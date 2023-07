V sobotu 8. 7. se v rámci festivalu Slovácké léto představí více než 50 pečlivě vybraných tvůrců.

Jedinečné designové trhy MINT Market | Foto: MINT Market/archiv

Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, kteří se zkouší postavit na vlastní nohy – to je MINT Market. V sobotu 8. července se poprvé představí v Uherském Hradišti, a to v rámci festivalu Slovácké léto. V Jezuitské zahradě se představí více než 50 pečlivě vybraných českých a slovenských tvůrců. Tak zapomeňte na nákupní centra a přijďte si pořídit originální kousky přímo od jejich autorů, a to v příjemné atmosféře a na čerstvém vzduchu. Dorazit můžete kdykoliv od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma, bez bariér a vítání jsou také vaši čtyřnozí miláčci. Seznam prodejců, aktuality a bližší informace najdete na webu. Sledujte také Facebookovou událost a Instagram.

Za MINT Marketem stojí parta lidí, kteří pořádají úspěšné designové trhy už od roku 2010 a jako jediní vozí moderní a udržitelné zboží v rámci svých akcí po celé České republice. To, co začalo jako nápad pár nadšenců, kteří chtěli vytvořit pro sebe a své kamarády místo, kde budou moct prodávat vlastní značky, je v současné době alternativa nákupním centrům a platforma sdružující více než 1200 kreativců a malých firem pořádající pravidelné akce ve dvou desítkách měst. Trhy jsou známé svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým výběrem fair-trade, eko, bio, zerowaste nebo upcycled výrobků. "Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu," dodává principálka Lenka Šašková. V roce 2022 proběhlo 57 prodejních dní v rámci 38 MINT Marketů. Celkem se za 13 let existence uskutečnilo už více než 300 akcí, které navštívilo přes 1 200 000 návštěvníků.