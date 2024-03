Vítejte u prvního dílu Podcastu Deníku speciál: Solární energie. Ve čtyřdílném speciálu bude vždy hostem odborník na problematiku solární energetiky a zároveň majitel úspěšné společnosti Česká síť, Ing. Jaroslav Rada. V prvním díle náš host hovořil hlavně energetické koncepci pro rodinné domy.

Jaroslav Rada: Nebál bych se dům odpojit od sítě a energii brát jen ze slunce | Video: Antonín Hříbal

Jak co nejlépe hospodařit s energií a jak v budoucnu ušetřit až 80 procent nákladů za energie? Jaká je životnost solárního panelu a proč orientace střechy na jih není podmínkou? Na to i mnoho dalšího odpovídal Jaroslav Rada, který už ve středu 13. března chystá v plzeňském Parkhotelu celodenní kongres s názvem Energo vize 2024.

Společnost Česká síť je na trhu už dvě desetiletí. O solární elektrárny se nyní stará tým pětadvaceti lidí a s ohledem na rostoucí zájem, se výhledově bude muset rozšiřovat o další pracovníky.

Ve čtyřdílném speciálu bude vždy hostem odborník na problematiku solární energetiky a zároveň majitel úspěšné společnosti Česká síť, Ing. Jaroslav Rada.

„Když se dneska rozhodnete, že od nás chcete koncepci pro rodinný dům, tak do měsíce máte hotovo. Pak už jsou to jen vlastně detaily v podobě papírování a vyřizování dotací, ale zákazník už dávno šetří,“ vysvětluje Jaroslav Rada.

A jak dlouho a za jakých podmínek budou solární panely na vašem domě v kondici? „Výrobci většinou uvádím, že během třiceti let může produktivita solárních panelů klesnout přibližně o dvacet procent. Já jsem se ale nyní dostal k datům o asi deseti elektrárnách, které fungují patnáct let a z těch dat vyplývá, že největší výrobu měly historicky předloni, takže podle těch dat vlastně výkon těch panelů neklesá. Třeba v Německu jsou ty nejstarší solární elektrárny už třeba 50 let a prakticky ta degradace toho výrobku není žádná,“ překvapuje Jaroslav Rada, majitel společnosti Česká síť.

Důležitá je ale i údržba panelů, hlavně v případě, že nejsou umístěné v takovém sklonu, aby je mohl déšť přirozeně omýval. Jižní strana prý v případě dobře navržené elektrárny není rozhodně základ. „Zásadní je proto vždy individuální přístup ke každé konkrétní domácnosti a ke každému konkrétnímu zákazníkovi,“ vyzdvihuje Rada.

Co přesně znamená pojem komunitní energetika? Kolik už tým kolem Jaroslava Rady postavil solárních elektráren? A jaká je budoucnost elektromobility? Poslechněte si v tomto podcastu. V dalším díle se podíváme na problematiku řešení energetiky pro bytové domy a přínos elektromobility na sídlištích.