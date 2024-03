Městské muzeum v Železném Brodě otevřelo novou stálou expozici, která představuje unikátní fenomény zdejší sklářské tvorby – od malých figurek po monumentální skleněné plastiky od světoznámé dvojice Libenský a Brychtová. V muzeu tak na vás čeká nevšední zážitek, který navíc můžete dopřát i vašim dětem!

Foto: Městské muzeum v Železném Brodě

Expozice skla se nachází na náměstí 3. května v budově, která už na první pohled zaujme svou neobvyklou podobou, kdy je do funkcionalistické budovy včleněno průčelí historické roubené chalupy, která připomíná původní vzhled železnobrodského náměstí.

Nová sklářská expozice je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce, která probíhala v roce 2023 a byla financována z tzv. Norských fondů. Díky jejímu netradičnímu pojetí, které je postaveno především na hře světla, si budete moci vychutnat nevšední zážitek. Světlo prosvětluje exponáty doslova ze všech stran.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

Světlo hraje roli i v sále, který je věnován dílům světoznámé dvojice sklářských výtvarníků Libenský-Brychtová, která realizovala svá odvážná umělecká díla právě v Železném Brodě. Zde hraje roli měkké rozptýlené světlo, ve kterém krása skleněných soch vynikne nejlépe.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

Nově je v muzeu k vidění i expozice figurek, která vám zaručeně vykouzlí úsměv na tvářích. Uvidíte figurky hutní, vinuté, foukané a potkáte nejen pohádkové postavičky a zvířata, ale i fantazijní bytosti. Svět železnobrodských skleněných figurek zkrátka přináší nic než radost.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

Muzeum nezapomíná ani na malé návštěvníky, pro které přichystalo interaktivní hru s postavičkou Zrnka písku. Dětem je také vyhrazena celá jedna místnost, ve které se nachází úžasná obří kuličkodráha, od které se leckdy nedokáží odtrhnout ani dospělí. Když se to vašim ratolestem přeci jen podaří, mohou zde strávit čas navlékáním pestrobarevných korálků nebo skládáním krystalů z papíru.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

V muzeu se konají i krátkodobé výstavy. V současné době jsou zde vystavena umělecká díla ze sklářského symposia nazvaného Letní sklářská dílna (LSD), které probíhá každý rok v září.

Součástí muzea je také prodejna, která nabízí mnoho skleněných suvenýrů, od šperků přes užitné sklo po designové předměty. Nechybí ani publikace, pohlednice a různé drobnosti. Veškerý sortiment prodejny pochází výhradně od lokálních výrobců skla.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

Třešničkou na dortu vaší návštěvy může být dobrá káva, kterou si můžete v muzeu zakoupit a vypít si ji třeba na nově zpřístupněné terase v průčelí budovy.

Na Bělišti se zastavil čas

Městské muzeum spravuje dvě expozice. Vedle Sklářské expozice v hlavní budově na náměstí je to ještě Národopisná expozice, kterou naleznete v roubeném stavení zvaném „Běliště“. To není od náměstí nijak daleko, a přesto se zdá, že se na Bělišti zastavil čas. Expozice vás doslova přenese do dob našich předků a představí vám předměty denní potřeby, malovaný nábytek i dobové oděvy.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

V prostorách půdy se pak nachází historické modely roubených chalup z náměstí Železného Brodu, díky kterým získáte jasnou představu, jak vypadalo běžné malé město ještě před nějakými 150 lety. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí je na Bělišti funkční flašinet z roku 1874, který dodnes často vyhrává. Vaše další kroky mohou z Běliště vést do přilehlé památkové zóny plné roubených domů, zvané Trávníky, kde vás duch malebné minulosti jen tak neopustí.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě

www.muzeumzb.cz

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě