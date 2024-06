Michal Mládek, licenční partner McDonald’s, působí pod zlatými oblouky již třicet dva let, v roli franšízanta letos oslavil čtvrtstoletí. Shodou okolností je to stejná doba, po kterou společnost u nás organizuje žákovský fotbalový turnaj McDonald’s Cup, jehož je podporovatelem a členem organizačního výboru. Pomyslně tedy oba, dnes už tradiční událost a franšízant působící v několika jihočeských městech, slaví jubileum.

Foto: M RESTAURANT s.r.o.

Stejně jako turnaj tak i Michal Mládek ušel za tu dobu dlouhou cestu. „Ve společnosti působím již déle než 32 let, ale právě letos je to 25 let, co jsem převzal svou první restauraci. Vlastně jsme tak s turnajem vyrůstali spolu,“ usmívá se. Do dnešního dne má restaurací 10, 7 z nich provozuje na jihu Čech, zbylé 3 v Praze. Díky tomu zaměstnává téměř 750 lidí z regionu. „U nás je to o práci s lidmi. Je skvělé, že dáváme příležitost tolika z nich. Někteří u nás sbírají první zkušenosti, jiní tu úspěšně budují svou kariéru. Je hezké vidět, jak každý z nich roste,“ říká. A je to právě on, kdo má ve svém týmu jako vůbec první u nás paraplegika. „Jiří Ščasný je prvním absolventem kurzu pro vedení směny jako vozíčkář,“ potvrzuje. Spolupracuje také s místní organizací Arpida, centrem pro rehabilitace osob se zdravotním postižením, které hendikepovaným pomáhá se začleňováním do běžného života. I to potvrzuje směr, který se McDonald’s snaží podporovat – dává rovné příležitosti všem zájemcům o práci. Ale není to jen o tom.

Michal Mládek, licenční partner McDonald’sZdroj: M RESTAURANT s.r.o.

Vracet to regionu

Podpora místního dění je něco, čemu Michal Mládek věnuje hodně pozornosti, právě ta je pro něj velmi důležitá. „Myslím si, že finance, které se v místě podnikání vydělají, je třeba do regionu zase vracet zpět, a tím pomáhat jeho rozvoji. O to víc jsem rád, že podobnou strategií se řídí i celý McDonald’s,“ říká Mládek. Dlouhodobě podporuje hlavně Dům Ronalda McDonalda pro rodiny vážně nemocných dětí a kromě už zmíněné Arpidy i řadu dalších lokálních projektů a subjektů. Těmi jsou třeba Centrum ROSKA, nechybí ale ani sportovní organizace. Dlouhodobě pomáhá největším jihočeským klubům jako je volejbalový Jihostroj, HC Motor České Budějovice, jachtařským závodům na Lipně, byl partnerem badmintonového mistrovství republiky. A nesmíme zapomenout ani na místní fotbalové kluby, vždyť mnoho z jejich hráčů prošlo již tolik zmiňovaným McDonald’s Cupem. „Je toho hodně. Jak na úrovni kraje a zdejších měst, ale i celorepublikových projektů spojených s McDonald’s. Ale mě to jednoduše dává smysl,“ uzavírá Michal Mládek.