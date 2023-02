S lidmi pracuje více jak třicet let a poslední roky se věnuje také psycho-energetické terapii. Dokázala pomoci nespočtu klientů a další se na ni stále obrací a neváhají dorazit i z velké dálky.

Foto: archiv. Jaroslava Kratochvílová

Co vás vedlo k tomu, že jste se dostala až k této profesi?

Můj předchozí život, vztahy a následné zdravotní potíže. Tehdy jsem pochopila, že se musím přestat bát sama sebe a musím si v sobě udělat pořádek. Pokud chci život, jaký si přeji, musím sednout do jiného vlaku. Nejvíc mi v tom pomohla psychoterapie spojená s energoterapií. To mě pak navedlo k dalšímu studiu, kdy jsem absolvovala terapeutický výcvik akreditovaný MŠMT v Institutu transformační psychologie a také se stala certifikovaným koučem.

Se kterými problémy se na vás klienti obracejí nejčastěji?

Psycho-energetická terapie není jen o pomoci při psychických potížích. S její pomocí lze zmírnit nebo úplně odstranit i samotné potíže či nemoci nebo podpořit stávající léčbu. Ta škála je pestrá. Od bolestí různého charakteru, potíží s tlakem, kožních onemocnění, ženských problémů… Hlava má strašnou sílu! Myšlenky jsou v hlavě a emoce v těle. Známe to u dětí, které si v nepohodě stěžují, že je bolí bříško. Všechno v nás je provázané.

Můžete přiblížit, co vlastně obnáší terapie psycho-energetické transformace mysli?

Je to léčebná technika založená na podloženém faktu, že nelze oddělovat psychiku od těla a opačně. Energie je toho přirozenou součástí. Protože není vidět, opomíjíme ji, ale bez ní bychom nežili. Když přijdou potíže, chceme rychlé řešení a raději nadužíváme tablety, které účinkují jen pár hodin. Než abychom se zaměřili na příčinu, soustředíme se na důsledky.

Kdo jsou vaši klienti?

Ženy i muži bez rozdílu věku. Často slyším, že navštěvují opakovaně různé lékaře, dostanou recept nebo jdou v lepším případě na nějaká vyšetření, kde se objektivně nic nenajde, ale oni ty potíže vnímají. Další skupinou jsou ti, kteří chtějí převzít větší zodpovědnost za své zdraví. Jsou publikovány články, že by psychoterapie měla být první volbou u léčby úzkostných poruch. I léčba vysokého tlaku je v kombinaci s psychoterapií více účinná.

Nedávno mi klient po čtvrtém sezení oznámil, že může po x letech úplně vysadit léky na léčbu vysokého tlaku.

Jiná klientka se po dvou návštěvách zbavila letité nesnesitelné bolesti hlavy. Nazvala to kouzlem, ale tím kouzlem bylo najít příčinu a zbavit se s tím spojených emocí.

A právě v tom to spočívá, převzít zodpovědnost za sebe, nespoléhat se jen na zázraky medicíny. A takových lidí je stále víc. Dělají to přece pro sebe.

A nepřichází k vám pozdě?

Zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a uvědomění si toho nesouladu trvá u každého jinak dlouho. Svůj vliv tady hraje i výchova, společnost, strach nebo potlačování svých potřeb. Například dlouhodobá nespokojenost v osobním nebo v pracovním životě vede k přetěžování mysli a to se následně projeví na těle. Doběhne nás to. Buď ve formě bolesti nebo nemoci. Každá bolest nebo nemoc má svou příčinu.

Co považujete ve vztahu mezi vámi a klientem za nejdůležitější?

Absolutní diskrétnost a důvěru. Společně pak najdeme „spouštěč”, který daný stav vyvolal. To ostatní se nabaluje. Jsou to problémy často uložené hluboko v mysli. Potlačované, ale s obrovskou sílou. Ty skutečné emoce a pocity člověk sám před sebou neskryje. Zásadní je pevné rozhodnutí. Výsledky pak přesvědčí samy.

Je možné s vámi komunikovat i formou online?

Ne, potřebuji živý kontakt s klientem. Součástí terapie jsou i metody, které ho naučím. Aby na sebe nenechal působit negativní vlivy víc, než chce, byl vnitřně spokojený, měl sám sebe rád a byl zdravý. Neutíkal před sebou a nesnažil se být někým jiným.

Znáte recept na šťastnou mysl a šťastný život?

Troufám si říct, že ano. Lidé nelitují toho, co v životě udělali, ale naopak toho, co ve svém životě neudělali.

www.kratochvilovaj.cz