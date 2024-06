Festival, který nemá v Evropě obdoby, zavede diváky na starou poštu, do zámecké zahrady, na staročeskou náves i na loď.

Foto: Lucie Urbanová

Zažít divadelní představení na místě, na kterém by jej člověk nečekal - to přináší divadelní festival Jižní Svéráz, který začal před pár týdny. Prvním představením festivalu byla Jihočeská odysea Malého divadla. Projekt, který diváky proměnil v námořníky vracející se na rodnou Ithaku, na své palubě přepravil již 300 pasažérů. Na vlny Vltavy se loď, která návštěvníky přenese do řeckých bájí, vrátí opět v září.

Další zastávkou festivalu je Rožmberská noc v podání opery Jihočeského divadla. Letní sezónu na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, která je také součástí tohoto výjimečného festivalu otevře činoherní premiéra podle románu Jane Austenové Rozum a cit v režii Martiny Schlegelové.

Divadlo Continuo creditZdroj: Michal Hančovský

Jižní Svéráz dále nabídne letní podvečer na holašovické návsi ve společnosti Prodané nevěsty, improvizační skupinu My kluci, co spolu chodíme, která na své Hostině nasytí i ty nejnáročnější gurmány či únikovou hru Záhada zmizelého sudomyče.

Nultý ročník festivalu se u veřejnosti setkal s vřelým přijetím, což se odrazilo i na prodejnosti festivalových představení. Zájemci o nevšední zážitky mají ale stále možnost zakoupit vstupenky na celý festival a využít festivalový pas. Vyrazit mohou například i na taneční divadlo inspirované detaily z obrazů a kreseb Egona Schieleho Egon Schiele - Autoportét v režii dua SKUTR a choreografii Jana Kodeta, které na konci července uvede Jihočeské divadlo na Otáčivém hledišti.

Divaldo Continuo creditZdroj: Michal Hančovský

Vstupenky lze zakoupit i na unikátní projekt Divadla Continuo, které se v srpnu přestěhuje do prostor bývalé pošty v Českých Budějovicích. Tyto prostory samy o sobě napsaly scénář k představení Zatím, do té doby, navždy. Budovou léta procházely osudy stovek a tisíců lidí, které jsou zapsané do slov, vět a dopisů. Inscenaci doplní i útržky dopisů Franze Kafky a dalších známých osobností i anonymní pisatelé.

Festival, který se bude konat jednou za dva roky, sbírá u návštěvníků kladné ohlasy. Letošní nultý ročník festivalu končí 29. září. Veškeré informace zájemci najdou na www.jiznisveraz.cz.