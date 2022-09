On-line rozhovor s kandidátem na primátora, místopředsedou hnutí Přísaha Mgr. Jaroslavem Pelcem.

DOTAZ: Dobrý den, máte plán jak vyřešit velký problém s parkováním v Kladně? Nejen pro ty co Kladno navštíví nebo zde parkují a jedou dále do práce, ale hlavně pro obyvatele. Děkuji.

ODPOVĚĎ: Není to bohužel na řešení ze dne na den. Parkování musí být součástí každého budoucího dílčího projektu, nejde to vyřešit postavením jednoho velkého parkoviště. Pokud chcete zlepšit parkování v celém Kladně, musíte to řešit koncepčně. Musíte to mít na zřeteli při plánování všech dílčích investičních kroků. K tomu slouží dlouhodobá koncepce investic. Jedním z možných řešení je například vybudování nového administrativního centra, kam by byly přesunuty jednotlivé kladenské úřady, tím by se velmi ulevilo například Habešovně. A postupně je třeba řešit parkování v sídlištích, tam je to velký problém, dobrým řešením by byla podzemní parkoviště, ale je to samozřejmě i otázka financí.

DOTAZ: Dobrý den, Jak míníte vyřešit "odintegrování" Kladna od PID? Děkuji

ODPOVĚĎ: Jednoznačně jednat s krajem. A pokusit se najít shodu. Pro to, zda má být Kladno součástí PID, jsou důležité jsou zejména dvě věci, Především, a to je hlavní hledisko, je to cestovní komfort pro pasažéry z Kladna, tedy dostatečný počet linek a zajištění dopravní obslužnosti ve všech částech města, samozřejmě v návaznosti na další města a především Prahu. Druhá věc je cena, kterou město za tyto služby platí. Zapojení Kladna do většího provozního celku (PID) samozřejmě může přinést větší ekonomický a provozní synergický efekt, Je nezbytné hlavně jednat a zároveň i otevřeně komunikovat výsledky těchto jednání. Jednat jak se soukromými dopravci, tak s krajem. Výsledkem může být i kombinace, tedy částečné zapojení do tohoto systému. Jde o to, aby při kvantitativně i kvalitativně stejném zajištění dopravy ze strany Kladna neplatilo město neúměrně více, než kolik by ho stálo zapojení do systému, to by samozřejmě bylo nehospodárné a tyto peníze by bylo možné využít jinde.

DOTAZ: Dobrý den, dříve v Kladně fungovala Hlavní třída, ale v dnešní době je to spíše ulice "bank a Vietnamců". Nešlo by s tím něco udělat? Děkuji

ODPOVĚĎ: Byl bych také rád za její oživení. Pokud doposud Magistrát pro to něco dělá, tak se to každopádně nedaří. Kladno nemá jasné přirozené centrum, jako některá jiná města. Pokud za centrum považujeme třídu TGM a náměstí starosty Pavla, pak bohužel došlo k podstatnému vylidnění celé oblasti na úkor komerčních zájmů. Pokud má být někde živo, musí tam lidé žít, pracovat a dobře se bavit. Tato oblast splňuje pouze jednu z těchto podmínek. Řešení bude obtížné zejména kvůli vlastnickým právům v této lokalitě. Aby místo ožilo, nesmí být šedivé, nudné a musí něčím přitáhnout. Rekonstrukce nejen zóny, ale i všech budov, dobré restaurace, kavárny, herní prvky pro menší děti, lavičky, zeleň, nějaká ta kultura a kvalitní obchody, to by mohlo někoho přimět zajít sem na procházku, koncert, do kina, klubu….

DOTAZ: Dobrý den, kdy bude dostaven Globus? Děkuji

ODPOVĚĎ: Upřímně nevím z hlavy přesný termín. Ale ten projekt se mi vůbec nelíbí. Myslím, že nákupních center máme až dost, zatímco jiné věci chybí. Zastáváme jasné stanovisko, ani metr zemědělské půdy na tyto účely.

DOTAZ: Dobrý den, máte v plánu i v příštích letech pořádat Dny města Kladna? Děkuji

ODPOVĚĎ: Ano, ale v jiném a trochu skromnějším formátu. Aby to nebyla jen pouť a předvolební kampaň stávajícího vedení města. Mělo by to být i ohlédnutí do historie našeho města, připomenout si jeho vývoj a uvítal bych i větší zapojení politiků, je to příležitost s lidmi mluvit, představit své plány a bavit se o dalším rozvoji Kladna. Je to i příležitost pořádat menší akce na různých místech. Kulturního vyžití tady nemáme mnoho a věřím, že mnoho lidí by to uvítalo, koncerty, besedy, přednášky, divadelní představení.

DOTAZ: Má podle vás Kladno nějak podporovat profesionální hokej ve městě, když se nedostávají peníze na infrastrukturu a musí rozpočet počítat i s růstem cen?

ODPOVĚĎ: Kladno už dostatečně podporuje profesionální hokej tím, že má k dispozici zimní stadion. Profesionální sport si na sebe musí vydělat. Ale jednoznačně musí město podporovat sportovní aktivity mládeže. A musí také hlídat, aby se poskytnuté prostředky skutečně k dětem dostaly. Kluk také hraje hokej, a pokud by jste viděli zázemí těch prcků, to je často k pláči. A nemůžeme podporovat jen hokej, ale veškeré sportovní aktivity dětí, i u menších sportů. Takže profesionály ne, děti jednoznačně ano. Navíc přesně jak píšete, v době krize budeme rádi, pokud dokážeme zajistit řádný chod města a investice zásadního významu pro fungování Kladna.

