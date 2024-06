Nepeče se, nevaří se, ale je zdravá a chutná.

Tsampa čistá a tsampa s příchutí meruňka a mandle | Foto: MOST ProTibet, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost MOST ProTibet vtrhla na trh se světle hnědou sypkovinou lehce oříškové chutě. Potravina konzistence mouky se nazývá tsampa a cílenou tsampaní si zajišťuje distribuci mezi dospělé, ale i děti!

Pro zlepšení chuti a zvýšení zájmu konzumentů začal tento český výrobce tsampu míchat s různými ingrediencemi (čokoláda, oříšky, lyofilizované ovoce apod.). Výsledek se brzo dostavil. Děti ujíždějí hlavně na variantě s čokoládou bez přidaného cukru, ale jsou v nemalé míře schopné konzumovat i další tři směsky. Dospělí se nemůžou dočkat své denní dávky tsampy s jablky a skořicí nebo jahodami a banánem. Určitá část populace propadla tsampě s mandlemi a meruňkami.

Lívanečky s vanilkovým krémemZdroj: MOST ProTibet, o. p. s.

Neziskovka spustila na uvedené produkty nenápadnou tsampaň, ovšem s dalekosáhlými následky. Tsampa se vyrábí z praženého a mletého bio-ječmene. To znamená, že se nemusí tepelně upravovat, oproti bílému pečivu je zdravější a pozvolna uvolňuje energii do těla. Rafinované jsou taky způsoby použití tsampy – rychlé nasypání do vody, mléka či čaje (tj. tekutiny teplé či studené), konzumovat lze i s bílým jogurtem či ve formě smoothie.

Rychlá kaše bez vařeníZdroj: MOST ProTibet, o. p. s.

Recepty donedávna předávané zasvěcenci neoficiálními kanály vtrhly na elektronickou dálnici pod názvem www.tsampapema.cz. Výrobci tak dávají nepokrytě najevo spojení s buddhistickým lámou Pemou z údolí Spiti blízko tibetských hranic, který recept na tsampu doladil.

Tsampa v HimálajiZdroj: MOST ProTibet, o. p. s.

Je neuvěřitelné, že si tisíciletá tibetská receptura (byť přizpůsobena českým chuťovým pohárkům) našla cestu i na tuzemský trh. Zřejmě v tom sehrály roli příznivý vliv produktu na zdraví, možnost rychlé přípravy a v neposlední řadě letní sleva do konce měsíce června ve výši 20 %.

Zájemci si nákupem zajistí snadné a pestré snídaně v čase dovolených – ve stanu, na chatě, u moře. Zároveň můžou pořídit fotografie do prázdninové soutěže „Tsampa na cestách“, kterou pořádá MOST ProTibet na svém Facebooku.

Kuličky z tsampy, chuť, která vydržíZdroj: MOST ProTibet, o. p. s.

Více se o tsampě a činnosti MOST ProTibet se dovíte na www.protibet.cz