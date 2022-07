Ceny nemovitostí několik let po sobě rostly po celé republice dvouciferným tempem a v posledních měsících se přidal i strmý růst úrokových sazeb. Výsledkem je, že vlastní bydlení se stává pro velkou část populace nedostupným. Je řešením koupě staršího bytu?

Foto: pexels.cz

Obezřetnost je před podepsáním kupní smlouvy na místě

I starší nemovitost může nabídnout vysoký komfort. Na trhu se přitom nacházejí nemovitosti, které jsou ve srovnání s novými projekty cenově mnohem zajímavější. Na rozdíl od novostaveb ale starší byty skrývají spoustu nástrah, které se před vámi prodávající může snažit ukrýt – nebo o nich ani neví. Mluvíme například o starých odpadech, které mohou být ještě litinové a v nejbližších letech vás tak bude čekat nepříjemná práce v podobě jejich nahrazení za moderní HT trubky.

Něco podobného se může odehrávat i u elektřiny. Pokud jsou rozvody staré desítky let a jsou dokonce realizovány tzv. v hliníku, ještě před nastěhováním by bylo vhodné je kompletně vyměnit za měděné.

Stejně bychom mohli pokračovat s vodou (výměna starého rezavějícího potrubí za nové měděné či plastové).

To jsou ve srovnání s běžnou údržbou při nastěhování do dříve již obývaného bytu, jako je výmalba a drobné povrchové opravy, mnohem náročnější úkony – jak časově, tak finančně, tak psychicky.

Řadíte se mezi zručné kutily? Pak dává starší byt smysl

Jste-li ale zruční a disponujete potřebným časem a elánem, starší byt v horším stavu, který si svépomocí opravíte, je skvělou volbou. Ušetříte za nájem pracovníků a ve výsledku tedy můžete ve srovnání s novostavbou ušetřit i statisíce korun. Výsledný byt po rekonstrukci přitom může dosahovat obdobných kvalit (nebo dokonce vyšších, protože ne o všech novostavbách můžeme hovořit jako o kvalitních).

Právě koupě staršího bytu v horším stavu v menších městech je v současné době jednou z cest, jak celkové výdaje snížit a dosáhnout i v dnešní době na smysluplný hypoteční úvěr. Pokud navíc máte určité úspory a hypotéka tak bude krýt například jen polovinu celého výdaje, dosáhnete na ni s průměrnými příjmy snadno a měsíční splátka pro vás nebude likvidační.

Důkladně zkoumejte každý detail

Přesto vždy platí, že byste měli být při prohlídce nemovitosti opravdu obezřetní. Nebojte se zeptat na cokoliv – žádnou otázku by ve vás neměl udržet ostych z toho, že budete vypadat trapně. Investice do nemovitosti patří mezi nejdůležitější kroky v životě a každý správný prodejce i realitní makléř by pro vaši otázku měl mít plné pochopení. Nedělejte si ostatně iluze o tom, že jiní kupující pokládají jen otázky inteligentní.

I pokud naleznete vzájemné sympatie – ať už k bytu, nebo k protistraně –, přistupujte ke koupi vždy čistě racionálně. Analyzujte, zda byt splňuje vaše představy a kritéria, která jste si předem vytyčili. A pokud něco nesedí, raději hledejte dál. Doba zvýšenému riziku nepřeje.