DOTAZ: Dobrý den, pane Pelci. Velikou trhlinou současné koalice je komunikace a transparentnost. Myslíte si, že by podklady pro jednání zastupitelů měly být volně přístupné a neměla by se zasedání konat v mnohem "příznivější" čas pro běžné lidi?

ODPOVĚĎ: Máte naprostou pravdu. Vnímám to jako jeden z největších problémů. Vzájemná důvěra se nedá vybudovat bez komunikace. Jedním z bodů našeho programu je i to, že zavedeme variabilní jednání zastupitelstva v různých termínech, aby se ho Kladeňáci mohli ve větším počtu zúčastnit. A pokud bych byl zvolen primátorem, zavedl bych pravidelná setkání s občany. Politika je pro mne služba občanům. Nemohu se jim vyhýbat a musím se jim podívat do očí.

DOTAZ: Největší středočeské město by podle mého názoru spolu s Mladou Boleslaví mělo "udávat" směr řešení problémů, být inspirací pro jiná mnohem menší města a především spolupracovat s vedením Středočeského kraje. Jak se díváte s odstupem času na hádky mezi vedením Kladna a krajem o dotaci na zimní stadion, o solidaritě na zajištění hromadné dopravy?

ODPOVĚĎ: To handrkování je dětinské, nedůstojné, pro lidi často nepochopitelné. Politika je často o kompromisu a umění vyjednávat. Nejen prosazovat své názory, ale i umění naslouchat druhému. Politici by měli jednat a pak předložit konkrétní dohodu. Vzájemné veřejné osočování určitě nikomu ani na jedné straně nepomůže.

DOTAZ: Co je podle vás největším problémem Kladna? Martina Sirotková

ODPOVĚĎ: Jednoznačně zásadním problémem v době ekonomické krize bude financování města. Nečeká nás lehká doba. Vývoj hospodářských ukazatelů v České republice, ale i v ostatních státech ukazuje, že je nezbytné se připravit na mnohem obtížnější situaci, než jakou jsme si byli schopni připustit i v těch nejčernějších představách. Financování musí být jednak udržitelné, ale také transparentní. Do této doby Kladno vstupuje rekordně zadlužené. Obrovským problémem je také kontrola kvality zadaných investic. To je zdrojem velkého plýtvání veřejnými prostředky. V době ekonomické krize musí být rozpočet města sestaven tak, aby byl odolný a pokryl nezbytné potřeby občanů i investice zásadního významu. To jsou investice, bez kterých bude řádný chod města ohrožen nebo podstatně ztížen. Pro nás jsou takovými investicemi zejména nový Sítenský most a čistička odpadních vod. Přísaha také zajistí důslednou kontrolu způsobu zadávání veřejných zakázek a odstranění systému přidělování veřejných financí založený na protekci a konexích. Dále zavedeme funkční kontrolní systém úřadu, který bude spočívat ve zpětném hodnocení efektivity a kvality veřejných projektů, stejně tak i důsledné kontroly a hodnocení žadatelů o dotace.

DOTAZ: Dobrý den, pane Pepci, máte představu, kdy město vyřeší problematické ubytovny a jak to chcete řešit? Děkuji Jana

ODPOVĚĎ: My bychom počet ubytoven chtěli postupně redukovat. Je však třeba rozlišovat. Některé ubytovny jsou nezbytné, třeba pro dojíždějící zaměstnance. Ale nesmí se z nich stát skanzen a trvalé bydlení pro nepřizpůsobivé, a zejména hlídat migraci těchto lidí odjinud. Je prostě potřeba důsledná kontrola. Máme na to legislativu i příslušné orgány města, zejména městskou policii, je třeba spolupracovat Policií ČR, zejména cizineckou, v případě zahraničních dělníků, jen je třeba všech možností kontroly a případné represe důsledně využívat.

DOTAZ: Dobrý den, máte v plánu větší digitalizaci magistrátu? Je ve 21. století nutné platit složenkami či na pokladně? Bára

ODPOVĚĎ: Ano, jednoznačně. Máte naprostou pravdu, není to jen o složenkách, ale např. placení v autobusech, parkovací automaty a další věci. Na druhou stranu využívá Magistrát mnoho státních registrů a tma bude také zakopaný pes. Jsou nepropojené, nekompatibilní a tady se pravděpodobně brzkého zlepšení nedočkáme. Je to ale někdy také o přístupu úředníků, když mi právnička magistrátu na mojí žádost podle zákona 106 podanou datovou schránkou odpověděla tím, že mi poslala dopis, to také o něčem svědčí. Tam, kde to bude možné, se budeme snažit tyto věci modernizovat.

DOTAZ: Dobrý den, plánujete výstavbu dalších cyklostezek? Děkuji

ODPOVĚĎ: Jsem velký fanda cyklistiky a výstavbu dalších cyklostezek jednoznačně podporuji. Druhá věc ovšem je, zda v době krize bude mít Kladno dostatečné investiční prostředky. Pokud budu muset volit mezi zásadními infrastrukturními investicemi a cyklostezkou, zvolím raději například opravu silnic, chodníků, nebo novou čističku odpadních vod.

DOTAZ: Dobrý den, plánujete oživit Bažantnici a podobné přírodní atraktivity města? Děkuji

ODPOVĚĎ: Ano, nejen Bažantnici, ale i La park a jsou zde i další oblasti. Ale jak jsem již psal, v době krize musí být zejména zabezpečen základní chod města a investice zásadního významu pro jeho rozvoj. Takže to bude i o finančních možnostech, tedy i prioritách. Pro nás jsou takovými prioritami například výstavba nového Sítenského mostu a rekonstrukce a rozšíření čističky odpadních vod.