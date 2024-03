Jednota Milevsko je výhradně česká obchodní organizace s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb na českém trhu. Nabízí široký sortiment potravin, drogistického a průmyslového zboží denní potřeby v 33 prodejnách v okrese Písek. Šest prodejen je zařazeno do řetězce supermarketů COOP TIP a deset prodejen do řetězce COOP TUTY. Kromě těchto provozuje dalších sedmnáct menších prodejen.

Foto: Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, okres Písek

Prodejny Jednoty Milevsko mají nejen tradici, ale jsou i velikou pomocí pro obyvatele. Lidé mají možnost si nakoupit ve svém městě nebo obci, pohodlně a v klidu. Mnohde nemusí dojíždět do vzdálených obchodních center.

Jednota Milevsko stále hledá individuální řešení, jak se přiblížit a jak pomoci místním lidem a jedním z těchto řešení je i otevření první nonstop prodejny, v tzv. hybridním provozu 24/7, v ulici Pod Stadionem v Milevsku. Občané mají nyní možnost kromě standartní prodejní doby s obsluhou nakoupit si i v nočních hodinách pečivo, ovoce, zeleninu a další klasický sortiment. Přizpůsobovat se prodejní době prodejny už pro ně přestalo být problémem.

O odpovědi jsme požádali předsedu představenstva Jednoty Milevsko Miroslava Bočana:

Co vedlo Vaši společnost k otevření nové nonstop prodejny právě v Milevsku?

Není to zase nic tak překvapivého. Naším krédem je podpora regionu, už jen kvůli tomu, že jsme organizace s působností pouze v okrese Písek, kořeny drtivé většiny našich zaměstnanců jsou v tomto regionu a v neposlední řadě i naše ústředí se nachází přímo v Milevsku. A tak bylo logické, že nás při rozhodování o místě, kde bychom chtěli nabídnout zákazníkům novou službu, napadlo jako první právě Milevsko. Místní obyvatelé tak jako první na Písecku mohou využívat tuto progresivní metodu prodeje.

Zdroj: Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, okres Písek

Hovoříte o podpoře regionu. Co tím konkrétně myslíte?

Je to jednoduché, v první řadě zaměstnáváme kolem 160 pracovníků, všichni pochází z Písecka nebo blízkého okolí. Dále pak služby, které nabízíme, jsou určeny především pro obyvatele tohoto regionu. Zboží v maximální míře pochází od českých výrobců a mnohdy přímo z Písecka. Při opravách a rekonstrukcích objektů využíváme místní stavební, elektrikářské, topenářské a další firmy. Dáváme tím vydělat spoustě menších soukromníků kolem nás. V neposlední řadě jsme ryze česká firma, našimi vlastníky jsou pouze a výhradně čeští občané. A s tím souvisí i to, že veškeré daně platíme v této republice a vše, co vyděláme, zůstává v regionu.

Bude se lišit sortiment v této prodejně od vaší standartní nabídky, máte pro zákazníky nějaké překvapení – novinku?

Tady Vás asi trochu zklamu, nečekejte žádné překvapení v sortimentu, po celých 24 hodin bude k dispozici standartní sortiment, pouze v nočním režimu je obslužný pult, který je v tuto dobu uzavřen, nahrazen předbaleným zbožím. Překvapením je možná celá koncepce prodeje 24/7. V maloobchodě vždy platilo pravidlo, že se zákazník musí přizpůsobit obchodu, prodejny 24/7 toto pravidlo otáčí – obchod se přizpůsobuje zákazníkovi. To on si zvolí, kdy si dojde nakoupit, neomezuje jej prodejní doba. Je totiž otevřeno neustále. Předpokládáme, že tato novinka osloví hlavně mladší ročníky, je to moderní způsob nakupování. A snad neřeknu nic tajného, když prozradím, že hned první otevřenou noc se našel zákazník, který uskutečnil běžný nákup v 00:49 hod.

Zdroj: Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, okres Písek

Komu chcete poděkovat za spolupráci při rekonstrukci a zařízení prodejny?

Rozhodně v prvé řadě našim zaměstnancům, kteří se na přestavbě podíleli, personálu prodejny, dodavatelským firmám a v neposlední řadě za mediální podporu si zaslouží dík i pan Radosta, starosta Milevska.

Jaké plány máte do budoucnosti, budete otevírat podobné prodejny i v dalších městech?

V městech zatím neplánujeme, ale spíše se soustředíme na menší obce. Dlužno dodat, že iniciativa v tomto směru nevychází z naší strany. Odpovědní lidé v zastupitelstvech několika obcí si jsou vědomi, že klasický obchod na vesnici je hluboce ztrátový, snižování nákladů cestou krácení pracovních úvazků a tím i otevírací doby je „cestou do pekel“, a tak nás sami požádali o spolupráci při zavádění prodejen 24/7. Předpokládám, že některé z těchto projektů zrealizujeme již v letošním roce.

Ale ať je naše prodejna ve městě či na venkově, ať je v klasickém či hybridním režimu, vždy bude naším cílem zákazník. Abychom se mu přiblížili v místě, ve kterém žije, a aby z našich prodejen odcházel vždy spokojený.