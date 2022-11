Na Střední průmyslové škole v Hranicích necestují jenom žáci, ale také učitelé na jazykové kurzy.

Foto: archiv SPŠ Hranice

Díky programu Erasmus+ vycestovalo v letošním roce v rámci projektu č. 2020-1-CZ01-KA101-077435 v období letních prázdnin a začátkem letošního školního roku celkem 11 učitelů Střední průmyslové školy na jazykové kurzy do Anglie, na Maltu, do Německa a do Skotska. 2týdenní jazykové kurzy v angličtině a němčině jsou určeny jak pro učitele cizích jazyků, tak pro učitele odborných předmětů, kteří chtějí cizí jazyk začlenit do své výuky.

Učitelé cizích jazyků si na kurzech zdokonalují metodiku výuky svého cizího jazyka, zatím co učitelé odborných předmětů si nejen zdokonalují cizí jazyk, ale si prohlubují jeho odbornou úroveň prostřednictvím metody CLIL. Metoda CLIL je zaměřena na používání cizího jazyka v odborných předmětech.

Všichni kolegové, kteří vycestovali na zahraniční jazykové kurzy se poprali nejen se samotným jazykem, ale ve volném čase se také účastnili sociálních programů pořádaných jednotlivými jazykovými školami. Poznávali historii a kulturu navštívených zemí, místní obyvatele, navazovali nová přátelství s dalšími účastníky kurzů a při tom procvičovali své jazykové znalosti.

Zdroj: archiv SPŠ Hranice

Za koordinátorky

Ing. Lenka Kandlerová