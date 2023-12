Vybrat jedinečný dárek na Vánoce pro naše blízké může být někdy oříšek. Malá soška slůněte určitě udělá radost, ale co tak být tentokrát více originální a darovat na Vánoce zážitek, na který vaši blízcí opravdu nezapomenou?

Ideálním dárkem pod stromeček může být zážitek pod hlavičkou Pink Skyvan. | Foto: Pink Skyvan

Pro odvážné dobrodruhy a romantiky to může být plavba balonem, a koho baví letadla, tak tomu dopřejte pohled na rodný kraj z ptačí perspektivy z malého letadla Cessna. Je to pořád ale málo adrenalinu? V tom případě volný pád při tandemovém seskoku vám zaručeně vlije adrenalin do žil!

Ideálním dárkem pod stromeček může být zážitek pod hlavičkou Pink Skyvan.Zdroj: Pink Skyvan

Při plavbě balonem najdete nový způsob objevování krajiny. V tichu a volnosti se necháte unášet větrem a pozorujete všechna skrytá místa, která ze země nejsou vidět. Není to jen potěšení pro oči, ale taky pro naši duši. Nadhled, svoboda a odevzdání se. Je to vzrušující dobrodružství, které spojuje krásu přírody a romantickou atmosféru.

Ideálním dárkem pod stromeček může být zážitek pod hlavičkou Pink Skyvan.Zdroj: Pink Skyvan

Jako ptáci vzlétnete ze země v malém letadle Cessna a pozorujete krajinu ptačí perspektivou. Lesy, cesty a váš dům, všechno je tak malinké. Z výšky několika set metrů se díváte na naši krajinu a obdivujete její krásu. Třeba najdete i kouty, které jsou vám dosud neznámé, nebo vás překvapí pohled na místa, která již máte prozkoumána ze země. Vidět seshora mozaiku barev, kterou tvoří příroda, je nádherné.

Adrenalinem naplněný každý kousek těla, to je stručný popis tandemového seskoku. Adrenalin postupně narůstá, když vás tandem pilot připravuje do postroje, a roste dál, když jdete společně k letadlu. Pohled na svět pod vámi z letadla Skyvan vám přinese trochu klid na těle, a pak přijde ta chvíle, kdy se rozsvítí zelené světýlko a dveře se otevírají. Je čas udělat hluboký nádech a být připraven si vše vychutnat! „Měj otevřený oči, až vyskočíme, ať vidíš letadlo zespoda!“ zahlásí tandem pilot. Vyskočíte, nabíráte rychlost téměř až 200 km/h, a to je opravdu zážitek, který vám zůstane v mysli a vzpomínkách trvale. Pákrát si obkroužíte letiště, dokonce si i zkusíte řídit padák, hladce přistanete a budete si to chtít zopakovat!

Ideálním dárkem pod stromeček může být zážitek pod hlavičkou Pink Skyvan.Zdroj: Pink Skyvan

Způsobů, jak se na svět podívat z nebe, je několik, a každý vám přineše ještě i svůj jedinečný pocit navíc.

Už víte, kterým odbarujete své blízké nebo i sebe?

Na našich webových stránkách www.pinkskyvan.cz/eshop najdete celou naši nabídku zážitků. Pokud budete chtít více informací, rádi s vámi vše probereme.

My, team Pink Skyvan, milujeme pohled z nebes a je nám potěšením vám tento zážitek zprostředkovávat.

Jste u nás srdečně vítáni a těšíme se na vás!

Team Pink Skyvan