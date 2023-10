Šestsetpadesát. Právě tolik klientů mají nyní v péči zdravotní sestry v terénu Městského ústavu sociálních služeb (MUSS), které každodenně dojíždějí po celém území Města Plzně. Z velké části se jedná o seniory, ale nejsou výjimkou ani mladiství klienti, třeba po úrazech, autonehodách nebo operacích. A jaká je náplň práce zdravotní sestry v terénu? O tom i mnohém dalším jsme si povídali s Jaroslavou Kaiserovou, vedoucí úseku pečovatelské a ošetřovatelské služby.

Pečovatelky | Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Paní Kaiserová, můžete popsat co jsou nejčastější úkony, které Vaše kolegyně v terénu vykonávají?

Ta škála je různá, vždy to záleží na indikaci lékaře nebo nemocnice a pochopitelně jedná se hlavně o aplikaci injekcí, odběry krve, kontroly teploty a měření tlaku. Přičemž péče je zařizována celoročně, tedy 365 dní v roce a v tom přestupném ještě o den více. (Usmívá se.)

Staráte se o přibližně šestsetpadesát klientů, kolik pracovnic máte a nepotřebujete nějaké posily?

Rozhodně ano. Pokud někdo znáte šikovnou sestru, bereme! Mělo by nás být 12 všeobecných sester + jedna vrchní sestra. To jsou sestřičky, které mají vzdělání jako všeobecná sestra, jedná se o naprosto samostatnou práci v terénu. V současné době nám chybí 4 zdravotní sestry.

Kdo se na takovou práci hodí nejvíce?

Každá z pracovnic musí umět dobře vyhodnotit danou situaci na místě u klienta. Rozhodnout, zda volat lékaře, rychlou nebo jestli to zvládne vyřešit sama. Pro nás je určitě nejlepší sestra z praxí z nemocnice, ale vítáme i bez praxe.

Jak je to s přesuny za Vašimi klienty? Musí mít zájemkyně o tuto práci řidičský průkaz?

Pokud má pracovnice řidičský průkaz, tak může jezdit služebním vozem, který vyjíždí z naší centrály na Klatovské třídě 777/90. Jinak tím, že naše působiště je „jen“ na území Města Plzně, mohou se na tuto pozici hlásit i „neřidiči“. Všude se lze dostat pomocí MHD, přičemž cestovné samozřejmě našim pracovnicím hradíme my.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální pracovník v tomto oboru?

Samostatnost, organizační schopnosti, empatii, spolehlivost, vstřícnost a ochotu učit se nové věci.

Jak vypadá klasický pracovní den u Vašich lidí?

Ráno při příchodu zaměstnanec převezme seznam klientů, kterým bude daný den poskytována zdravotní péče. Prvotně se zajišťují odběry krve, podávání léků, ranní injekce, aplikace inzulínu a dále se provádí například převazy, rehabilitace. Každá pracovnice si sama organizuje, posloupnost klientů v daný den. Po ukončení zadaných úkonů se vrací k nám na útvar, kde provede administrativní záznam do karty klienta a předá další informace vrchní sestře. Pak může jít domů. (Usmívá se.)

Co je podle Vás tou největší odměnou?

Určitě, když vidíme, že se klientův stav díky naší péči zlepšil a slova pochvaly od klientů nebo jejich rodiny. To zahřeje u srdce.

Každého pracovníka vždy potěší lidský přístup od nadřízených, a i případná možnost pomoci v každodenní práci. Jste v případ potřeby Vy ochotna na směnu, když někdo vypadne, vzít za něj a vyrazit z „tepla kanceláře“ do terénu za klienty?

Ano. Už jsem to i několikrát nabídla, ale zatím to naši pracovníci vždy zvládli pokrýt a té nabídky nevyužili. Jinak mé původní vzdělání je všeobecná sestra, takže bych se toho určitě nebála. Vlastně jsem takto sama začínala, takže vím, co tahle práce obnáší i jak je to hezké, když Vám zavolá rodina klienta a poděkuje nebo pochválí náš přístup k práci. To je vážně tou největší odměnou. Zároveň bych chtěla zaměstnancům i poděkovat za opravdu velice obětavé zvládnutí práce v posledních měsících, kdy je stav zaměstnanců tak žalostný.

Benefity:

5 týdnů dovolené

stabilizační odměny

jednosměnný provoz

samostatná organizace denního režimu

využití MHD hrazeno ze strany zaměstnavatele

příspěvek na penzijní pojištění

příspěvky z FKSP

Ozvěte se nám, sjednáme si s Vámi schůzku.



Personální oddělení MÚSS Plzeň

Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



Mgr. Šeflerová Jaroslava

Tel.: + 420 378 037 606; +420 724 148 997

e-mail: seflerova@plzen.eu

MÚSS Plzeň – volná pracovní místa