, že jsme po tu dobu dokázali držet město v dobré kondici a postupně jej rozvíjet o nové obytné lokality, nová a rekonstruovaná sportoviště a že se také podařilo udržet chod místní městské nemocnice. Po minulém volebním období jsme ale nejen právě nemocnici převzali ve velmi neuspokojivém stavu. Proto se domnívám, že za svůj největší úspěch v roli starosty Čáslavi budu považovat návrat města do stavu, v jakém bývalo. Věřím, že se to podaří.

