Jedinečná česká výroba cestující do světa německým dodavatelem AZ INTEC rozšiřuje, nabírá a mění tvar.

AZ – Pokorny, výroba nejen ocelových trubek | Foto: AZ – Pokorny, s.r.o.,

Díky know-how, pracovitosti a spolehlivosti zaměstnanců se výroba v Čermákovicích rozšiřuje. Nabízí se další možnosti a další kariéra pro lidi z okolí a to se stále stejným standardem a 100% kvalitou. A kdo, co je AZ-Pokorny, s.r.o.?

Jsou českými výrobci armatur a potrubí pro rozvody kapalin, topných plynů, průmyslových plynů, medicinálních plynů a pro ochranu dýchacích cest. A nejen to, věnují se i dalším výrobkům z nerezové oceli a to armatur, flexibilních hadic, armatur a koncovek. Výroba sahá od široké škály standardních produktů až po vyloženě speciální výrobky pro průmyslové partnery. Výrobní haly a administrativní budova, která před 26 ti lety byla Jednotou, zaměstnanci a i výrobky stále drží stejný tok práce a kvality a to i přes období Covidu a nyní, v období války. Ba naopak firmu, po tolika letech, čeká změna a rozšíření.

V závodech v Německu a České republice vyvíjí, vyrábí a testují výrobky pro mnoho významných nadnárodních společností. Úspěšné výrobky jsou zde vyráběny v ideálních podmínkách zkušenými, kvalifikovanými zaměstnanci, které si hýčkají a kteří, díky školení a zaučování, se stanou mistry tohoto oboru. Svou pozornost soustředí, mimo jiné, i na vývoj a konstrukci výrobků, na zakázku od jednotlivých kusů až po kompletní řešení.

Majitelem AZ-Pokorny, s.r.o. je Dirk Zimmermann, pod jehož křídly dále rostou a rozšiřují se. Jeho rodiče Anna a Klaus Zimmermann v roce 1979 celou tuto inovativní skupinu AZ odstartovali.

Výrobky AZ-Pokorny, s.r.o. které jsou dále distribuovány AZ INTEC, pojí svět dohromady. Chladí v kanadském zimním stadionu, pohání lodě po oceánech, trubky vedou pitnou vodu a i jiná média po Evropě a hadičky jsou záchranou před vytopením v kuchyních a koupelnách.

