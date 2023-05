Do druhé dekády své existence vstupuje Český běh žen Ostrava. Jeho jedenáctý ročník se bude konat už 3. června, kdy se na start závodu tradičně postaví tisíce převážně amatérských sportovkyň. Organizátoři letos chystají několik drobných změn.

Foto: Zadavatel inzerce

„Smysl, tratě i doprovodný program zůstávají. Letos ale máme pro všechny běžkyně v cíli nové originální medaile. Inspirované jsou mandalami a věřím, že si je účastnice rády nechají na památku nebo třeba pověsí na batoh,“ říká organizátorka závodu Šárka Mokrá za SSK Vítkovice. Motiv mandal se promítne i do výtvarného pojetí závodního trička. „Z ekonomických důvodů ho ale tentokrát nemůžeme automaticky dát každé běžkyni do startovního balíčku. Chtěli jsme udržet přijatelnou výši startovného, která je u jednotlivkyň 444 korun, pokud se dámy zaregistrují do 20. května,“ doplňuje Šárka Mokrá. I tak ale na sportovkyně čeká mnoho dárků od partnerů akce a velmi bohatá tombola, ve které může získat hodnotný dárek každá dáma se startovním číslem. Kvalitní funkční triko s originálním motivem si mohou účastnice akce dokoupit za 500 korun.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Důležité je, že se organizátorům podařilo vyjednat na akci skvělou slovenskou stand-up komičku Simonu Salátovou. „Simona s námi bude celý den, tedy od prvního startovní výstřelu až po předání posledního dárku v tombole. Ženy na startu tak čeká ke všem radostem navíc jedna velká stand-up show,“ doplňuje šéf pořadatelského SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek. Chybět ale samozřejmě nebudou ani Jakub Kohák a Michal Dusík.

„Po deseti letech Českého běhu žen stále trochu hodnotíme. I přes nejistou situaci v posledních letech kvůli covidu pokračujeme s chutí a radostí. Motivují nás příběhy, které jsou se závodem spojené. Například příběh letošního roku paní Karin S. Poukaz dostala k Vánocům, a přestože měla pár kilo navíc, šla do toho. Vloni se postavila na start běhu na pět kilometrů a dnes říká, že díky dárku své sestry - startovnému na Český běh žen Ostrava - změnila svůj život a zhubla celkově 25 kilogramů. A je naprosto úžasné, že natrénovala a zvládla i půlmaraton,“ dodává Oldřich Zvolánek.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Na jednotlivých tratích a kategoriích se letos nic nemění. Na start se postaví závodnice jednotlivě i jako týmy. Trasy měří 2,5, 5 a 10 kilometrů. Ženy a dívky si mohou užít i chůzi s Nordic Walking holemi na 2,5 kilometru. Na trať mohou vyrazit také kočárky i invalidní vozíky a svůj závod mají i děti. Český běh žen Ostrava je určen sportovkyním všech výkonnostních kategorií, ale dokonce i těm dámám, které se za sportovkyně zcela nepovažují a mají prostě jen chuť začít.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Prezentace závodnic začne zcela výjimečně už v úterý 30. května v obchodním centru Forum Nová Karolina. Otevřena bude denně od 15 do 19 hodin. Závodnice mohou spojit vyzvednutí startovního čísla třeba s nákupem a vyhnout se tak čekání ve frontě v den závodu.

Prvním závodem podle propozic je NordicWalking na 2,5 kilometru, který odstartuje po warm-up v 9.30 hodin. Vyhlášení výsledků plánují organizátoři na 15.30 hodin. Následovat bude losování tomboly a závěrečná afterparty. V rámci doprovodného programu si děti mohou užít zábavu v kreativních dílnách, na trampolínách, skákacím hradu, čeká je také mnoho dalšího. Pro závodnice bude na místě zajištěno i hlídání dětí.

Český běh žen je městský silniční běh. Na trasách v centru Ostravy se koná od roku 2013. Hlavním organizátorem je SSK Vítkovice. Akce se koná za podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Hlavními partnery jsou Forum Nová Karolina a síť drogerií DM.

www.ceskybehzen.cz