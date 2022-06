Šetříte dětem něco do začátku? Kde a kolik, aby to dávalo smysl, poradí F. Louženský z investiční platformy Portu.

Foto: Envato.com

Při investování pro děti je velmi důležitou složkou čas a investiční horizont v případě nově narozeného potomka celých 18 let. Budete se divit, ale už při investici 1 000 Kč měsíčně můžete děti vypustit z rodinného hnízda s několika stovkami tisíc na účtu.

Na byt nebo na studia, většina rodičů přemýšlí už při narození, jak svým dětem usnadnit vstup do dospělosti. Nepodaří se to ale se stavebním spořením nebo spořicím účtem. Spoření je sice velmi bezpečný způsob ukládání financí, ale aby se peníze efektivněji zhodnocovaly a z většiny vyvažovaly míru inflace, je třeba je investovat. A i zde je třeba vybírat – například aktivně řízené podílové fondy obvykle nedokážou překonat výnos trhu jako celku a zahrnují i velké množství poplatků.

Ideální formou investování pro děti jsou tedy pasivně řízené fondy, kdy se manažeři nesnaží vybrat vhodné akcie, ale kopírují nějaký předem zvolený index (například americký S&P 500). Tyto fondy jsou díky své oblíbenosti oproti aktivně řízeným fondům také velmi levné a z dlouhodobého hlediska výnosnější.

Než dítě dospěje, máte dlouhých 18 let, proto je vhodné zvolit i vyšší rizikovost investice. Nenechte se ale zviklat nárazovými výkyvy trhu, nejlépe se na takový účet dívat jednou ročně. Z historických dat vyplývá, že potenciál zhodnocení je vysoký.

Různé varianty vkladů, rizikovostí a délky investování můžete předem nasimulovat na kalkulačce Portu. Máte tisícovku měsíčně? Za 18 let a při nejvyšší rizikovosti je možné dětem v dospělosti předat 527 tis. korun. A to při neutrálním scénáři, v tom optimistickém to může být i více než 1,2 mil. korun. Jste ochotni posílat každý měsíc 3000? Při neutrálním scénáři vývoje může být na dětském účtu i více než 1,5 mil. korun a v případě optimistického scénáře i přes 3,5 mil. korun.

A ani čerstvě dospělý nemusí nutně peníze z dětského účtu vybírat. Účet plynule přejde na běžný dospělý a zbývá jen rozhodnout se, zda investovat stejné částky jako rodiče, anebo nechat takto nastřádanou částku pracovat a dále růst.

