Divadelní site–specific festival Jižní Svéráz zve návštěvníky do zámecké zahrady i na bývalou poštu.

Jana Pelcová | Foto: Jihočeské divadlo, příspěvková organizace

Nový divadelní site-specific festival Jižní Svéráz slibuje tajemnou atmosféru neobvyklých míst, kromě toho ale můžete zažít velmi nečekaná setkání! Rádi byste vstoupili za zrcadlo světa expresionistického malíře Egona Schieleho? Chtěli byste nahlédnout pod ruce píšícího génia Franze Kafky? Během Jižního Svérázu je můžete oba potkat!

Na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově předvede baletní soubor Jihočeského divadla nadžánrové představení Egon Schiele – Autoportrét, u kterého se tají dech.

A téměř současně se v budově bývalé pošty v Nádražní ulici v Českých Budějovicích odehraje nový site-specific projekt Divadla Continuo s názvem ZATÍM, DO TÉ DOBY, NAVŽDY.

Egon nebo Franz?

Ústředním tématem tanečně výtvarné inscenace je tvorba a život expresionistického génia Egona Schieleho. „Rozhodně musím začít výjimečnou choreografií Jana Kodeta a souborem všech tanečníků, kterým moderní tanec padne jako ulitý. Atmosférou místa, kde Schiele nalezl svůj výtvarný jazyk. Ta inscenace má svou magickou atmosféru, která vtahuje. I díky mimořádným kostýmům, scénografii a hudbě,“ komentuje za režisérské duo Lukáš Trpišovský. Zvučná jména zaznívají v celém inscenačním týmu: hudba Petr Kaláb, scénografie Martin Chocholoušek, světelný design Karel Šimek, kostýmy Simona Rybáková.

ZATÍM, DO TÉ DOBY NAVŽDY – to je unikátní projekt Divadla Continuo, kterému scénář napsal částečně prostor, ve kterém se odehrává. Projekt, který promění budovu bývalé pošty v Českých Budějovicích na prvních deset srpnových dní na divadlo, do kterého tvůrci pozvou diváky, aby ve zcela netradičním divadelním formátu zažili večer plný překvapení, nečekaných setkání, výtvarné a divadelní poezie. Budovou léta procházely osudy stovek a tisíců lidí, které jsou zapsané do slov, vět a dopisů. V rámci projektu se divák stane přímým svědkem kroniky každodennosti inspirované fragmenty korespondence lidí úplně neznámých, ale i osobností jako Franz Kafka nebo Václav Havel.

Zdroj: Jihočeské divadlo, příspěvková organizace

Nemůžete si vybrat?

Při koupi vstupenky na „Divadlo Continuo: Zatím, do té doby, navždy" dostanete na email unikátní kód s 50% slevou na Otáčivé hlediště na inscenaci Egon Schiele - Autoportrét. Akce probíhá na pokladně Jihočeského divadla i při zakoupení online. Vztahuje se i na diváky, kteří vstupenku na Divadlo Continuo již zakoupili.

Více na www.jiznisveraz.cz