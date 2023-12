Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín je zaměřena ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem typu H na oblast strojírenství (Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů), stavebnictví (Zedník, Instalatér) a lodní dopravy, kdy pro obor 23-65-H/02 Lodník je jedinečná v ČR.

Foto: SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín

Škola je zároveň i speciálním školským zařízením, jehož některé obory vzdělání (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zednické práce a Malířské a natěračské práce) jsou přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E, soustředěnými na jednom místě. Nabízíme také dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Existuje zde tedy vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně jejich speciálních potřeb.

Všechny vyučované obory vzdělání typu H jsou obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. Škole se podařilo propojit odbornou praxi žáků se zaměstnavateli do té míry, že všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy a poskytují žákům významné benefity. Přímo ve škole proběhne každý rok průměrně 15 výukových prezentací firem a naši žáci absolvují celou řadu exkurzí do jejich provozů a na veletrhy. Intenzivně spolupracujeme s více než 40 firmami různé velikosti a je tak zajištěno, že všichni naši absolventi najdou uplatnění na trhu práce. ČŠI označila tuto spolupráci se zaměstnavateli jako velmi silnou stránku školy. Naši absolventi se nezařadí do evidence úřadu práce a to je nesmírně pozitivní fakt.

Účastníme se také každoročně mnoha prestižních odborných soutěží. Strojírenské obory a obor Instalatér patří stabilně mezi nejlepší v Ústeckém kraji a škola už má v průběhu let mnoho vítězů celostátních kol. Jedinečný obor vzdělání 23-65-H/02 Lodník je jediný obor v ČR, který má srovnaný svůj ŠVP s evropskými požadavky a na základě evropského auditu má od konce roku 2015 uznánu kavalifikaci „Matrose“ i pro Rýn automaticky.

Máme také zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží nejen žákům, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům, a také rodičům (školní psycholog, 2 sociální pedagogové, 2 výchovní poradci, metodik prevence) a podařilo se nám snížit v uplynulém roce předčasné odchody na polovinu.

