V našem městě a okolí je bezpočet turisticky zajímavých míst či cílů, jejichž koncentrace je opravu unikátní, přijměte pozvání k nám a sami se přesvědčíte.

Město Slatiňany se nachází na úpatí Železných hor, 4 km od Chrudimě, rozprostírá se na obou březích řeky Chrudimky a díky památkám i okolní přírodě patří k vyhledávaným a oblíbeným cílům výletníků.

Zveme vás na prohlídku zámku se zámeckou zahradou, jejíž součástí jsou drobné stavby, jezírko, altán, tenisový kurt, dětské hřiště a domácí hospodářství, krásné roubené domečky, kde se dříve princové a princezny učili hospodařit.

Zdroj: archiv města Slatiňany Zdroj: TO Chrudimsko-HlineckoSoučástí sousedního zámeckého parku jsou budovy hřebčína, kde se chová plemeno starokladrubského vraníka, jediné živoucí plemeno zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Je možné navštívit s průvodcem stáje, pasoucí se stáda lze spatřit na okolních pastvinách a po dohodě je možné se projet po okolí v kočáře.

Za návštěvu stojí jistě jedinečné Interaktivní muzeum starokladrubského koně, které naleznete v zrekonstruované budově Švýcárny. Dostanete se k němu po Vilemínině stezce, která začíná nedaleko parku. V muzeu i v jeho okolí se vyřádí děti, ale i dospělí objeví spoustu zajímavostí, které muzeum nabízí včetně zajímavého dokumentárního filmu. Čeká tam na vás největší plyšový kůň, na kterého lze vylézt, zkusíte si jízdu kočárovým trenažérem, box pro koně s figurínou koně, kterého lze osedlat a mnoho dalšího včetně herních prvků a plyšových koníků. Venku je odpočinková zóna s lavičkami a jezírkem, a když budou dospěláci odpočívat, mohou děti využít venkovní dětské hřiště a do sytosti se tam vyřádit.

A co by kamenem dohodil, stojíte před nejmenším hradem v republice. Je to Kočičí hrádek, prolézačka, kterou dala postavit kněžna Vilemína pro zámecké děti, aniž by tušila, kdo všechno bude v budoucnosti hrad dobývat.

A pokud nejste ještě dost unaveni anebo trávíte v našem městě více dní, jsou zde další možnosti, jak se zabavit či něco vidět. Neméně zajímavá je stavba (ne)vyhlídky Na Chlumu, romantického místa v lese nad městem, stejně tak jako rozhledna Bára, stavba pod taktovkou architekta Martina Rajniše, ze které je krásný výhled. Naše město si zamiloval básník Jaroslav Vrchlický, na jehož nejoblíbenějším místě v třešňovém sadu je umístěna pamětní deska. A potřebujete-li si odpočinout a občerstvit se, není nic jednoduššího než kousíček od Návrší Vrchlického zavítat do výletní restaurace Monaco, ze které je i nádherný výhled na naše město.

Nebo si jen tak projděte Slatiňany, neodoláte možná vyhlášené zmrzlině nebo třeba posezení v nově zbudované kavárně u zámku….

V parném létě se můžete osvěžit i na místním koupališti, nachází se tam největší bazén na Chrudimsku, kde najdete i dětské brouzdaliště, FIT park nebo víceúčelové hřiště.

Prostě už jen naplánujte cestu k nám, jste vítáni!!

Kontakt: Infocentrum Slatiňany



telefon 469 660 239



www.slatinany.cz

